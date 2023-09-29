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Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше

Фото, сделанные точно в нужный момент и ни секундой раньше

Автор:
29 сентября 2023 12:39
Сообщество : Юмор
Метки: Кадры   Прикол   в нужный момент   забавно   интересно   правильный момент   смешно   
2564
17

Порой самые классные фотографии - спонтанные. Перед вами подборка с разными кадрами, которые сделал идеальными тот самый момент. Секундой раньше или позже было бы уже совсем не то. И это ещё одно доказательство того, что наша жизнь состоит из удивительных моментов!

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Метки: Кадры   Прикол   в нужный момент   забавно   интересно   правильный момент   смешно   
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3  комментария
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Здесь девочка не устала от свадьбы...Она просто в а.х.у.е от вида невесты!
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37k
russger 8 секунд назад
Что за дебильные надписи? "Угадайте, что сделал ребёнок"

В смысле, лять, угадайте? Обоссался? Пёрнул? Пырнул деда ножом?
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