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Медиалига с Пике и Чичарито появится в Испании

Медиалига с Пике и Чичарито появится в Испании

Автор:
27 декабря 2022 21:48
Сообщество : Спорт
Метки: Испания   Спорт   звезды футбола   медиалига   пике   футбол   
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В Испании вскоре запустится футбольная медиалига, фронтменом которой станет Пике вместе с инфлюэнсером Ибаи Льяносом.

Помимо бывшего футболиста Барселоны Жерара Пике, среди звезд мирового футбола будут участвовать Икер Касильяс, Рубен де ла Ред, Чичарито, Рауль Тамудо и другие известные футболисты.

В турнире примут участие 12 команд, матчи будут проходить в формате 7 на 7.

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Президентами клубов станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Создатели Kings League планируют добавить к традиционным футбольным правилам некоторые элементы из других видов спорта, например, драфт.

В каждой команде будет по 12 футболистов, 10 из которых будут выбраны на драфте 27 декабря. 11-й игрок будет выбран президентами клубов на весь сезон, а 12-й будет регулярно меняться.

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Метки: Испания   Спорт   звезды футбола   медиалига   пике   футбол   
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