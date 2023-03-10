Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар"

Лидер Украины любит выступать на самых разных мероприятиях, в том числе на тех, которые никак не связаны с политикой. Правда, не все организаторы фестивалей, концертов и спортивных соревнований рады такому гостю. Тогда ему приходится пережить минуту позора и искать другую площадку для спича. "Оскар" не сдаётся, и во второй раз отказывает Зеленскому в выступлении.
СМИ сообщают, что украинский президент надеялся получить возможность выступить на вручении премии "Оскар", но ему отказали. Опять. В прошлом году устроители премии также не включили Зеленского в список гостей, выступающих на церемонии. И на этот раз голливудский агент Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить в программу комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ.
Хотя список фестивалей и премий, на которых актёр-президент успешно выступал онлайн, довольно обширен: таким образом он появлялся на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии «Грэмми». Впрочем, отказали Зеленскому не только на "Оскаре" - в сентябре его не включили в список гостей на кинофестивале в Торонто, мотивируя своё решение тем, что TIFF не хочет быть связанным с правительственными чиновниками, международными лидерами и прочими людьми политики. Кроме этого, президента Украины "завернули" с выступлением на финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Что касается "Оскара", то агента Майка Симпсона можно понять. Он также представляет Аарона Кауфмана, который вместе с Шонном Пенном снял документальный фильм о Зеленском «Суперсила». Картина дебютировала на Берлинском кинофестивале в феврале, и похоже Симпсону хотелось напомнить о ней на церемонии известной кинопремии, но увы.
Кстати, читатели издания Variety в Twitter поддержали решение киноакадемии, заявив, что церемония - не место для Зеленского и политики в целом.
- "Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", — @LaReinaCreole.
- "Они услышали о сдержанной реакции на его появление на "Золотом глобусе" и отреагировали соответствующим образом", — @ErickWeber.
- "Его посланию не место на церемонии вручения "Оскара", — @TheatreofZen.
Чем именно вызван отказ от выступления Зеленского на премии "Оскар" в этом году, не сообщается.
Источник:
- На Украине могут установить памятник порноактёру
- В Тверской области обнаружили свидетельство о смерти Зеленского
- После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно
- Иноагент Невзоров стал гражданином Украины
- Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада
Вроде б на хрен послали, а он опять через некоторое время с той же самой просьбой. Потом опять...
В итоге добиваются одного, посылают сразу нахрен, даже не выслушав.
Так хоть Зеленского посмотрят.
Это какие? Новости на CNN? Так за них "Оскара" не дают...
Причем тут политика?