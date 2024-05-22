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"Молотобоец": спустя 22 года на свободу выходит зеленоградский маньяк Юрий Гриценко

"Молотобоец": спустя 22 года на свободу выходит зеленоградский маньяк Юрий Гриценко

Автор:
22 мая 2024 13:06
Сообщество : Криминал
Метки: Зеленоградский лесопарк   Юрий Гриценко   выход на свободу   маньяк   молотобоец   полиция   тюрьма   
3691
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Экс-милиционер убил и изранил 10 женщин, и практически всегда на дело выходил с молотком. По одной из версий, ему нравился звук удара этого инструмента.

Милиционер Юрий Гриценко был уволен из органов за пьянку, после чего его жизнь покатилась по наклонной. Своё первое убийство Гриценко совершил в 1993-м - тогда он сковородой до смерти забил проститутку. Преступнику дали 9 лет лишения свободы, но в 2000 он вышел из оренбургской колонии по УДО.


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Впрочем, на воле экс-милиционер продержался совсем недолго - всего полгода, а затем снова начал убивать, но уже расчётливо. 39-летний Гриценко караулил жертв в Зеленоградском лесопарке, незаметно подкрадывался сзади и наносил удары молотком в висок. Все преступления происходили по одному и тому же сценарию и на одном маршруте. В течение трёх дней убийца напал на 5 женщин, в результате полученных травм 2 из них скончались. Все пострадавшие в вечернее время шли от остановки автобуса маршрута №12 в сторону жилого массива, при этом используя тропинки, чтобы сократить путь. Преступник пускал в ход оружие без предупреждения и в разговор с жертвой не вступал.


После ударов по затылку и виску, когда женщина падала на землю, он её грабил, не брезгуя ничем, отбирая даже зонтики. Впрочем, на некоторых жертвах украшения остались нетронутыми - Гриценко торопился, и если слышал шум приближающихся шагов, убирался восвояси. Нападал на женщин он всегда вечером.


После Зеленограда, где лесопарк постоянно стал патрулироваться полицией, Гриценко переместился в столицу и  продолжил нападения на севере Москвы.Тогда в прессе его окрестили "молотобойцем", который не знал пощады. Действовал убийца по той же самой схеме: подкарауливал женщин средних лет, передвигавшихся в одиночку вечером с 18 до 22.00. В период 19 октября-12 ноября 2001 г. он совершил по меньшей мере 5 нападений на женщин, две жертвы преступника от причинённых травм погибли. 


С апреля по ноябрь 2001 года он убил 4 (по данным из ряда источников - 5) и изувечил 10 женщин.


В то время жители Москвы и области замирали от страха, боясь прочесть в газетах об еще одной жертве. Задержать маньяка удалось 19 ноября 2001 года. Тогда водитель автобуса Анатолий Сухов услышал женские крики и поспешил на помощь. Гриценко, оставив травмированную женщину, набросился с молотком на мужчину, но справиться с ним не смог. Сухов скрутил маньяка и удерживал его до приезда полиции.


После ареста Гриценко признался в совершённых на женщин нападениях, а у него дома нашли личные вещи жертв. Примечательно, что деньги, которые он забирал при ограблении, маньяк, конечно, тратил, зато вещи хранил, как память о пережитых острых ощущениях.


В апреле 2002 года сорокалетнего Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы за полтора десятка разбойных нападений и убийства. Как пишут СМИ, сейчас он отбывает срок в мордовской ИК-10. За время отсидки маньяк пытался доказать, что невиновен, но ему никто не верит. К тому же, мужчина всегда был агрессивен, из-за чего 13 лет провёл в одиночке в карцере СУС (строгие условия содержания), и на общий режим был переведён лишь в 2015 году. Но и тогда он попытался бузотёрить и даже подбивал заключённых на бунт, но к нему никто не присоединился.


У Гриценко наблюдали патологическую страсть к металлическим инструментам, и следователи предполагали, что его тяга к молотку зародилась еще в детстве - отец Юрия был столяром. Маньяку нравился глухой звук удара молотка. Кстати, в колонии он тоже рвался работать на металлопроизводстве, но его допустили лишь до мастерской по дереву.


На свободу Гриценко должен выйти 14 июня, и эта новость взбудоражила зеленоградцев - сообщают местные СМИ. Издание "Зеленоград.ру" направило запрос в службу исполнения наказаний и в полицию. Правоохранители должны будут осуществлять административный надзор за Гриценко, как за осужденным по "тяжелоё статье", однако пока ответа не было. Зеленоградцев интересует точная дата выхода на свободу Гриценко, хотя чем это сможет помочь жителям города, решительно непонятно.


