15 ну очень высоких людей, которые всё время попадают в неловкие ситуации

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На земле живут люди разного роста. В этом посте пойдёт речь о действительно высоких товарищах, жизнь которых представляет собой постоянную борьбу. Они всегда должны быть настороже, чтобы не удариться головой в общественном транспорте или ухитриться помыться в малюсенькой душевой кабине. Итак, быть высоким - это...
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Новости партнёров
Но обломись, я не еьусь и не дрочу
Целибат
После пострижения не разу. Я просто убрал это желание и все. Мне больше этого не нужно.
Вот это что-то "из этой оперы"...