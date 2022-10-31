Дочь экс-президента "Газпромбанка" отдала телефонным мошенникам 49 миллионов рублей

Об эмоциональном состоянии папы пока ничего не известно.
Аферисты действовали по избитой и, казалось бы, всем знакомой схеме. Позвонив жертве, они представились сотрудниками силовых структур, после чего заявили, что обнаружена подозрительная активность на счетах девушки. Чтобы обезопасить сбережения - сообщили они - их необходимо перевести в другое место.
20-летняя дочь бывшего президента "Газпромбанка"Валерия Серёгина , сломя голову, помчалась исполнять
приказ рекомендации мошенников.
Интересно, что она не послушала ни мать, ни реальных банковских работников, которые пытались достучаться до разума девушки, вознамерившейся снять и перевести на другой счет огромную сумму.
Как пишут СМИ, матери девушки удалось заблокировать её карту и доступ к приложению банка. Однако испуганная перспективой потери сбережений купила в ближайшем салоне новый телефон, загрузила приложение банка, с которого поступали звонки, и перевела мошенникам 49 миллионов рублей. Остались ли на счету еще деньги или Варвара лишилась последних средств, не сообщается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а если правда, то даже не знаю, что сказать...
Или второй вариант просто феерическая дура
Вроде у сбера 3%, почти полтора ляма в минус
Последних за сегодня , завтра еще столько же будет . А потом после завтра ...
Если уж она мать не послушала и так закосячила, то лишить её довольствия.
За батю обидно - такая дура выросла. Хотя, сам виноват - меньше надо было откупаться и больше заниматься ребенком.
это для них копейки на карманные расходы.
Вот: