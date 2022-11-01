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Новый безумный костюм супермодели Хайди Клум на Хэллоуин

Новый безумный костюм супермодели Хайди Клум на Хэллоуин

Автор:
01 ноября 2022 13:07
Метки: Прикол   Хэллоуин   Юмор   видео   костюм   хайди клум   
997
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В номинации "Лучший костюм на Хэллоуин" в 2022 году побеждает супермодель Хайди Клум. 49-летняя знаменитость нарядилась гигантским земляным червём!
Хайди Клум сделала реалистичный костюм червяка с лицом и появилась в нём на вечеринке в честь Хэллоуина. Другие оригинальные костюмы супермодели можно увидеть по ссылке .

Источник:

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Метки: Прикол   Хэллоуин   Юмор   видео   костюм   хайди клум   
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9  комментариев
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12k
Кыся Час назад
Не могу удержаться, Хайди, прости... А где костюм-то?
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7k
Николай 4 секунды назад
Не уверен что это она...
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6k
Leo Sun 41 минуту назад
Исправно несёт повестку своих хозяев. Для переходящего на жуков и личинок Запада - самое то. Молодец, пусть возьмёт свою косточку. Отработала.
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8k
Shtoppi 54 минуты назад
Это глист что ли?
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8k
krivsan 58 минут назад
когда пойду на рыбалку,в каждом червяке теперь буду видеть Хайди Клум,как жить??
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423
Antik-Taktik Час назад
Червяк..даа
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13k
Alex Час назад
Что правда? Так вроде просто насрал кто-то...
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