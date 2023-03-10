Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар"

СМИ сообщают, что украинский президент надеялся получить возможность выступить на вручении премии "Оскар", но ему отказали. Опять. В прошлом году устроители премии также не включили Зеленского в список гостей, выступающих на церемонии. И на этот раз голливудский агент Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить в программу комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ.





Хотя список фестивалей и премий, на которых актёр-президент успешно выступал онлайн, довольно обширен: таким образом он появлялся на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии «Грэмми». Впрочем, отказали Зеленскому не только на "Оскаре" - в сентябре его не включили в список гостей на кинофестивале в Торонто, мотивируя своё решение тем, что TIFF не хочет быть связанным с правительственными чиновниками, международными лидерами и прочими людьми политики. Кроме этого, президента Украины "завернули" с выступлением на финале чемпионата мира по футболу в Катаре.



