По-настоящему страшные тыквы и образы, которые пугают

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В подборке есть по-настоящему годные идеи. От жутких тыкв до пугающих костюмов. Когда нужен адреналин и конфеты... И немного кирпичей...
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17.
Видимо, под клоуна Арта косит
Источник:
АНТИФИШКИ
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