Как сообщает SHOT, последние 9 месяцев маньяка наблюдает специальная психиатрическая комиссия, и лишь от её решения будет зависеть, освободят ли убийцу или оставят за решёткой.

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Метки: Зеленоградский лесопарк   Юрий Гриценко   выход на свободу   маньяк   молотобоец   полиция   тюрьма   
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57  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Экс-милиционер убил и изранил 10 женщин и выходит на свободу ??? У нас явно что то не в порядке с законами...
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
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972
SamSim 10 минут назад
Интересно сколько бы ему сейчас дали.
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13k
geminisf 16 минут назад
>Впрочем, на воле экс-милиционер продержался совсем недолго - всего полгода, а затем снова начал убивать, но уже расчётливо<
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582
Eric Cartman 20 минут назад
Желаю тупым судьям, которые осудили его не на пожизненное встретиться ему вечером на пути после того, как он выйдет.
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2k
Сергей 23 минуты назад
А зачем его выпускать на волю? чтобы он продолжил убивать?
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18k
ron Полчаса назад
Человека, убившего и покалечившего МОЛОТКОМ столько людей, просидевшего 22 года и зарекомендовавшего себя БУЙНЫМ, наблюдает специальная психиатрическая комиссия? Что она хочет там увидеть? ))
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9k
perekrestok Полчаса назад
Даже если он до выхода случайно самоубьется за него никто не будет шум поднимать! Нахрена такой нужен на воле? Подождут пока еще жертвы появятся и потом дадут пожизненное?
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53k
Крымчанка 36 минут назад
Родственники убитых и покалеченных должны решить сами этот вопрос. Если государство умывает руки.
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5k
Serj81 39 минут назад
Таких нельзя выпускать, надо помочь подушке в камере упасть ему на лицо и пролежать минут 10 на лице
Ну или перед освобождением внезапно решил устроить побег и был застрелен вертухаем
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7k
мемфрид 44 минуты назад
Надо его выпустить привязать по крепкой верёвке ко всем конечностям и родне каждой жертвы дать эти веревки. Чтоб эту тварь разорвали на куски
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45k
SinigamiRuuk 50 минут назад
А мог бы служить в Вагнере штурмовиком.
Был бы полезен для общества и в случае чего, что называется "искупил бы кровью".
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19k
сергей костюнин 50 минут назад
Не понимаю почему у него не вышка ?
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7k
Slowly 51 минуту назад
Перевоспитался наверное. Осознал, вся уйня.
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5k
Chev Chelios 52 минуты назад
Вот у меня дочь в Зеленограде учится, жена там спортзал посещает, я читаю эту новость и о.х.у.е.в.а.ю! А есть же люди, которые с ним в одном районе будут жить, в одном доме, подъезде наконец, это же ппц! Н.а.х.у.я выпускать заведомого убийцу?! Ну кончился у такого куска говна срок, придумайте еще что-то, чтобы оставить на зоне, как будто в первый раз
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31k
Aqueronte 55 минут назад
. за убийство 2 и более лиц у нас вроде ПЖ полагается. А тут рецидивист и столько жертв. Он должен был покинуть стены тюрьмы только после смерти
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40k
koleos72 Час назад
[Зеленоградцев интересует точная дата выхода на свободу Гриценко]
А что там думать! Выйти то он выйдет, только ни куда не дойдёт! Под машину попадёт или споткнётся насмерть.
Ума хватит накосарезить и ещё на срок заскочить, тогда проживёт ещё немного!
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12k
Дмитрий Час назад
Последняя фраза в корне не верна. Никакая комиссия не может дополнительно оставить человека в заключении. У неё таких прав нет в принципе. Так бы любого неугодного можно было бы конопатить в тюрьме пожизненно! Его в любом случае должны будут освободить. Возможно есть какой то механизм помещения его в психиатрическую больницу, но и туда попасть надо либо что бы он сам захотел, либо родственники заявление написали.
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8k
Станислав Час назад
Чел убил 10 человек, дебоширил в тюрьме, подбивал на бунт, а его освобождают...
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10k
Роман Час назад
Че за хрен, это 2ая ходка у него. Он явно уже не исправится. Чем он на воле заниматься будет? Созерцать природу после такой истории? Кто его на работу возьмет?
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29k
Alex Час назад
Хохол
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Schreibikus
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