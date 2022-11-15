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Певек — самый северный город России

Певек — самый северный город России

Автор:
15 ноября 2022 16:47
Сообщество : Юмор
Метки: Города России   города Чукотки   певек   русский север   северные города   чукотка   
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В 1933 году был основан небольшой населённый пункт на Чукотке, который к 1967 году вырос до размеров города. Всё бы ничего, но находится Певек севернее прочих российских городов.

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Пик численности населения пришёлся на 1989 год. Тогда в городе проживало почти 13000 человек. В настоящее время численность населения колеблется от 4 до 5 тысяч человек.
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4.

Город имеет стратегическое значение, так как является одним из главных портов Северного морского пути. Дополнительное развитие город-порт получил из-за штокверкового месторождения олова, расположенного в 85 км от Певека. Порт позволяет доставлять руду дешёвым морским транспортом. Месторождение олова было обнаружено ещё во второй половине тридцатых годов прошлого века.

6.

Чуть позже обнаружили месторождения угля, ртути и даже урана. Примечательно, что из-за стратегической важности на общедоступных картах населённый пункт не был обозначен как город-порт. В пятидесятых годах город получил статус города и гриф "секретно" был снят.

8.

Интересный факт: Певек в 1976 году вошёл в сотню лучших городов СССР.

10.

В двухтысячных годах город питался от атомного плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" мощностью до 70 МВт электроэнергии.

12.

Город примечателен тем, что здесь фиксировались порывы ветра 70 м/с, что делает место крайне суровым и неприятным для жизни. Кстати, по меркам Сибири здесь нет сильных морозов. Средняя температура в январе редко опускается ниже отметки -22 °C. Но высокая влажность и сильный ветер всё же не позволят насладиться морозом.

14.

Ещё один интересный факт: город спроектирован таким образом, что высотные здания создают барьеры для ветра, создавая "спокойные карманы" внутри микрорайонов.

21.

8 октября 1974 года с запуском комплекса дальней космической радиосвязи Орбита-2 в Певеке появилось телевидение.

23.

Певек — город для сильных духом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Города России   города Чукотки   певек   русский север   северные города   чукотка   
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3  комментария
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4
Виктор 19 минут назад
Лучше бы цены в магазинах выложили. Шок контент, смотреть без подписок и смс.
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516
Sergius SPb 6 минут назад
Если только на вахту...
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4
Виктор Sergius SPb 3 секунды назад
В самом Певеке делать нечего. Город существует только из майского рудника.
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Никифоридис

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