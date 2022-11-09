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Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато

Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато

Автор:
09 ноября 2022 16:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   безвкусица   дорогобогато   имитация   подборка   
1256
18
Отсутствие денег и хорошего вкуса — не причина не жить богато. Если у вас нет собственного дворца или ажурной двери, то не сможете полностью прочувствовать сей пост.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   безвкусица   дорогобогато   имитация   подборка   
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1  комментарий
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Filaxx 19 минут назад
А зачем ручка и глазок на кирпичной стене?)
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