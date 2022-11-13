FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5751 пост • 2183 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей

16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей

Автор:
13 ноября 2022 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: будущие   интересно   люди   предсказание   факты   фото   
1636
17

Эта подборка докажет, что не нужно верить всему, что сейчас говорят о будущем, ведь даже самые светлые умы человечества могут ошибаться.

1. «32-битную операционную систему мы не выпустим никогда», - Билл Гейтс

×
×

2. «Вряд ли кому-то придет в голову установить компьютер дома», - Кен Олсен

3. «Вероятность, что спутник смогут использовать для улучшения качества телефонной или телевизионной связи на территории Соединённых Штатов практически равна нулю», - Т. Крейвен

4. «Вы хотите заставить корабль плыть против ветра и против течения, разведя огонь под его палубой? У меня нет времени на эти бредни!» - Наполеон Бонапарт

5. «Ракета никогда не сможет выйти за пределы атмосферы Земли», – New York Times

6. «Летающих машин тяжелее воздуха не может быть», - Лорд Кельвин

7. «Пылесосы, работающие на ядерной энергии, станут реальностью через 10 лет», - Алекс Льюит

8. «Энергия, возникающая в результате ядерного распада, настолько мала, что любой, кто рассчитывает на получение дополнительного источника энергии от ядерной реакции, мечтает зря», - Эрнест Резерфорд

9. «Нет ни малейших шансов на то, что когда-нибудь будет возможность получить атомную энергию. Для этого нужно научиться расщеплять атом произвольно», - Альберт Эйнштейн

10. «Кино – это всего лишь модное веяние. Это лишь записанная на плёнку пьеса. Кровь и плоть – вот что по-настоящему хотят видеть зрители на сцене», – Чарли Чаплин

11. «Американцам нужен телефон, а нам нет. У нас есть множество мальчиков-посыльных», - Уильям Прис

12. «Должен признать, что моё воображение не может представить какую бы то ни было подводную лодку, способную на что-то большее, чем удушение находящегося в ней экипажа и бессмысленное болтание в море», - Г. Дж. Уэллс

13. «Мы никогда не сможем построить самолёт больших размеров», – инженер The Boeing Company после первого полета Boeing 247

14. «Все эти изобретения с переменным током – пустая трата времени. Никто и никогда не будет их использовать», - Томас Эдисон

15. «Когда закроется Парижская выставка, то люди забудут про электрическое освещение, и никто о нём никогда не услышит», - Эразмус Уилсон

16. «Передвижение на поезде на больших скоростях невозможно, поскольку пассажиры могут умереть от асфиксии из-за нехватки воздуха», - доктор Дионисис Лардер

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: будущие   интересно   люди   предсказание   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lexx 2 часа назад
Пароход никогда не пересечёт Атлантический океан, поскольку не сможет взять на борт столько угля. Поэтому будущее за парусным флотом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Сергей 12 минут назад
13. «Мы никогда не сможем построить самолёт больших размеров», – инженер The Boeing Company после первого полета Boeing 247
Ну да, на пару лет ранее взлетел гораздо более крупный 4-х моторный АНТ-6, он же ТБ-3
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сергей Алексеевич 13 минут назад
Про Билли Гейтса не всё сказано:
1) 640 килобайт хватит всем (должно хватить всем) - его самое известное высказывание и на тот момент это было правдой;
2) мы выпустили 32-битную систему, теперь мы можем адресовать 4 гигабайта памяти, а в серверном варианте 32 гигабайта - не думаю что когда-нибудь придётся перешагнуть этот порог и вряд ли кто-нибудь будет устанавливать столько памяти, разве что ради спортивного интереса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat 16 минут назад
как говорится "никогда не говори Никогда"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
Sumrak58100 18 минут назад
"К 1935 году жизнь в Париже будет невозможна. Для огромного количества жителей нужно будет доставлять продукты и город просто утонет в навозе, который не будут успевать увозить".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Max Z Shtirlic 45 минут назад
- Такое устройство, как телефон имеет слишком много недостатков, чтобы рассматривать его, как средство связи. Поэтому, считаю, что данное изобретение не имеет никакой ценности. (из обсуждений в компании Western Union в 1876г)

- Эта музыкальная коробка без проводов не может иметь никакой коммерческой ценности. Кто будет оплачивать послания, не предназначенные для какой-то частной персоны? (партнеры ассоциации David Sarnoff в ответ на его предложение инвестировать проект создания радио, 1920г)

- Концепция интересна и хорошо оформлена. Но, для того, чтобы идея начала работать, она должна содержать здравый смысл. (профессура Yale University в ответ на предложение Фреда Смита об организации сервиса доставки на дом; Fred Smith - станет основателем службы доставки Federal Express Corp.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
cfhfwby 45 минут назад
У нас на каждой кухне такие "предсказатели", а есть еще и Ванга,, бред которой многочисленные рыбы-прилипалы тиражируют до сих пор, молчу уж про "толкователей" Нострадамуса, кормящихся с этого много лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
diman02 47 минут назад
Нужно было указать временной период этих заблуждений .
Так было бы понятней их причина .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
«Кино – это всего лишь модное веяние. Это лишь записанная на плёнку пьеса. Кровь и плоть – вот что по-настоящему хотят видеть зрители на сцене», – Чарли Чаплин.

Таки прав.

«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет одно сплошное телевидение», - Рудольф из фильма "Москва слезам не верит".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
3.6o6pa Час назад
«640КБ должно быть достаточно для каждого»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 2 часа назад
Все, что можно изобрести, уже изобрели!" воскликнул руководитель американского патентного бюро Чарльз Дьюел в 1899 году, пытаясь убедить конгресс и президента в необходимости упразднения собственного ведомства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Технически пылесос на ядерном источнике энергии возможен. Вопрос лишь в нужности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Мирлан Дононбаев Андрей Иванов 46 минут назад
Тут тонкость в формулировках. Изначально речь шла о том, что ядерные реакторы станут настолько простыми и компактными, что их можно будет устанавливать в поезда, самолеты и даже пылесосы. Формулировка "на ядерном источнике энергии" несколько более широкая. Формально, обычный пылесос, включенный в розетку, тоже может считаться работающим на ядерном источнике энергии, если местные сети запитаны от генерирующих мощностей какой-нибудь АЭС. Есть еще радиоизотопные источники энергии (РИТЭГи), представляющие собой термогенераторы, работающие на энергии самораспада изотопа. Их используют для питания всякого оборудования, устанавливаемого в глухоманях, вдали от электросетей. Теоретически их можно приспособить к пылесосу. Но, насколько я знаю, они в большинстве своём весьма тяжелые и маломощные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 2 часа назад
Ограниченность ума-большая проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848612



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство
15 фото доказательств того, что быть котом - настоящее искусство
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов
Набирающие популярность в сообществах
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
В Канаде уроки труда в школе ведёт трансгендер с огромной накладной грудью
Кубики
Кубики
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удаление сообщений в мессенджерах

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#интересное#Прикол#Ynews#сарказм#дтп#кино#Россия
#интересно#факты#картинки#истории#сатира#Разное#суд#животные#помощь#Украина
#Юмор#подборка#фотографии#новости#СССР#Приколы#аварии#искусство#Жизнь#истории из жизни
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками Топ-10 самых дорогих русских художников Топ-10 самых дорогих русских художников Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать Писатели-фантасты пушкинских времён: что удалось предсказать Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать? Почему ковбои Дикого Запада никогда бы не положили свою шляпу на кровать? Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен Удивительные факты, о которых вы возможно не знали Удивительные факты, о которых вы возможно не знали

На что жалуетесь?

Вернуться