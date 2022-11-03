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Когда ничего не умеешь, но хочешь работать в IT. Пост о SEO и SMM

Когда ничего не умеешь, но хочешь работать в IT. Пост о SEO и SMM

Автор:
03 ноября 2022 19:00
Сообщество : Юмор
Метки: seo   smm   Прикол   Юмор   контекстная реклама   подборка   поисковые системы   
1928
16
Если ваша жизнь не связана с интернетом, то коротко:
SEOшник — человек, который портит тексты на сайте за деньги заказчика.
SMMщик — человек, который матерится и хамит от имени компании в социальных сетях.
Таргетолог — человек, сливающий деньги заказчика профессионально, а не просто так.
×
×

17.

Заключительное слово было важно. Его использовали ещё во времена Древней Греции. Считалось, что именно последнее предложение помогало донести лучше всю суть сказанного. Постараемся и мы использовать всю силу слова для этих целей.

Именно для этих целей я постоянно что-то оставляю после смешных (и не очень) картинок. Господи, я так устал, всё равно же это никто не прочитает, а мне нужно настрочить ещё 120 символов...

Шутка, конечно же, просто у меня дико подгорает пятая точка от воды в текстах и идиотской рекламы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: seo   smm   Прикол   Юмор   контекстная реклама   подборка   поисковые системы   
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1  комментарий
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6k
Core 6 минут назад
хрен с ним что телефоны отправляют данные для рекламы с вашего микрофона, так еще и переписка в вацапе идет в рекламу))) а все трындели про шифрование)
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