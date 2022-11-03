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Каменные лабиринты Севера

Каменные лабиринты Севера

Автор:
03 ноября 2022 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: загадки   интересное   каменные лабиринты   русский север   север   тайны   
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Что вы слышали о необычных лабиринтах Соловецких островов? Не только в Архангельской области, но и по всему Северу можно обнаружить лабиринты, созданные из камней разных размеров. Некоторые лабиринты небольшие — их диаметр не превышает четырёх метров, тогда как диаметр прочих равен двадцати метрам.
География каменных лабиринтов обширна — они встречаются в Архангельской области, Мурманской области и Карелии. Трудно оценить точный возраст создания лабиринтов. Только по предварительным оценкам на Севере насчитывается порядка пятисот таких объектов.
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Самыми известными являются каменные лабиринты на Большом Заяцком острове. Данный объект представляет собой 14 спиралевидных лабиринтов, сложенных из булыжников. Кстати, только на Соловецких островах исследователи насчитали свыше восьмисот искусственных нагромождений из валунов и курганов.
Каменные лабирниты на Большом Заяцком острове размещены довольно компактно на площади 0,4 квадратных километра. Всего же на Соловецких островах обнаружили 35 лабиринтов. Диаметр самого большого лабиринта составляет 25,4 метра. Отличительной особенностью лабиринтов является то, что они имеют всего один вход, расположенный с южной, юго-западной, восточной или западной сторон. Специалисты разделили лабиринты на пять типов. До сих пор неизвестно назначение лабиринтов, но наиболее вероятной версией является их культое значение и использование в ритуальных целях.
Лабиринты часто встречаются на Кольском полуострове, Новой Земле, островах Белого Моря, Карелии.

Похожие строения встречаются также в Скандинавии и Британских островах, но там они строились из дёрна и почвы.

Хотели бы своими глазами увидеть каменные лабиринты Севера?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: загадки   интересное   каменные лабиринты   русский север   север   тайны   
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1  комментарий
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Dr. Zoidberg 2 минуты назад
То есть так ни кто и не понял, для чего эти штуки ?
Вспомнился фильм "Кладбище домашних животных".
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Никифоридис

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