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Дочь экс-президента "Газпромбанка" отдала телефонным мошенникам 49 миллионов рублей

Дочь экс-президента "Газпромбанка" отдала телефонным мошенникам 49 миллионов рублей

Автор:
31 октября 2022 13:05
Сообщество : Мошенничество
Метки: Валерий Серегин   Газпромбанк   аферисты   история из жизни   мошенники   развели   
3245
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Об эмоциональном состоянии папы пока ничего не известно.

Аферисты действовали по избитой и, казалось бы, всем знакомой схеме. Позвонив жертве, они представились сотрудниками силовых структур, после чего заявили, что обнаружена подозрительная активность на счетах девушки. Чтобы обезопасить сбережения - сообщили они - их необходимо перевести в другое место.


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20-летняя дочь бывшего президента "Газпромбанка"Валерия Серёгина , сломя голову, помчалась исполнять приказ рекомендации мошенников.


Интересно, что она не послушала ни мать, ни реальных банковских работников, которые пытались достучаться до разума девушки, вознамерившейся снять и перевести на другой счет огромную сумму.


Как пишут СМИ, матери девушки удалось заблокировать её карту и доступ к приложению банка. Однако испуганная перспективой потери сбережений купила в ближайшем салоне новый телефон, загрузила приложение банка, с которого поступали звонки, и перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Остались ли на счету еще деньги или Варвара лишилась последних средств, не сообщается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валерий Серегин   Газпромбанк   аферисты   история из жизни   мошенники   развели   
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61  комментарий
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8k
ron 3 часа назад
как пришли, так и ушли... )
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1k
Алек Сандр Полминуты назад
Хохлячьи мрии??? )))
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18k
сергей костюнин 37 секунд назад
байка - бабайка
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1k
korsar 6 минут назад
хмм интересно как она тогда перевела деньги если ей мать заблокировала карту и доступ ?
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44k
Соломей 8 минут назад
49 лямов хрен переведешь с карты,нужно личное присутствие.что за дичь аххтар тут пытается втереть?
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794
Гера 15 минут назад
Вообще написано с таким количеством неточностей ошибок и несостыковок, что похоже на дешёвую неправду.
Ну а если правда, то даже не знаю, что сказать...
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16k
Vital Idol 24 минуты назад
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8k
Trenzel2003 24 минуты назад
А никто не заинтересовался от куда у 20 летней девочки (дурочки) такие деньги.
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1k
Lenusya Полчаса назад
думаю девушка задолжала или проиграла кому-то, отцу побоялась сказать.
Или второй вариант просто феерическая дура
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11k
Серёга@ 36 минут назад
А разве можно такую сумму разом перевести? Что-то верится с трудом.
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376
Сергей Добров Серёга@ Полчаса назад
Если это твои деньги то можно.
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40
Егор Летов Сергей Добров 14 минут назад
на втб я 1 лям перевел и счет моментально блокирнули , ток в отделении банка смог все восстановить
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1k
Виктор Глущенко 37 минут назад
Остались ли на счету еще деньги или Варвара лишилась последних средств, не сообщается.

Последних за сегодня , завтра еще столько же будет . А потом после завтра ...
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2k
NiThR0 45 минут назад
Очень уж сговором попахивает.
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1k
Кактус 55 минут назад
Какого хрена в 20 летней девки такой остаток на счету? Почему не стоят лимиты?
Если уж она мать не послушала и так закосячила, то лишить её довольствия.
За батю обидно - такая дура выросла. Хотя, сам виноват - меньше надо было откупаться и больше заниматься ребенком.
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2k
Lovels Travel 56 минут назад
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
хороший способ отмывать деньги
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−8
[email protected] Час назад
одним словом пут/лерстан ! ...
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12k
harlamov Час назад
По ходу эти телефонные мошенники ее барыга и собутыльник
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9k
Пётр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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586
kolobok263 Час назад
по ходу просто сперла, папа видимо мониторит расходы. или безработный и безденежный бойфренд есть
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11
Alex Roland Час назад
Ну перевела то что было на карманные расходы .... у неё платиновая карта еще осталась, та что на вечер и на отпуска
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35k
turyst Час назад
"Об эмоциональном состоянии папы пока ничего не известно."

Вот:

Ссылка youtu.be
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