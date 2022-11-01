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Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности

Матлюба Алимова – лучшая цыганка нашего кино, которая не имеет отношения к этой национальности

Автор:
01 ноября 2022 10:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Матлюба Алимова   актриса   кино   люди   судьба   фото   цыганка   
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В 70-80-х годах от её взгляда с экрана замирали многие мужчины. И не только с экрана. В своей жизни Матлюба Алимова тоже купалась в мужском внимании и любви.

Самая яркая цыганка нашего киноэкрана родилась в семье узбека и русской в Андижане в 1954 году. В школе пользовалась особым вниманием узбекских мальчишек, так как имела "европейскую внешность". Она чувствовала себя белой вороной и мечтала побыстрее уехать из дома. Поэтому после окончания школы сразу отправилась в Москву.

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К тому времени она несколько лет занималась в школьной театральной студии, поэтому уже определилась со своей будущей профессией.

Во ВГИК поступила с первой попытки, а на втором курсе вышла замуж за своего однокашника, студента режиссёрского факультета.

Но брак продлился лишь три года, так как муж ревновал супругу не только к другим мужчинам, но и к славе. Дело в том, что Алимова ещё в студенческие годы стала известной, снявшись в нескольких популярных фильмах. В том числе с Владимиров Высоцким в знаменитой картине «Маленькие трагедии». А фильм «Цыган», в котором она сыграла яркую роль цыганки в паре с Кларой Лучко, принёс ей уже всесоюзную известность.

Потом были прекрасные роли в таких фильмах, как «Сегодня и всегда», «Сказка о Звёздном мальчике», «Возвращение Будулая», «Маленький человек в большой войне», «Дикое поле» и другие.

Так сложилось, что после студенческой роли в фильме «Цыган» за актрисой на многие годы закрепилось амплуа красивой цыганки, хотя к этой национальности она никакого отношения не имела. Но после ярких ролей даже цыгане считали её своей.

В 90-е, когда актёрской работы не стало, Матлюба не опустила руки. После развала СССР в Москве она превратилась в иностранку. Сначала жила у родственников, потом ушла в православный монастырь, где приобрела новую специальность - реставратора тканей и вышивки.

В нулевых, когда кинопроизводство в России вновь возродилось, вспомнили и про Матлюбу Алимову.

Но актриса соглашалась не на все роли. Именно поэтому в новом российском кино у Матлюбы не так много работ.

Сегодня 68-летняя Матлюба Алимова живёт в Москве как обычная пенсионерка. Так сложилась жизнь, что у актрисы нет мужа и детей. Иногда она снимается в фильмах и сериалах. Бывает, что принимает участие в телепрограммах.

Недавно в интервью она сказала, что, несмотря на своё одиночество, она считает свою жизнь счастливой и интересной. А ещё она строит планы на будущее. В том числе и в личной жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Матлюба Алимова   актриса   кино   люди   судьба   фото   цыганка   
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3  комментария
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Вася Полчаса назад
и судьбой, и внешне много схожего с Метёлкиной..

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575
partners74 2 минуты назад
Красивая восточная женщина. дай бог здоровья и долгих лет.
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