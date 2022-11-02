Всё о теориях заговора и рептилоидах

Глупо отрицать отсутствие рептилоидов на Земле. Они давно уже занимают ключевые посты в политике и экономике ведущих стран мира. Если кто-то сомневается в этом, то добро пожаловать в пост.

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2. Рептилоиды не только существуют, они даже не скрываются 0

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3. Всего лишь мэр Чикаго и... яркий представитель Нибиру 0 Источник:

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5. Рептилоиды занимали и занимают главные места мировой политике и бизнесе 0 Источник:

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8. Одной тайной меньше 0 Источник:

9. По мотивам известного фильма 0 Источник:

10. Ахаха 0

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12. Потому что он и есть рептилоид 0

13. Часто бывает и наоборот 0

14. Омск... 0 Источник:

15. Типичное противостояние армии землян и рептилоидов 0 Источник: