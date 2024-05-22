"Молотобоец": спустя 22 года на свободу выходит зеленоградский маньяк Юрий Гриценко

Экс-милиционер убил и изранил 10 женщин, и практически всегда на дело выходил с молотком. По одной из версий, ему нравился звук удара этого инструмента.
Милиционер Юрий Гриценко был уволен из органов за пьянку, после чего его жизнь покатилась по наклонной. Своё первое убийство Гриценко совершил в 1993-м - тогда он сковородой до смерти забил проститутку. Преступнику дали 9 лет лишения свободы, но в 2000 он вышел из оренбургской колонии по УДО.
Впрочем, на воле экс-милиционер продержался совсем недолго - всего полгода, а затем снова начал убивать, но уже расчётливо. 39-летний Гриценко караулил жертв в Зеленоградском лесопарке, незаметно подкрадывался сзади и наносил удары молотком в висок. Все преступления происходили по одному и тому же сценарию и на одном маршруте. В течение трёх дней убийца напал на 5 женщин, в результате полученных травм 2 из них скончались. Все пострадавшие в вечернее время шли от остановки автобуса маршрута №12 в сторону жилого массива, при этом используя тропинки, чтобы сократить путь. Преступник пускал в ход оружие без предупреждения и в разговор с жертвой не вступал.
После ударов по затылку и виску, когда женщина падала на землю, он её грабил, не брезгуя ничем, отбирая даже зонтики. Впрочем, на некоторых жертвах украшения остались нетронутыми - Гриценко торопился, и если слышал шум приближающихся шагов, убирался восвояси. Нападал на женщин он всегда вечером.
После Зеленограда, где лесопарк постоянно стал патрулироваться полицией, Гриценко переместился в столицу и продолжил нападения на севере Москвы.Тогда в прессе его окрестили "молотобойцем", который не знал пощады. Действовал убийца по той же самой схеме: подкарауливал женщин средних лет, передвигавшихся в одиночку вечером с 18 до 22.00. В период 19 октября-12 ноября 2001 г. он совершил по меньшей мере 5 нападений на женщин, две жертвы преступника от причинённых травм погибли.
С апреля по ноябрь 2001 года он убил 4 (по данным из ряда источников - 5) и изувечил 10 женщин.
В то время жители Москвы и области замирали от страха, боясь прочесть в газетах об еще одной жертве. Задержать маньяка удалось 19 ноября 2001 года. Тогда водитель автобуса Анатолий Сухов услышал женские крики и поспешил на помощь. Гриценко, оставив травмированную женщину, набросился с молотком на мужчину, но справиться с ним не смог. Сухов скрутил маньяка и удерживал его до приезда полиции.
После ареста Гриценко признался в совершённых на женщин нападениях, а у него дома нашли личные вещи жертв. Примечательно, что деньги, которые он забирал при ограблении, маньяк, конечно, тратил, зато вещи хранил, как память о пережитых острых ощущениях.
В апреле 2002 года сорокалетнего Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы за полтора десятка разбойных нападений и убийства. Как пишут СМИ, сейчас он отбывает срок в мордовской ИК-10. За время отсидки маньяк пытался доказать, что невиновен, но ему никто не верит. К тому же, мужчина всегда был агрессивен, из-за чего 13 лет провёл в одиночке в карцере СУС (строгие условия содержания), и на общий режим был переведён лишь в 2015 году. Но и тогда он попытался бузотёрить и даже подбивал заключённых на бунт, но к нему никто не присоединился.
У Гриценко наблюдали патологическую страсть к металлическим инструментам, и следователи предполагали, что его тяга к молотку зародилась еще в детстве - отец Юрия был столяром. Маньяку нравился глухой звук удара молотка. Кстати, в колонии он тоже рвался работать на металлопроизводстве, но его допустили лишь до мастерской по дереву.
На свободу Гриценко должен выйти 14 июня, и эта новость взбудоражила зеленоградцев - сообщают местные СМИ. Издание "Зеленоград.ру" направило запрос в службу исполнения наказаний и в полицию. Правоохранители должны будут осуществлять административный надзор за Гриценко, как за осужденным по "тяжелоё статье", однако пока ответа не было. Зеленоградцев интересует точная дата выхода на свободу Гриценко, хотя чем это сможет помочь жителям города, решительно непонятно.
Как сообщает SHOT, последние 9 месяцев маньяка наблюдает специальная психиатрическая комиссия, и лишь от её решения будет зависеть, освободят ли убийцу или оставят за решёткой.
Источник:
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Был бы полезен для общества и в случае чего, что называется "искупил бы кровью".
А что там думать! Выйти то он выйдет, только ни куда не дойдёт! Под машину попадёт или споткнётся насмерть.
Ума хватит накосарезить и ещё на срок заскочить, тогда проживёт ещё немного!