17 раздражающих ситуаций, с которыми сталкивался почти каждый

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Конечно, мы все далеки от совершенства. Но есть особо "одарённые" пакостники, которым абсолютно плевать на общественное мнение, и на то, что кому-то их действия будут неприятны. Это ужасно раздражает! В этом посте вы увидите гадкие поступки, которые заслуживают общественного порицания, и не покидает надежда, что эти люди когда-нибудь поумнеют.
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3. Иногда приходится вытирать чужую мочу, чтобы тот, кто придет после, не подумал, что это я
4. Терминал был переполнен, и люди сидели на полу, в то время как эта женщина заняла три места для своего багажа
6. У меня была назначена консультация в 8:20, сейчас 9, никто не подает признаков жизни, даже медсестра
11. Когда вы моете машину, а позади вас припарковывается парень, который ждет своей очереди, с явным нетерпением
15. Женщина привела с собой маленького ребёнка в кино, чтобы посмотреть фильм для взрослых. Когда он начал плакать, она включила ему мультфильм на полную громкость на мобильном телефоне
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