"Молотобоец": спустя 22 года на свободу выходит зеленоградский маньяк Юрий Гриценко

После ударов по затылку и виску, когда женщина падала на землю, он её грабил, не брезгуя ничем, отбирая даже зонтики. Впрочем, на некоторых жертвах украшения остались нетронутыми - Гриценко торопился, и если слышал шум приближающихся шагов, убирался восвояси. Нападал на женщин он всегда вечером.

После Зеленограда, где лесопарк постоянно стал патрулироваться полицией, Гриценко переместился в столицу и продолжил нападения на севере Москвы.Тогда в прессе его окрестили "молотобойцем", который не знал пощады. Действовал убийца по той же самой схеме: подкарауливал женщин средних лет, передвигавшихся в одиночку вечером с 18 до 22.00. В период 19 октября-12 ноября 2001 г. он совершил по меньшей мере 5 нападений на женщин, две жертвы преступника от причинённых травм погибли.

С апреля по ноябрь 2001 года он убил 4 (по данным из ряда источников - 5) и изувечил 10 женщин.

В то время жители Москвы и области замирали от страха, боясь прочесть в газетах об еще одной жертве. Задержать маньяка удалось 19 ноября 2001 года. Тогда водитель автобуса Анатолий Сухов услышал женские крики и поспешил на помощь. Гриценко, оставив травмированную женщину, набросился с молотком на мужчину, но справиться с ним не смог. Сухов скрутил маньяка и удерживал его до приезда полиции.



