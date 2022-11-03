Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам

Девушки по достоинству смогут оценить покрой, фасон и цвета, тогда как мужчины... Впрочем, вы и сами всё понимаете. Пост посвящён зачётным платьям и немножко юбкам.

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