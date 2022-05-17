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В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска

В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска

Автор:
17 мая 2022 08:03
Сообщество : Мошенничество
Метки: Вымогательство   ЛНР   аферисты   беженцы   деньги   мошенники   объявление   политика   полиция   
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Мужчина в соцсетях прикидывался беженкой-вдовой, мужа которой якобы убили в ЛНР.

Мошенники держат ухо востро и используют любые возможности, чтобы нажиться. Когда в соцсетях появилось объявление с просьбой о помощи, многие омичи откликнулись и поддержали человека, просившего денег.


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Да и как пройти мимо, если просит молоденькая девчонка, бежавшая из ЛНР и потерявшая мужа? Тем более, что речь шла о младенце, который нуждается в теплых вещах и детском питании. Однако на объявлении были указаны также реквизиты, и многие люди предпочли отправить деньги молодой матери на карту.


При этом, иногда в отзывах вместо "сына Феденьки" появлялась плачущая дочка, но, похоже, этот нюанс замечали не все.


Впрочем, объявление заинтересовало полицию, и стражи порядка установили личность его хозяина. "Молодая мать" была задержана. Под видом женщины писал и собирал деньги житель Омска, который успел таким образом обхитрить не менее десятка добросердечных россиян. Суммы переводов благотворителей были разными - от одной до 20 тысяч рублей.


В ходе обыска у предприимчивого омича были найдены и изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты - всё это, как полагают правоохранители, использовалось в его противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В настоящее время подозреваемый арестован на два месяца, а полиция устанавливает всех, кто попал на его удочку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вымогательство   ЛНР   аферисты   беженцы   деньги   мошенники   объявление   политика   полиция   
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8  комментариев
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38k
kalinser 2 часа назад
Ублюдок.
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126k
Аааа Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Trenzel2003 49 минут назад
Хочется взять и уе***ть! Глаза ему выколоть! Руки ноги переломать!
Насколько нужно быть тварью, что бы наживаться на детях.
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1k
Ksenia2 Час назад
И вот как в таком случае помогать? Фонды - тоже такое себе. Поди знай, куда потом деньги пойдут, а адресная помощь, как видим, оборачивается обманом.
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19k
babuby 2 часа назад
Лет 10, с конфискацией, ему впаять!! Чтобы и остальным наука была!
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86
bonli 2 часа назад
нынче вообще никуда не жертвовать, а то получится что ты спонсировал какую нибудь террористическую организацию, и доказывай потом..
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
Танками разорвать пополам ублюдка.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот тварь.
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