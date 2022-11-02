Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений

1923
19
Мангалы колёсного типа и компактные, балконные и пианинные. Я вообще не уверен в существовании слова "пианинный", но оно точно должно появиться после пианинного мангала на колёсиках.
×
×
14.
Мангал-пианино. Оно не только функционирует по своему прямому назначению (извлекает звуки), но ещё и катается
Какой мангал есть у вас?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников
- Странные вещи из модного мира, пользующиеся дикой популярностью
- 20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь
- 15 неутешительных и жутких фактов
- 22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети
Новости партнёров
реклама