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Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам

Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам

Автор:
03 ноября 2022 19:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   необычные платья   платья   подборка   
2740
18
Девушки по достоинству смогут оценить покрой, фасон и цвета, тогда как мужчины... Впрочем, вы и сами всё понимаете. Пост посвящён зачётным платьям и немножко юбкам.
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Какое платье самое зачётное? Поставьте номер в комментарии

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   необычные платья   платья   подборка   
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5  комментариев
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Есть хорошие фото, а есть не оченнь и очень не. Например платье с корешкаим книг... Если книги настоящие, то эот варварство!
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4k
Феликс Дзержинский 6 минут назад
Главное Киркорову не показывайте, ему эти платья точно понравятся.)
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9k
Света 16 минут назад
Два дизайнерских платья с пейзажами просто великолепны! Это настоящее произведение искусства. Как полотна выдающихся художников. И в то же время не безумное нечто, которое представляют на показах мод. В этих платьях можно пойти на торжество и быть в них королевой.
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9k
Shtoppi 17 минут назад
Это прицел?

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