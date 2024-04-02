17 раздражающих ситуаций, с которыми сталкивался почти каждый

Конечно, мы все далеки от совершенства. Но есть особо "одарённые" пакостники, которым абсолютно плевать на общественное мнение, и на то, что кому-то их действия будут неприятны. Это ужасно раздражает! В этом посте вы увидите гадкие поступки, которые заслуживают общественного порицания, и не покидает надежда, что эти люди когда-нибудь поумнеют.