Пинежские пещеры — природное чудо Архангельской области

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А мы продолжаем серию публикаций о Севере России. На этот раз обратим внимание на пещеры, расположенные в Пинежском заповеднике. Протяжённость самой большой пещеры составляет более 16 км, а точно подсчитать их количество сложно до сих пор, потому что почти каждый год обнаруживаются новые пещеры.
91 пещера из 465 пещер Архангельской области расположена в Пинежском заповеднике. Более 20 пещер являются очень протяжёнными: их длина превышает отметку в 500 метров.
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Самая большая пещерная система — Кулогорская-Троя. Это карстовая пещера образовалась в гипсах на северной окраине деревни Кулогора. Пещера примечательна тем, что внутри неё расположен целый комплекс озёр. И хотя пещера известна с XI века, но целиком она не исследована до сих пор.
Около 60 лет назад военное руководство СССР рассматривало возможность использования пещер Архангельской области в военных целях. От Министерства обороны были даже организованы специальные группы для исследования пещер и нанесения их на карты.
Пещеры образовались при растворении подземными водами сульфатной толщи, сформированной в пермском периоде. Возраст самих пещер составляет десятки и даже сотни тысяч лет.
Пещерная система Олимпийская-Ломоносовская по длине равна 9110 метрам. Длина системы пещер Кумичевка-Визборовская составляет 7250 метров. Протяжённость Конституционной пещеры равна 6130 метрам. Пещерная система Северный сифон по длине равна 4617 метрам. Длина пещерной системы Золотой Ключик равна 4380 метрам. Пещерная система Симфония в длину равна 3240 метрам. Протяжённость наиболее пригодной для экскурсионного посещения пещеры Голубинский провал, расположенной на территории Голубинского карстового массива, составляет 1620 метрам.
Некоторые пещеры практически полностью затоплены. Одной из крупных затопленных пещер является Ленинградская. Её невозможно исследовать без специального оборудования и гидрокостюмов.
В каких пещерах бывали вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Архангельская область Кулогорская пещера Пинежские пещеры пещеры Архангельской области пещеры России русский север север
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Ну блин, почему про это не пишут много? Это же невероятное что-то...