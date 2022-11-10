Как в России сражаются со "снежной" депрессией

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Во многих населённых пунктах и вахтовых посёлках избрали яркий способ борьбы с "белой" или "снежной" депрессией. В регионах, где значительную часть времени сложно увидеть в природе цвета отличные от белого, серого и голубого, стали использовать яркие краски в оформлении фасадов зданий. Получилось неплохо.
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Годно?
Источник:
АНТИФИШКИ
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