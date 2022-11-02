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Всё о теориях заговора и рептилоидах

Всё о теориях заговора и рептилоидах

Автор:
02 ноября 2022 16:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   инопланетяне   мировые заговоры   подборка   рептилоиды   
2660
16
Глупо отрицать отсутствие рептилоидов на Земле. Они давно уже занимают ключевые посты в политике и экономике ведущих стран мира. Если кто-то сомневается в этом, то добро пожаловать в пост.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   инопланетяне   мировые заговоры   подборка   рептилоиды   
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11  комментариев
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44k
Максим Т. Час назад
Так, о рептилоидах пишет Чупакабра... Надо привлечь отдел собственной безопасности...
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11k
a_komolow 21 минуту назад
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22k
СергейПименов 22 минуты назад
Эта схема не отражает полностью реальность. Где котики?
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71k
Доктор Джонс 51 минуту назад
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40k
Игорь 51 минуту назад
Только один вопрос: "Что курит автор?"
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33k
Нанук Паналык 52 минуты назад
Верхння грань выдуманной пирамиды - шизофреник!
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4k
Горожанин Час назад
Чубайса зря выпустили. Отложит, гад, что-нибудь.
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1k
emporio_ss Час назад
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Chupa_Ka_Bra

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