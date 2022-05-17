В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска

Мужчина в соцсетях прикидывался беженкой-вдовой, мужа которой якобы убили в ЛНР.
Мошенники держат ухо востро и используют любые возможности, чтобы нажиться. Когда в соцсетях появилось объявление с просьбой о помощи, многие омичи откликнулись и поддержали человека, просившего денег.
Да и как пройти мимо, если просит молоденькая девчонка, бежавшая из ЛНР и потерявшая мужа? Тем более, что речь шла о младенце, который нуждается в теплых вещах и детском питании. Однако на объявлении были указаны также реквизиты, и многие люди предпочли отправить деньги молодой матери на карту.
При этом, иногда в отзывах вместо "сына Феденьки" появлялась плачущая дочка, но, похоже, этот нюанс замечали не все.
Впрочем, объявление заинтересовало полицию, и стражи порядка установили личность его хозяина. "Молодая мать" была задержана. Под видом женщины писал и собирал деньги житель Омска, который успел таким образом обхитрить не менее десятка добросердечных россиян. Суммы переводов благотворителей были разными - от одной до 20 тысяч рублей.
В ходе обыска у предприимчивого омича были найдены и изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты - всё это, как полагают правоохранители, использовалось в его противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В настоящее время подозреваемый арестован на два месяца, а полиция устанавливает всех, кто попал на его удочку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Насколько нужно быть тварью, что бы наживаться на детях.