Почти розовая кофточка: внезапное окончание интервью Филиппа Киркорова

— Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, вы что-то привозите с собой оттуда, на память? Коллекционируете?

— Что только не коллекционировал. Но самое такое, задержалось, меню из ресторанов, разных, за эти годы.

— Тырите?

— ....