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Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар"

Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар"

Автор:
10 марта 2023 09:47
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   Зеленский   выступление   кино   кинопремия   оскар   политика   
1283
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Лидер Украины любит выступать на самых разных мероприятиях, в том числе на тех, которые никак не связаны с политикой. Правда, не все организаторы фестивалей, концертов и спортивных соревнований рады такому гостю. Тогда ему приходится пережить минуту позора и искать другую площадку для спича. "Оскар" не сдаётся, и во второй раз отказывает Зеленскому в выступлении.

СМИ сообщают, что украинский президент надеялся получить возможность выступить на вручении премии "Оскар", но ему отказали. Опять. В прошлом году устроители премии также не включили Зеленского в список гостей, выступающих на церемонии. И на этот раз голливудский агент Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить в программу комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ.


Хотя список фестивалей и премий, на которых актёр-президент успешно выступал онлайн, довольно обширен: таким образом он появлялся на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии «Грэмми». Впрочем, отказали Зеленскому не только на "Оскаре" - в сентябре его не включили в список гостей на кинофестивале в Торонто, мотивируя своё решение тем, что TIFF не хочет быть связанным с правительственными чиновниками, международными лидерами и прочими людьми политики. Кроме этого, президента Украины "завернули" с выступлением на финале чемпионата мира по футболу в Катаре.


Что касается "Оскара", то агента Майка Симпсона можно понять. Он также представляет Аарона Кауфмана, который вместе с Шонном Пенном снял документальный фильм о Зеленском «Суперсила». Картина дебютировала на Берлинском кинофестивале в феврале, и похоже Симпсону хотелось напомнить о ней на церемонии известной кинопремии, но увы.


Кстати, читатели издания Variety в Twitter поддержали решение киноакадемии, заявив, что церемония - не место для Зеленского и политики в целом.


  • "Это хорошо. У меня нет никакого желания видеть этого чувака", — @LaReinaCreole.
  • "Они услышали о сдержанной реакции на его появление на "Золотом глобусе" и отреагировали соответствующим образом", — @ErickWeber.
  • "Его посланию не место на церемонии вручения "Оскара", — @TheatreofZen.


Чем именно вызван отказ от выступления Зеленского на премии "Оскар" в этом году, не сообщается.


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Метки: Ynews   Зеленский   выступление   кино   кинопремия   оскар   политика   
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15  комментариев
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99k
parallax Час назад
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27k
Юрьевич 3 минуты назад
Есть у хохлов ещё одна особенность - канючить.
Вроде б на хрен послали, а он опять через некоторое время с той же самой просьбой. Потом опять...
В итоге добиваются одного, посылают сразу нахрен, даже не выслушав.
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27k
Молчун 5 минут назад
А мне его даже где-то жалко. В глубине души. Ну, где-то очень глубоко. Он же не президент, он актёр, а актёру нельзя без зрителей. Спросите у Хаматовой.
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3k
ZET 16 минут назад
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25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Даже клоун из него хреновый.
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1k
K_II_T Полчаса назад
Всё равно нормальных фильмов не было.
Так хоть Зеленского посмотрят.
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13k
котегRUS 36 минут назад
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9k
Владимир 36 минут назад
Дайте ему оскар, он куда не приедет везде такое слезливое еб@ло делает, что лярды бакинских получает. Самые кассовые киношки с ним выходят.
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217
Человек Наблюдающий 37 минут назад
Ему что в прошлой актерской жизни оскар не светил, так и в этой бездарной комедии так же не номинирован. Хотя...я бы посмотрел ,как Уил Смит даст ему леща=))
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24k
Андрей Час назад
Посадите уже Зелика в сельский сортир, пусть оттуда вещает, самая для него подходящая трибуна!!!
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2M
Иван Кемеров Час назад
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61k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Шут хотел просто развлечь публику.
Ссылка youtu.be
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29k
albedo Час назад
Не понимаю: вручение Оскара РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ это шоу.
Причем тут политика?
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