Новый безумный костюм супермодели Хайди Клум на Хэллоуин

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В номинации "Лучший костюм на Хэллоуин" в 2022 году побеждает супермодель Хайди Клум. 49-летняя знаменитость нарядилась гигантским земляным червём!
Хайди Клум сделала реалистичный костюм червяка с лицом и появилась в нём на вечеринке в честь Хэллоуина. Другие оригинальные костюмы супермодели можно увидеть по ссылке .
Муж Клум дополнил её костюм. Мужчина нарядился в рыбака-зомби.
Источник:
АНТИФИШКИ
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