Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений

Мангалы колёсного типа и компактные, балконные и пианинные. Я вообще не уверен в существовании слова "пианинный", но оно точно должно появиться после пианинного мангала на колёсиках.

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2. Выглядит очень круто 0 Источник:

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5. Тонкий троллинг продавцов досок 0 Источник:

6. ... и кирпичей 0 Источник:

7. Мобильные мангалы 0 Источник:

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9. Видимо, для работников кладбища 0 Источник:

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11. Удобный мангал, но не очень безопасный 0 Источник:

12. Походный вариант 0 Источник:

13. Идеально подходит для жарки шашлыков в промышленных масштабах 0 Источник:

14. Мангал-пианино. Оно не только функционирует по своему прямому назначению (извлекает звуки), но ещё и катается 0 Источник:

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16. Походный мангал 0 Источник:

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19. Мангал из газобетона 0 Источник: