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Как в России сражаются со "снежной" депрессией

Как в России сражаются со "снежной" депрессией

Автор:
10 ноября 2022 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   борьба с депрессией   новый облик   русский север   север   яркие дома   
888
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Во многих населённых пунктах и вахтовых посёлках избрали яркий способ борьбы с "белой" или "снежной" депрессией. В регионах, где значительную часть времени сложно увидеть в природе цвета отличные от белого, серого и голубого, стали использовать яркие краски в оформлении фасадов зданий. Получилось неплохо.
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Годно?

Источник:

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Метки: Города России   борьба с депрессией   новый облик   русский север   север   яркие дома   
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3  комментария
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13k
Святослав 42 минуты назад
"...ЛоШкай снег мешая,
Ночь идёт большая.
Что же ты, глупышка, не спииииишь?.."(с) Песня
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616
Александр Долматов 11 минут назад
Сдаётся мне, что эти яркие раскраски не с депрессией бороться предназначены, а увеличивают расстояние видимости зданий.
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11k
Олегbl4 13 минут назад
А когда их смотреть-то? Утром встал темно. С работы едешь темно. И так всю зиму. Да и не факт, что твой путь будет лежать через эту "красоту". В плане разнообразить ландшафт, то может быть,а для поднятия настроения, вряд ли.
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