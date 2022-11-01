Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности





К тому времени она несколько лет занималась в школьной театральной студии, поэтому уже определилась со своей будущей профессией.

Во ВГИК поступила с первой попытки, а на втором курсе вышла замуж за своего однокашника, студента режиссёрского факультета.

Но брак продлился лишь три года, так как муж ревновал супругу не только к другим мужчинам, но и к славе. Дело в том, что Алимова ещё в студенческие годы стала известной, снявшись в нескольких популярных фильмах. В том числе с Владимиров Высоцким в знаменитой картине «Маленькие трагедии». А фильм «Цыган», в котором она сыграла яркую роль цыганки в паре с Кларой Лучко, принёс ей уже всесоюзную известность.