Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной

Остров Врангеля уникален тем, что по своему биоразнообразию он сопоставим с целым Канадским Арктическим архипелагом, хотя по площади остров чуть-чуть не дотягивает до размеров Ливана или Кипра. На острове насчитывается 23 растительных видов эндемиков и ноль человек.
В 2004 году заповедник был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Управление заповедника находится в поселке Певек (Чукотка).
Заповедник Врангеля является самой северной природной охраняемой территорией России. Практически вся его территория расположена севернее 71° с.ш.
Общий размер заповедника составляет 2 225 650 га, площадь острова равна 7670 км².
2/3 территории острова занимают горы. Ландшафт острова — типичные арктические тундры. На острове насчитывается порядка 150 рек и около 900 небольших озёр.
На острове практически круглый год зима. За год климатологи насчитали всего 18-25 безморозных дней. Помимо сильных морозов на острове большую часть дней в году свирепствуют сильные ветра.
Флора и фауна на острове не богатая, но уникальная. Около 3% флоры представлены эндемиками или субъэндемиками. Хотя на острове нет пресмыкающихся, зато орнитологи насчитали 169 видов птиц, обитающих здесь. Кстати, это основное место гнездования белого гуся в Евразии. На острове обитает 31 вид пауков, 58 видов жуков и около 40 видов бабочек.
На острове водится несколько видов леммингов, есть песцы, росомахи, северные олени, волки, красные лисицы, белые медведи, овцебыки, моржи, морские зайцы, нерпы.
Примечательно, что овцебыки и северные олени были завезены на остров в XX веке.
Олени, обитающие на острове, являются одичавшими потомками одомашненных оленей. Всего на острове обитает от 8000 до 11000 особей. Овцебыков значительно меньше — их на острове около тысячи, хотя первоначально на остров Врангеля было завезено всего 20 овцебыков.
В 2022 году стали появляться сообщения о том, что частично ограничения могут быть сняты и на острове будет размещён военный контингент РФ. Пока военных баз здесь нет и периодически его посещают экологи для ликвидации следов пребывания людей. В одной из последних экспедиций срезались металлические конструкции, а также убирали антропогенный мусор.
Следует ли восстановить на острове населённые пункты или остров должен оставаться природным заповедником?
Источник:
АНТИФИШКИ
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