Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам

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Девушки по достоинству смогут оценить покрой, фасон и цвета, тогда как мужчины... Впрочем, вы и сами всё понимаете. Пост посвящён зачётным платьям и немножко юбкам.
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Какое платье самое зачётное? Поставьте номер в комментарии
Источник:
АНТИФИШКИ
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