16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей

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Эта подборка докажет, что не нужно верить всему, что сейчас говорят о будущем, ведь даже самые светлые умы человечества могут ошибаться.
1. «32-битную операционную систему мы не выпустим никогда», - Билл Гейтс
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2. «Вряд ли кому-то придет в голову установить компьютер дома», - Кен Олсен
Кен Олсен (Ken Olsen) был президентом, председателем совета директоров и основателем компании Digital Equipment Corporation.
3. «Вероятность, что спутник смогут использовать для улучшения качества телефонной или телевизионной связи на территории Соединённых Штатов практически равна нулю», - Т. Крейвен
4. «Вы хотите заставить корабль плыть против ветра и против течения, разведя огонь под его палубой? У меня нет времени на эти бредни!» - Наполеон Бонапарт
5. «Ракета никогда не сможет выйти за пределы атмосферы Земли», – New York Times
6. «Летающих машин тяжелее воздуха не может быть», - Лорд Кельвин
7. «Пылесосы, работающие на ядерной энергии, станут реальностью через 10 лет», - Алекс Льюит
8. «Энергия, возникающая в результате ядерного распада, настолько мала, что любой, кто рассчитывает на получение дополнительного источника энергии от ядерной реакции, мечтает зря», - Эрнест Резерфорд
9. «Нет ни малейших шансов на то, что когда-нибудь будет возможность получить атомную энергию. Для этого нужно научиться расщеплять атом произвольно», - Альберт Эйнштейн
10. «Кино – это всего лишь модное веяние. Это лишь записанная на плёнку пьеса. Кровь и плоть – вот что по-настоящему хотят видеть зрители на сцене», – Чарли Чаплин
11. «Американцам нужен телефон, а нам нет. У нас есть множество мальчиков-посыльных», - Уильям Прис
12. «Должен признать, что моё воображение не может представить какую бы то ни было подводную лодку, способную на что-то большее, чем удушение находящегося в ней экипажа и бессмысленное болтание в море», - Г. Дж. Уэллс
13. «Мы никогда не сможем построить самолёт больших размеров», – инженер The Boeing Company после первого полета Boeing 247
14. «Все эти изобретения с переменным током – пустая трата времени. Никто и никогда не будет их использовать», - Томас Эдисон
15. «Когда закроется Парижская выставка, то люди забудут про электрическое освещение, и никто о нём никогда не услышит», - Эразмус Уилсон
16. «Передвижение на поезде на больших скоростях невозможно, поскольку пассажиры могут умереть от асфиксии из-за нехватки воздуха», - доктор Дионисис Лардер
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну да, на пару лет ранее взлетел гораздо более крупный 4-х моторный АНТ-6, он же ТБ-3
1) 640 килобайт хватит всем (должно хватить всем) - его самое известное высказывание и на тот момент это было правдой;
2) мы выпустили 32-битную систему, теперь мы можем адресовать 4 гигабайта памяти, а в серверном варианте 32 гигабайта - не думаю что когда-нибудь придётся перешагнуть этот порог и вряд ли кто-нибудь будет устанавливать столько памяти, разве что ради спортивного интереса.
- Эта музыкальная коробка без проводов не может иметь никакой коммерческой ценности. Кто будет оплачивать послания, не предназначенные для какой-то частной персоны? (партнеры ассоциации David Sarnoff в ответ на его предложение инвестировать проект создания радио, 1920г)
- Концепция интересна и хорошо оформлена. Но, для того, чтобы идея начала работать, она должна содержать здравый смысл. (профессура Yale University в ответ на предложение Фреда Смита об организации сервиса доставки на дом; Fred Smith - станет основателем службы доставки Federal Express Corp.)
Так было бы понятней их причина .
Таки прав.
«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет одно сплошное телевидение», - Рудольф из фильма "Москва слезам не верит".