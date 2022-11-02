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Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений

Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений

Автор:
02 ноября 2022 16:47
Сообщество : Юмор
Метки: мангал   мангалы   необычные вещи   подборка   странные вещи   шашлыки   
1923
19
Мангалы колёсного типа и компактные, балконные и пианинные. Я вообще не уверен в существовании слова "пианинный", но оно точно должно появиться после пианинного мангала на колёсиках.
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Какой мангал есть у вас?

Источник:

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Метки: мангал   мангалы   необычные вещи   подборка   странные вещи   шашлыки   
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5  комментариев
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5k
Котэ 57 минут назад
маловато будет!
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36k
turyst Минуту назад
Ой, да как только не жарили!
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59k
pynh Полчаса назад
Комментарий к фото
у меня такой же, только в облегченном исполнении - из 2 блоков
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
это скорее барбекю,но тоже хороши
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11k
Ivan Час назад
Только такой...

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