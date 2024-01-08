Врач-репродуктолог, задушивший жену, несколько лет водил следствие за нос, обвиняя в её убийстве собак

Но экспертиза показала обратное. Особенности травм не соответствовали рассказу убитого горем мужа: причиной смерти стала асфикция. Расследование и экспертизы растянулись почти на три года. И только весной 2019 года Силлса взяли под стражу, предъявив обвинения в убийстве.

В спальне дочери пары обнаружились пятна крови. Сьюзанн на тот момент спала в этой комнате, поскольку страдала от мигрени. Кровавые отпечатки были на стенах и шторах. В спальне также нашёлся клок волос, что косвенно свидетельствовало об ожесточённой стычке, в которую переросла ссора Эрика и Сьюзанн.