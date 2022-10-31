Пивная коза, доставшая жена и другие любопытные факты и истории

Для того чтобы узнать температуру за окном не обязательно иметь термометр. Оказывается, для этого достаточно посчитать, сколько раз сверчок издал звук на протяжении 25 секунд. Для этого даже придумали специальную форму: количество изданных звуков нужно разделить на 3, а к полученному числу прибавить 4. Результат должен совпасть с той температурой, что сейчас за окном.

Все мы хоть раз обжигались крапивой, но мало кто знает, как происходит этот процесс. Волосок крапивы выглядит, как медицинская ампула. Когда мы прикасаемся к растению, волоски надламываются, а острый край впивается в кожу, подавая в неё жидкость, вызывающую то самое неприятное ощущение.