Певек — самый северный город России

1500
15
В 1933 году был основан небольшой населённый пункт на Чукотке, который к 1967 году вырос до размеров города. Всё бы ничего, но находится Певек севернее прочих российских городов.
2.
Пик численности населения пришёлся на 1989 год. Тогда в городе проживало почти 13000 человек. В настоящее время численность населения колеблется от 4 до 5 тысяч человек.
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4.
Город имеет стратегическое значение, так как является одним из главных портов Северного морского пути. Дополнительное развитие город-порт получил из-за штокверкового месторождения олова, расположенного в 85 км от Певека. Порт позволяет доставлять руду дешёвым морским транспортом. Месторождение олова было обнаружено ещё во второй половине тридцатых годов прошлого века.
6.
Чуть позже обнаружили месторождения угля, ртути и даже урана. Примечательно, что из-за стратегической важности на общедоступных картах населённый пункт не был обозначен как город-порт. В пятидесятых годах город получил статус города и гриф "секретно" был снят.
8.
Интересный факт: Певек в 1976 году вошёл в сотню лучших городов СССР.
10.
В двухтысячных годах город питался от атомного плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" мощностью до 70 МВт электроэнергии.
12.
Город примечателен тем, что здесь фиксировались порывы ветра 70 м/с, что делает место крайне суровым и неприятным для жизни. Кстати, по меркам Сибири здесь нет сильных морозов. Средняя температура в январе редко опускается ниже отметки -22 °C. Но высокая влажность и сильный ветер всё же не позволят насладиться морозом.
14.
Ещё один интересный факт: город спроектирован таким образом, что высотные здания создают барьеры для ветра, создавая "спокойные карманы" внутри микрорайонов.
21.
8 октября 1974 года с запуском комплекса дальней космической радиосвязи Орбита-2 в Певеке появилось телевидение.
23.
Певек — город для сильных духом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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