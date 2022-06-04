Как нелегко живётся высоким людям в этом мире

Все мы живём на одной планете, но у каждого человека свой мир со своими особенностями и трудностями.
Сегодня поговорим о людях, чей рост выше среднего. Они не только могут смотреть на окружающих сверху вниз. Высокие не понаслышке знают, каково это постоянно биться головой, не помещаться в зеркала, сгибаться под душем и пытаться уместить ноги в транспорте. В общем, смотрите сами.
Как я работаю с ростом 198 см
Манипуляции с джинсами
Выглядит, конечно, нелепо, но такой способ помогает растянуть джинсы и дать им дополнительную длину. А что делать, если нужную в магазинах днём с огнём не сыщешь?
Туалеты в самолёте
Реальная высота потолка в подвальном туалете паба
Вот так мой жених сидит в автобусах
Угадайте, откуда трещина на абажуре
Подпирая потолок
Я живу в этом доме (примерно 1850 г. постройки) уже более десяти лет
Самый удобный способ готовить еду
Зеркало в больнице
Это больше ваши проблемы, чем мои
Ненавижу этот дом
Приятного полёта
Классическая ситуация в душе
Вот каково быть женщиной ростом 185 см
Переехали в Японию, и это наши двери дома
Источник:
АНТИФИШКИ
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