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Хлопья от сексолога, мем от Набокова и другие интересные факты и истории об окружающем нас мире

Хлопья от сексолога, мем от Набокова и другие интересные факты и истории об окружающем нас мире

Автор:
19 октября 2022 08:53
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
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Рабочая неделя уже в самом разгаре, поэтому самое время отвлечься и провести 10 минут с пользой за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём на свете.

Оказывается, что убийством после спаривания промышляют не только самки богомола. Нередко это делают и анаконды, съедающие своего партнёра. Вот такой вот сексуальный каннибализм.


 Какой хищник превосходит по своей эффективности даже львов? Черноногая кошка. Несмотря на свой маленький вес, если верить статистике, 2 из 3 нападений у них всегда проходят успешно. Для сравнения, у львов этот показатель равен 1 к 4.

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Несмотря на добрый посыл «Волшебника страны Оз» Джуди Гарленд, сыгравшая в этой картине Дороти, оказалась далеко не в том мире, о котором можно мечтать. Актриса столкнулась с сексуальными домогательствами, диетой из куриного бульона, кофе и 80 сигарет в день. Кроме того, её пичкали психотропными веществами, чтобы замедлить её физическое созревание и увеличить продолжительность работы без перерыва. Вот он, суровый Голливуд!

Может показаться, что Иерусалим далёк от военных конфликтов, однако за свою историю он дважды был разрушен полностью, 23 раз был осаждён, и 44 раза освобождался после захватов.

Оказывается, не нужно быть экспертом в ювелирном деле, чтобы проверить бриллиант на подлинность. Для проверки достаточно на него подышать, ведь на настоящем камне не будет оставаться конденсат.


Какое слово может быть понятно всем людям на Земле, независимо от их языка и культуры. Хотя правильнее было бы сказать звук. Речь идёт о вопросительном «А». Именно этот лингвистический феномен будет понят верно в любой точке мира.


Мало кому известно, что в России действует презумпция согласия на посмертное донорство. Это значит, что, если умерший при жизни или его родственники после не выразили несогласие, органы могут быть изъяты без предупреждения об этом. Знали ли вы об этом?

Сегодня смайликами уже никого не удивишь, однако мало кто знает, что идею использовать круглую скобку в качестве обозначения улыбки предложил писатель Владимир Набоков ещё в 1969 году. Именно он в переписке с американским журналистом заявил, что должен существовать специальный знак для обозначения этой эмоции.

Оказывается, что за изобретением кукурузных хлопьев стоял сексолог Джон Келлог. Правда, придумал он их не как вкусный завтрак, а как средство для борьбы с подростковой мастурбацией. Вот только непонятно, как он это видел.

На самом деле в слове «секта» нет ничего негативного, ведь с латыни оно переводится как «учение» или «школа». Именно поэтому древние римляне обозначали им партии, фракции или учебные заведения. После того, как в этих группах стала проявляться мошенническая деятельность, само слово и приобрело известный сегодня отрицательный окрас.

Оказывается, в психологии существует такой феномен, как «мигрень выходного дня». Именно так называют состояние, когда у человека болит голова по выходным или в рабочие перерывы из-за резкого уменьшения стресса.


Заметили ли вы, что главный символ корпорации Макдональдс пропал? Произошло это в 2016 году. Такая участь постигла Рональда Макдональда из-за того, что в мире увеличилось число людей, считающих клоунами не смешными, а страшными или даже ужасными.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   истории   любопытные факты   немного обо всём   подборка   расширяем кругозор   
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zloykoyot 51 минуту назад
"Мало кому известно, что в России действует презумпция согласия на посмертное донорство." Мне абсолютно пофиг что сделают с моей тушкой когда я ласты склею. Пользуйтесь на здоровье, мне она уже будет не нужна.
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Антибиотик
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