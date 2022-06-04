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Как нелегко живётся высоким людям в этом мире

Как нелегко живётся высоким людям в этом мире

Автор:
04 июня 2022 08:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   высокий   забавно   люди   неудобство   рост   фото   
858
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Все мы живём на одной планете, но у каждого человека свой мир со своими особенностями и трудностями.

Сегодня поговорим о людях, чей рост выше среднего. Они не только могут смотреть на окружающих сверху вниз. Высокие не понаслышке знают, каково это постоянно биться головой, не помещаться в зеркала, сгибаться под душем и пытаться уместить ноги в транспорте. В общем, смотрите сами.


Как я работаю с ростом 198 см

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Манипуляции с джинсами

Выглядит, конечно, нелепо, но такой способ помогает растянуть джинсы и дать им дополнительную длину. А что делать, если нужную в магазинах днём с огнём не сыщешь?


Туалеты в самолёте

Реальная высота потолка в подвальном туалете паба

Вот так мой жених сидит в автобусах

Угадайте, откуда трещина на абажуре

Подпирая потолок

Я живу в этом доме (примерно 1850 г. постройки) уже более десяти лет

Самый удобный способ готовить еду

Зеркало в больнице

Это больше ваши проблемы, чем мои

Ненавижу этот дом

Приятного полёта

Классическая ситуация в душе

Вот каково быть женщиной ростом 185 см

Переехали в Японию, и это наши двери дома

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   высокий   забавно   люди   неудобство   рост   фото   
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Николаевич Час назад
А "мелким"- веселуха что-ли?
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1k
Шурман 2 часа назад
У жены младший братик 2.10 средний ( наверное не докапали :) 168 , жена 179 я 184 сыну 12 лет рост 178 :) если будет как ее младший братик то это пипец хотя удобно красили потолки я его припахал он без подставки все быстро покрасил .
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