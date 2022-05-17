В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска

При этом, иногда в отзывах вместо "сына Феденьки" появлялась плачущая дочка, но, похоже, этот нюанс замечали не все.

Впрочем, объявление заинтересовало полицию, и стражи порядка установили личность его хозяина. "Молодая мать" была задержана. Под видом женщины писал и собирал деньги житель Омска, который успел таким образом обхитрить не менее десятка добросердечных россиян. Суммы переводов благотворителей были разными - от одной до 20 тысяч рублей.