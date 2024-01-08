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Врач-репродуктолог, задушивший жену, несколько лет водил следствие за нос, обвиняя в её убийстве собак

Врач-репродуктолог, задушивший жену, несколько лет водил следствие за нос, обвиняя в её убийстве собак

Автор:
08 января 2024 14:09
Сообщество : Криминал
Метки: Суд   Эрик Скотт Силлс   врач   криминал   лестница   наказание   преступление   репродуктолог   следствие   собака   
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13 ноября 2016 года в службу спасения позвонил встревоженный мужчина и сообщил о несчастном случае. Расследование которого растянулось на долгие годы.

Эрик Скотт Силлс – калифорнийский врач-репродуктолог из Сан-Клементе сообщил приехавшей бригаде, что обнаружил свою жену 45-летнюю Сюзанн Силлс на  лестнице. Женщина споткнулась, упала и моментально сломала шею.

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Но экспертиза показала обратное. Особенности травм не соответствовали рассказу убитого горем мужа: причиной смерти стала асфикция. Расследование и экспертизы растянулись почти на три года. И только весной 2019 года Силлса взяли под стражу, предъявив обвинения в убийстве.

В спальне дочери пары обнаружились пятна крови. Сьюзанн на тот момент спала в этой комнате, поскольку страдала от мигрени. Кровавые отпечатки были на стенах и шторах. В спальне также нашёлся клок волос, что косвенно свидетельствовало об ожесточённой стычке, в которую переросла ссора Эрика и Сьюзанн.

Во время следствия так и не получилось точно определить мотив мужчины. Но в ходе расследования выяснилось, что напряжение в отношениях между супругами нарастало по причине финансовых разногласий: Эрик тратил много средств на содержание детей от первого брака, а Сьюзанн это раздражало.

Плюс к этому, женщина выложила в Сеть фото топлесс. Она поспорила и проиграла пари. Судя по текстовым сообщениям с агрессивным содержанием, муж был зациклен на этом моменте.

Но вишенкой на торте стали объяснения доктора, который совместно с супругой владел клиникой по лечению бесплодия в Карлсбаде, касаемо причины смерти.

Эрик заявил, что жена приняла комплекс из нескольких препаратов сильного действия, которые должны были купировать приступ мигрени. Потеряла из-за них равновесие, когда спускалась по лестнице, упала, травмировала позвоночник и потеряла возможность свободно дышать.

Следы от удушения, которые зафиксировали патологоанатомы, оставили… собаки. В доме семьи жили два крупных пса, которые решили, что хозяйка играет, подбежали к ней и стали тянуть за концы шарфа, задушив в итоге Сьюзанн.

Естественно, отметин и отверстий от зубов ни на одежде, ни на теле не нашли. А сын пары подтвердил, что на накануне родители сильно ругались, и он слышал шум ссоры. Ещё одним косвенным доказательством стали показания оператора 911. Во время разговора звонивший неоднократно назвал жену пациенткой, словно пытаясь абстрагироваться от личности жертвы.

Доктор, который помогал женщинам ощутить радость материнства, собственными руками лишил своих детей (близнецам на тот момент было 12 лет) их матери.

В конце декабря прошлого года коллегия присяжных признала мужчину виновным в убийстве второй степени. Вынесение приговора запланировано на март. Изобретательному мстителю, обвинившему в убийстве собак, грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.


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Метки: Суд   Эрик Скотт Силлс   врач   криминал   лестница   наказание   преступление   репродуктолог   следствие   собака   
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2k
Igor Grishaev 57 минут назад
А глаза добрые, честные-честные.
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Lurds Полчаса назад
напаркуа мне знать об этом??? не знал и спал спокойно... кто-то кого-то задушил в какой-то америке... зачем мне это?
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23k
сеньор Леонсио Час назад
Хороших жен не душат, видимо было за что!
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37k
АнтонПолднев Час назад
Так фото предмета разногласий будет?
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