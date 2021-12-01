Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой

Ануфриеву дали пожизненное, а Лыткину - 24 года (на момент совершения преступлений ему еще не исполнилось 18 лет). Кстати, потом суд смягчил наказание до 20 лет. Такой вот гуманизм. Он отсидел десятку и покончил с собой в Иркутской колонии №7:

«Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября».

Кстати, о правосудии:

За одно из их преступлений был осужден иркутский бомж. Этих маньяков тогда еще не поймали и следствие притянуло к делу бездомного, который был вообще не при чем. Что характерно, приговор ему вынесли еще результатов генетической экспертизы. Так что у него были все шансы на долгую отсидку.

А разрулил ситуацию следователь Евгений Карчевский - когда упырей уже приняли, они признались в этом убийстве. Он стал раскручивать дело, обратил внимание на отсутствие результатов экспертизы и добился освобождения невиновного.