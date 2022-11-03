Когда ничего не умеешь, но хочешь работать в IT. Пост о SEO и SMM

17.

Заключительное слово было важно. Его использовали ещё во времена Древней Греции. Считалось, что именно последнее предложение помогало донести лучше всю суть сказанного. Постараемся и мы использовать всю силу слова для этих целей.



Именно для этих целей я постоянно что-то оставляю после смешных (и не очень) картинок. Господи, я так устал, всё равно же это никто не прочитает, а мне нужно настрочить ещё 120 символов...



Шутка, конечно же, просто у меня дико подгорает пятая точка от воды в текстах и идиотской рекламы.