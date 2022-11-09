Пинежские пещеры — природное чудо Архангельской области

А мы продолжаем серию публикаций о Севере России. На этот раз обратим внимание на пещеры, расположенные в Пинежском заповеднике. Протяжённость самой большой пещеры составляет более 16 км, а точно подсчитать их количество сложно до сих пор, потому что почти каждый год обнаруживаются новые пещеры.

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91 пещера из 465 пещер Архангельской области расположена в Пинежском заповеднике. Более 20 пещер являются очень протяжёнными: их длина превышает отметку в 500 метров.

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Самая большая пещерная система — Кулогорская-Троя. Это карстовая пещера образовалась в гипсах на северной окраине деревни Кулогора. Пещера примечательна тем, что внутри неё расположен целый комплекс озёр. И хотя пещера известна с XI века, но целиком она не исследована до сих пор.

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Около 60 лет назад военное руководство СССР рассматривало возможность использования пещер Архангельской области в военных целях. От Министерства обороны были даже организованы специальные группы для исследования пещер и нанесения их на карты.

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Пещеры образовались при растворении подземными водами сульфатной толщи, сформированной в пермском периоде. Возраст самих пещер составляет десятки и даже сотни тысяч лет.

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Пещерная система Олимпийская-Ломоносовская по длине равна 9110 метрам. Длина системы пещер Кумичевка-Визборовская составляет 7250 метров. Протяжённость Конституционной пещеры равна 6130 метрам. Пещерная система Северный сифон по длине равна 4617 метрам. Длина пещерной системы Золотой Ключик равна 4380 метрам. Пещерная система Симфония в длину равна 3240 метрам. Протяжённость наиболее пригодной для экскурсионного посещения пещеры Голубинский провал, расположенной на территории Голубинского карстового массива, составляет 1620 метрам.

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Некоторые пещеры практически полностью затоплены. Одной из крупных затопленных пещер является Ленинградская. Её невозможно исследовать без специального оборудования и гидрокостюмов.

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