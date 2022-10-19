Хлопья от сексолога, мем от Набокова и другие интересные факты и истории об окружающем нас мире

Оказывается, не нужно быть экспертом в ювелирном деле, чтобы проверить бриллиант на подлинность. Для проверки достаточно на него подышать, ведь на настоящем камне не будет оставаться конденсат.

Какое слово может быть понятно всем людям на Земле, независимо от их языка и культуры. Хотя правильнее было бы сказать звук. Речь идёт о вопросительном «А». Именно этот лингвистический феномен будет понят верно в любой точке мира.

Мало кому известно, что в России действует презумпция согласия на посмертное донорство. Это значит, что, если умерший при жизни или его родственники после не выразили несогласие, органы могут быть изъяты без предупреждения об этом. Знали ли вы об этом?