Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности

В 70-80-х годах от её взгляда с экрана замирали многие мужчины. И не только с экрана. В своей жизни Матлюба Алимова тоже купалась в мужском внимании и любви.
Самая яркая цыганка нашего киноэкрана родилась в семье узбека и русской в Андижане в 1954 году. В школе пользовалась особым вниманием узбекских мальчишек, так как имела "европейскую внешность". Она чувствовала себя белой вороной и мечтала побыстрее уехать из дома. Поэтому после окончания школы сразу отправилась в Москву.
К тому времени она несколько лет занималась в школьной театральной студии, поэтому уже определилась со своей будущей профессией.
Во ВГИК поступила с первой попытки, а на втором курсе вышла замуж за своего однокашника, студента режиссёрского факультета.
Но брак продлился лишь три года, так как муж ревновал супругу не только к другим мужчинам, но и к славе. Дело в том, что Алимова ещё в студенческие годы стала известной, снявшись в нескольких популярных фильмах. В том числе с Владимиров Высоцким в знаменитой картине «Маленькие трагедии». А фильм «Цыган», в котором она сыграла яркую роль цыганки в паре с Кларой Лучко, принёс ей уже всесоюзную известность.
Потом были прекрасные роли в таких фильмах, как «Сегодня и всегда», «Сказка о Звёздном мальчике», «Возвращение Будулая», «Маленький человек в большой войне», «Дикое поле» и другие.
Так сложилось, что после студенческой роли в фильме «Цыган» за актрисой на многие годы закрепилось амплуа красивой цыганки, хотя к этой национальности она никакого отношения не имела. Но после ярких ролей даже цыгане считали её своей.
В 90-е, когда актёрской работы не стало, Матлюба не опустила руки. После развала СССР в Москве она превратилась в иностранку. Сначала жила у родственников, потом ушла в православный монастырь, где приобрела новую специальность - реставратора тканей и вышивки.
В нулевых, когда кинопроизводство в России вновь возродилось, вспомнили и про Матлюбу Алимову.
Но актриса соглашалась не на все роли. Именно поэтому в новом российском кино у Матлюбы не так много работ.
Сегодня 68-летняя Матлюба Алимова живёт в Москве как обычная пенсионерка. Так сложилась жизнь, что у актрисы нет мужа и детей. Иногда она снимается в фильмах и сериалах. Бывает, что принимает участие в телепрограммах.
Недавно в интервью она сказала, что, несмотря на своё одиночество, она считает свою жизнь счастливой и интересной. А ещё она строит планы на будущее. В том числе и в личной жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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