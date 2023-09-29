Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше

2564
17
Порой самые классные фотографии - спонтанные. Перед вами подборка с разными кадрами, которые сделал идеальными тот самый момент. Секундой раньше или позже было бы уже совсем не то. И это ещё одно доказательство того, что наша жизнь состоит из удивительных моментов!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона
- На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки
- Мастера маскировки, которые могут запутать любого
- 15 правдивых комиксов про работу в офисе
- Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас
Новости партнёров
реклама
В смысле, лять, угадайте? Обоссался? Пёрнул? Пырнул деда ножом?