Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной

Флора и фауна на острове не богатая, но уникальная. Около 3% флоры представлены эндемиками или субъэндемиками. Хотя на острове нет пресмыкающихся, зато орнитологи насчитали 169 видов птиц, обитающих здесь. Кстати, это основное место гнездования белого гуся в Евразии. На острове обитает 31 вид пауков, 58 видов жуков и около 40 видов бабочек.





На острове водится несколько видов леммингов, есть песцы, росомахи, северные олени, волки, красные лисицы, белые медведи, овцебыки, моржи, морские зайцы, нерпы.