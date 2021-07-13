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15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации

15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации (16 фото)

Автор:
13 июля 2021 23:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Высокие   Неловкие   Попадают   Ухитриться   люди   рост   ситуации   
765
16

На земле живут люди разного роста. В этом посте пойдёт речь о действительно высоких товарищах, жизнь которых представляет собой постоянную борьбу. Они всегда должны быть настороже, чтобы не удариться головой в общественном транспорте или ухитриться помыться в малюсенькой душевой кабине. Итак, быть высоким - это...

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Метки: Высокие   Неловкие   Попадают   Ухитриться   люди   рост   ситуации   
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−12
Князь Курбский Час назад
Я двухметровый
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−12
Князь Курбский Час назад
23
Но обломись, я не еьусь и не дрочу
Целибат
После пострижения не разу. Я просто убрал это желание и все. Мне больше этого не нужно.
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11k
поручик Ржевский Час назад
Да на последнем фото и обычному человеку, как-то не так...
Вот это что-то "из этой оперы"...
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