Красиво жить не запретишь: существование в стиле дорого-богато

Отсутствие денег и хорошего вкуса — не причина не жить богато. Если у вас нет собственного дворца или ажурной двери, то не сможете полностью прочувствовать сей пост.

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2. Стиль лакшери 0 Источник:

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4. Этих богачей не понять. Какой прикол в круглом зеркале? 0 Источник:

5. Настоящая парадная, а не какой-нибудь подъезд 0 Источник:

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8. В таких квартирах просто обязаны быть подобные писуары 0 Источник:

9. И всё же хвастаешься... 0 Источник:

10. Зато можно говорить, что каждый день кушаешь фисташки 0 Источник:

11. Красиво жить не запретишь 0 Источник:

12. Когда живёшь в провинции, но зато в замке 0 Источник:

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14. Во Вьетнаме 0 Источник:

15. У кого-то во дворе есть стоярусная люстра. А у вас такая есть? 0 Источник:

16. Просто тест на достаток. Какой вид сырков вы можете себе позволить? 0 Источник:

17. Шикарно 0 Источник: