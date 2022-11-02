Всё о теориях заговора и рептилоидах

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Глупо отрицать отсутствие рептилоидов на Земле. Они давно уже занимают ключевые посты в политике и экономике ведущих стран мира. Если кто-то сомневается в этом, то добро пожаловать в пост.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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