Каменные лабиринты Севера

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Что вы слышали о необычных лабиринтах Соловецких островов? Не только в Архангельской области, но и по всему Северу можно обнаружить лабиринты, созданные из камней разных размеров. Некоторые лабиринты небольшие — их диаметр не превышает четырёх метров, тогда как диаметр прочих равен двадцати метрам.
География каменных лабиринтов обширна — они встречаются в Архангельской области, Мурманской области и Карелии. Трудно оценить точный возраст создания лабиринтов. Только по предварительным оценкам на Севере насчитывается порядка пятисот таких объектов.
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Самыми известными являются каменные лабиринты на Большом Заяцком острове. Данный объект представляет собой 14 спиралевидных лабиринтов, сложенных из булыжников. Кстати, только на Соловецких островах исследователи насчитали свыше восьмисот искусственных нагромождений из валунов и курганов.
Каменные лабирниты на Большом Заяцком острове размещены довольно компактно на площади 0,4 квадратных километра. Всего же на Соловецких островах обнаружили 35 лабиринтов. Диаметр самого большого лабиринта составляет 25,4 метра. Отличительной особенностью лабиринтов является то, что они имеют всего один вход, расположенный с южной, юго-западной, восточной или западной сторон. Специалисты разделили лабиринты на пять типов. До сих пор неизвестно назначение лабиринтов, но наиболее вероятной версией является их культое значение и использование в ритуальных целях.
Каменные лабирниты на Большом Заяцком острове размещены довольно компактно на площади 0,4 квадратных километра. Всего же на Соловецких островах обнаружили 35 лабиринтов. Диаметр самого большого лабиринта составляет 25,4 метра. Отличительной особенностью лабиринтов является то, что они имеют всего один вход, расположенный с южной, юго-западной, восточной или западной сторон. Специалисты разделили лабиринты на пять типов. До сих пор неизвестно назначение лабиринтов, но наиболее вероятной версией является их культое значение и использование в ритуальных целях.
Лабиринты часто встречаются на Кольском полуострове, Новой Земле, островах Белого Моря, Карелии.
Похожие строения встречаются также в Скандинавии и Британских островах, но там они строились из дёрна и почвы.
Похожие строения встречаются также в Скандинавии и Британских островах, но там они строились из дёрна и почвы.
Больше всего каменных лабиринтов расположено в России (более 500). От 100 до 300 каменных лабиринтов расположено в Швеции и Финляндии. Меньше всего их расположено в Норвегии, Эстонии и Англии (не более 20 в каждой из стран).
В России каменные лабиринты изготавливали из преимущественно из булыжников размером от 30 до 40 см. Из-за того, что многие лабиринты расположены недалеко от воды, существует предположение, что эти постройки могли использоваться на рыбалке, выступая в качестве сложных ловушек.
Впервые стал исследовать лабиринты Севера России ещё этнограф Н. Н. Виноградов в двадцатых годах двадцатого века.
Самыми известными лабиринтами Севера являются лабиринты у села Кереть (Карелия), островах Кузова (Карелия), устье реки Поной (Мурманская область), окрестностей города Кандалакша (Мурманская область) и посёлка Ума (Мурманская область); устье Пильской губы (Мурманская область).
Самыми известными лабиринтами Севера являются лабиринты у села Кереть (Карелия), островах Кузова (Карелия), устье реки Поной (Мурманская область), окрестностей города Кандалакша (Мурманская область) и посёлка Ума (Мурманская область); устье Пильской губы (Мурманская область).
Больше всего исследователей склоняются к тому, что данные постройки были возведены в период Средневековья.
Хотели бы своими глазами увидеть каменные лабиринты Севера?
Источник:
АНТИФИШКИ
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