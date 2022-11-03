Когда ничего не умеешь, но хочешь работать в IT. Пост о SEO и SMM

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16
Если ваша жизнь не связана с интернетом, то коротко:
SEOшник — человек, который портит тексты на сайте за деньги заказчика.
SMMщик — человек, который матерится и хамит от имени компании в социальных сетях.
Таргетолог — человек, сливающий деньги заказчика профессионально, а не просто так.
SEOшник — человек, который портит тексты на сайте за деньги заказчика.
SMMщик — человек, который матерится и хамит от имени компании в социальных сетях.
Таргетолог — человек, сливающий деньги заказчика профессионально, а не просто так.
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17.
Заключительное слово было важно. Его использовали ещё во времена Древней Греции. Считалось, что именно последнее предложение помогало донести лучше всю суть сказанного. Постараемся и мы использовать всю силу слова для этих целей.
Именно для этих целей я постоянно что-то оставляю после смешных (и не очень) картинок. Господи, я так устал, всё равно же это никто не прочитает, а мне нужно настрочить ещё 120 символов...
Шутка, конечно же, просто у меня дико подгорает пятая точка от воды в текстах и идиотской рекламы.
Именно для этих целей я постоянно что-то оставляю после смешных (и не очень) картинок. Господи, я так устал, всё равно же это никто не прочитает, а мне нужно настрочить ещё 120 символов...
Шутка, конечно же, просто у меня дико подгорает пятая точка от воды в текстах и идиотской рекламы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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