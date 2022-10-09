Откройте немедленно: подборка по-настоящему странных ручек

517
17
От криповатых до изысканных. Необычные дверные (и не только) ручки, которые всё же прикрепили к дверям и дверцам. Удивительно, что можно использовать в качестве ручки.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 неутешительных и жутких фактов
- 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов
- И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера
- 20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов
- Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века
Новости партнёров