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17 раздражающих ситуаций, с которыми сталкивался почти каждый

17 раздражающих ситуаций, с которыми сталкивался почти каждый

Автор:
02 апреля 2024 22:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Раздражающие   Сталкивался   люди   пакостники   порицание   ситуации   
1166
18

Конечно, мы все далеки от совершенства. Но есть особо "одарённые" пакостники, которым абсолютно плевать на общественное мнение, и на то, что кому-то их действия будут неприятны. Это ужасно раздражает! В этом посте вы увидите гадкие поступки, которые заслуживают общественного порицания, и не покидает надежда, что эти люди когда-нибудь поумнеют.

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Метки: Раздражающие   Сталкивался   люди   пакостники   порицание   ситуации   
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Allmaster 43 минуты назад
ох уж эти американцы...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1818 постов (1762 в горячем)

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