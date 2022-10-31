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Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории

Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории

Автор:
31 октября 2022 23:22
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
1767
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Очередная рабочая неделя уже стартовала, однако никогда не поздно сделать небольшой перерыв и отвлечься на новую подборку интересных фактов и историй на разные темы.

Оказывается, что кроты в своих норах имеют «кладовки» для хранения несколько сотен живых червей. Правда, они обездвижены токсинами кротовой слюны.

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Не секрет, что викинги верили в существование Вальхаллы. Они были убеждены, что там живёт волшебная коза, из которой бесконечно льётся пиво.

Для того чтобы узнать температуру за окном не обязательно иметь термометр. Оказывается, для этого достаточно посчитать, сколько раз сверчок издал звук на протяжении 25 секунд. Для этого даже придумали специальную форму: количество изданных звуков нужно разделить на 3, а к полученному числу прибавить 4.  Результат должен совпасть с той температурой, что сейчас за окном.


Все мы хоть раз обжигались крапивой, но мало кто знает, как происходит этот процесс. Волосок крапивы выглядит, как медицинская ампула. Когда мы прикасаемся к растению, волоски надламываются, а острый край впивается в кожу, подавая в неё жидкость, вызывающую то самое неприятное ощущение.

Джек Дэниел известен на весь мир, однако мало кому известно, кто обучил его дистилляции. Его учителем был чернокожий мастер Натан Грин, который до Гражданской войны в США находился с самого рождения в рабстве.

Не секрет, что семейная жизнь может утомить. Именно это и произошло с 70-летним Джонном Рипплом, который в 2016 году решил ограбить банк в Канзасе. Правда, после этого он дождался полицию, заявив, что предпочитает сидеть в тюрьме, чем жить с женой. Довольно иронично, что за это преступление его приговорили к 6 месяцам домашнего ареста.

Сложно представить, но овощи и фрукты на клеточном уровне способны различать день и ночь. Оказывается, что они ведут себя по-разному в разное время суток.

Всем прекрасно известно, что укус клеща опасен. Но оказывается, что есть вид «одинокая звезда», способный сделать любого человека вегетарианцем. После укуса организм проявляется странную реакцию. Каждый съеденный кусочек мяса вызывает тошноту, рвоту, чихание и насморк. Самое печальное, что подобная аллергия может остаться навсегда.


Фильм «Иди и смотри», вышедший в 1985 году получил репутацию очень жестокого. Во многом это произошло из-за слуха, что ещё юный Алексей Кравченко поседел во время съёмок. На самом же деле его волосы красили настолько качественной краской, что продолжительное время ему пришлось ходить «седым».

Не зря обезьян называют человекообразными. В чешском зоопарке для шимпанзе установили специальный экран, транслировавший жизнь их собратьев из другого зоопарка. Самое интересное, что местные приматы носили к экрану еду, чтобы перекусить во время просмотра «реалити-шоу».

Знаете ли вы, как в продуктах определяется содержание калорий? Оказывается, что сжиганием продуктов. Их кладут в специальную печь и измеряют количество выделенного ими тепла. Именно его потом и переводят в количество калорий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
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5  комментариев
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7k
au3 2 часа назад
"Знаете ли вы, как в продуктах определяется содержание калорий?"

знаем. При такой методике дизтопливо очень питательно.
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10k
Сатанеев 57 минут назад
Для того чтобы узнать температуру за окном не обязательно иметь термометр. Оказывается, для этого достаточно посчитать, сколько раз сверчок издал звук на протяжении 25 секунд. Для этого даже придумали специальную форму: количество изданных звуков нужно разделить на 3, а к полученному числу прибавить 4. Результат должен совпасть с той температурой, что сейчас за окном. (с)
Офигенная технология. Т.е. если у меня сверчок не издал ни звука за последние 40 лет, что я тут живу, формула расчёта температуры в месте моего проживания выглядит так: 0 делим на 3 и прибавляем 4.
Итог расчётов - оказывается, температура воздуха последние 40 лет у нас была постоянной. 4 градуса тепла по Цельсию.
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14k
ss Час назад
"Во многом это произошло из-за слуха, что ещё юный Алексей Кравченко поседел во время съёмок."
___________
Что за хрень ты несёшь?!
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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