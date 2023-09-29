Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше

Порой самые классные фотографии - спонтанные. Перед вами подборка с разными кадрами, которые сделал идеальными тот самый момент. Секундой раньше или позже было бы уже совсем не то. И это ещё одно доказательство того, что наша жизнь состоит из удивительных моментов!