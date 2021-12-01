FISHKINET
Сообщество Криминал 1002 поста • 282 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой

Осужденный на 20 лет убийца Лыткин покончил с собой (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   лыткин   маньяк   суицид   убийство   
2186
4

Он не дождался освобождения и «вскрылся» в колонии.

Никита Лыткин:

×
×

Его называли «убийца из банды молоточников». Вместе со своим подельником, Артемом Ануфриевым, он нападал на людей в Иркутске и забивал их до смерти молотком и битой.

Они куражились с декабря 2010 по апрель 2011 в Академгородке - это микрорайон Иркутска. Всего за ними числится 6 убийств, 9 покушений, 3 грабежа и глумления над телами. Садисты.

Ануфриеву дали пожизненное, а Лыткину - 24 года (на момент совершения преступлений ему еще не исполнилось 18 лет). Кстати, потом суд смягчил наказание до 20 лет. Такой вот гуманизм. Он отсидел десятку и покончил с собой в Иркутской колонии №7:

«Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября».

Кстати, о правосудии:

За одно из их преступлений был осужден иркутский бомж. Этих маньяков тогда еще не поймали и следствие притянуло к делу бездомного, который был вообще не при чем. Что характерно, приговор ему вынесли еще результатов генетической экспертизы. Так что у него были все шансы на долгую отсидку.

А разрулил ситуацию следователь Евгений Карчевский - когда упырей уже приняли, они признались в этом убийстве. Он стал раскручивать дело, обратил внимание на отсутствие результатов экспертизы и добился освобождения невиновного.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Иркутск   лыткин   маньяк   суицид   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Собаке-собачья смерть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
46k
zloykoyot 15 секунд назад
Одной мразотой меньше стало, хорошая новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
Mixan 9 минут назад
Туда ему и дорога мрази ...Такие новости нужно почаще в разных СМИ публиковать ,особенно чтобы молодежь это видела ,что бывает с такими ..
Может всяких "стрелков и т.д" поубавилось бы ..
Разговаривайте со своими детьми и внуками народ ..Интернет ужасно действует на их неокрепшую психику ..Будьте бдительны !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul 15 минут назад
Одним биомусором меньше. Нехер жалеть подобных нелюдей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Golos 17 минут назад
Хари обезображенные "интеллектом"
. Таких надо было в зале суда забить молотками, сразу после вынесения приговора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 19 минут назад
Да и х.у.й с ним, со скотом этим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Alex 24 минуты назад
Для этой падали уже котел разогрели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Dominus Полчаса назад
Матери этих ублюдков видимо залетели от таких же урок , лица малолетних дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
ЛикБез 37 минут назад
И воздух чище, и денег государству сэкономил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
ЛикБез 38 минут назад
Какая хорошая новость!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ 41 минуту назад
Все ясно, ДБ, сериала пересмотрели, как раз он в те годы шел..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ss 42 минуты назад
Собаке - собачья смерть!
А второй µудак чего задержался? Давай. Не тормози. Очисть воздух от своего зловонного дыхания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Тарас Розеткин 46 минут назад
все правильно-собака так и должна подохнуть.к сожалению таких рядом с нами очень много и они не делают тату на лице,как в мексике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ 47 минут назад
Он что, ФБРвцем себя представлял, когда молотком убивал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−16
RUSOFOB5000LVL 51 минуту назад
Эх жаль хороший был ватник, мочил себе подобных, такие мне нравиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
☾ Атеист ☽ 52 минуты назад
ДА И ЙУХ С НИМ!
Таких муд0звонов надо сразу пришивать и зарывать. Это же к0нченные муд0делы. А второй за ним не желает отправиться?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 58 минут назад
"А разрулил ситуацию следователь Евгений Карчевский"-- вот все бы так работали в МВД
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
легко отделался мразёнышь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
BHU1004 59 минут назад
Сдулся губошлеп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hunde Beißer2 Час назад
Не понравилось видать на зоне...

Бывает.Земля ему стекловатой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mowgley Час назад
Туда упырю и дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Орский маньяк» может скрываться в Тверской области «Орский маньяк» может скрываться в Тверской области Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги Врачу дали пожизненный срок за убийство жены и дочери "ядовитым" мячом для йоги В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам В Японии приговорили к смерти маньяка, который помогал умереть суицидникам Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
0
249
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
1
258
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
Набирающие популярность в сообществах
В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах
0
19
В Великобритании испытали ракетный двигатель, работающий на пластиковых отходах
Суеверия и приметы первого зимнего дня
0
1
Суеверия и приметы первого зимнего дня
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
1
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#интересное#дтп#Ynews#аварии#подборка#драка
#Юмор#история#прикол#кино#автомобили#СССР#кот#позитив#спорт#город
#Россия#ватермарк#люди#картинки#в мире#автомир#новости#фотомир#Москва#падение

На что жалуетесь?

Вернуться