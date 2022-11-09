Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато

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Отсутствие денег и хорошего вкуса — не причина не жить богато. Если у вас нет собственного дворца или ажурной двери, то не сможете полностью прочувствовать сей пост.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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