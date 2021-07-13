15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации

На земле живут люди разного роста. В этом посте пойдёт речь о действительно высоких товарищах, жизнь которых представляет собой постоянную борьбу. Они всегда должны быть настороже, чтобы не удариться головой в общественном транспорте или ухитриться помыться в малюсенькой душевой кабине. Итак, быть высоким - это...