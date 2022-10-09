FISHKINET
Сообщество Юмор 15719 постов • 3079 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Откройте немедленно: подборка по-настоящему странных ручек

Откройте немедленно: подборка по-настоящему странных ручек

Автор:
09 октября 2022 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: дверные ручки   интерьер   необычные ручки   подборка   ручки   странные вещи   
517
17
От криповатых до изысканных. Необычные дверные (и не только) ручки, которые всё же прикрепили к дверям и дверцам. Удивительно, что можно использовать в качестве ручки.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: дверные ручки   интерьер   необычные ручки   подборка   ручки   странные вещи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
homerchik 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1046400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров
История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке...
Набирающие популярность в сообществах
Уйти под землю и продолжить жить: подземные бомбоубежища разных стран
Уйти под землю и продолжить жить: подземные бомбоубежища разных стран
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме «Форсаж»
Эта Honda NSX 1991 года с обвесом от VeilSide готова сыграть главную роль в фильме...
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#животные#картинки#Прикол#gif#сатира#Интересные
#интересно#люди#забавно#подборка#СССР#Россия#девушки#Крымский мост#страна
#Юмор#фотографии#удивительно#история#познавательно#Украина#кино#природа
Подарки для Путина: что дарили президенту в его день рождения Подарки для Путина: что дарили президенту в его день рождения 20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов 20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века Странные и жутковатые иллюстрации из песенника XVI века 15 неутешительных и жутких фактов 15 неутешительных и жутких фактов И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера

На что жалуетесь?

Вернуться