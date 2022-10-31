Дочь экс-президента "Газпромбанка" отдала телефонным мошенникам 49 миллионов рублей

Как пишут СМИ, матери девушки удалось заблокировать её карту и доступ к приложению банка. Однако испуганная перспективой потери сбережений купила в ближайшем салоне новый телефон, загрузила приложение банка, с которого поступали звонки, и перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Остались ли на счету еще деньги или Варвара лишилась последних средств, не сообщается.