Певек — самый северный город России

12.

Город примечателен тем, что здесь фиксировались порывы ветра 70 м/с, что делает место крайне суровым и неприятным для жизни. Кстати, по меркам Сибири здесь нет сильных морозов. Средняя температура в январе редко опускается ниже отметки -22 °C. Но высокая влажность и сильный ветер всё же не позволят насладиться морозом.