Как в России сражаются со "снежной" депрессией

Во многих населённых пунктах и вахтовых посёлках избрали яркий способ борьбы с "белой" или "снежной" депрессией. В регионах, где значительную часть времени сложно увидеть в природе цвета отличные от белого, серого и голубого, стали использовать яркие краски в оформлении фасадов зданий. Получилось неплохо.

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2. Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО 0 Источник:

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3. Посёлок Солнечный Сургутского района 0 Источник:

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