Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой

Он не дождался освобождения и «вскрылся» в колонии.
Никита Лыткин:
Его называли «убийца из банды молоточников». Вместе со своим подельником, Артемом Ануфриевым, он нападал на людей в Иркутске и забивал их до смерти молотком и битой.
Они куражились с декабря 2010 по апрель 2011 в Академгородке - это микрорайон Иркутска. Всего за ними числится 6 убийств, 9 покушений, 3 грабежа и глумления над телами. Садисты.
Ануфриеву дали пожизненное, а Лыткину - 24 года (на момент совершения преступлений ему еще не исполнилось 18 лет). Кстати, потом суд смягчил наказание до 20 лет. Такой вот гуманизм. Он отсидел десятку и покончил с собой в Иркутской колонии №7:
«Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября».
Кстати, о правосудии:
За одно из их преступлений был осужден иркутский бомж. Этих маньяков тогда еще не поймали и следствие притянуло к делу бездомного, который был вообще не при чем. Что характерно, приговор ему вынесли еще результатов генетической экспертизы. Так что у него были все шансы на долгую отсидку.
А разрулил ситуацию следователь Евгений Карчевский - когда упырей уже приняли, они признались в этом убийстве. Он стал раскручивать дело, обратил внимание на отсутствие результатов экспертизы и добился освобождения невиновного.
Источник:
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Может всяких "стрелков и т.д" поубавилось бы ..
Разговаривайте со своими детьми и внуками народ ..Интернет ужасно действует на их неокрепшую психику ..Будьте бдительны !
А второй µудак чего задержался? Давай. Не тормози. Очисть воздух от своего зловонного дыхания.
Таких муд0звонов надо сразу пришивать и зарывать. Это же к0нченные муд0делы. А второй за ним не желает отправиться?))
Бывает.Земля ему стекловатой!