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Почти розовая кофточка: внезапное окончание интервью Филиппа Киркорова

Почти розовая кофточка: внезапное окончание интервью Филиппа Киркорова

Автор:
31 октября 2022 12:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   филипп киркоров   
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Во время беседа Филиппа Киркорова с журналисткой после концерта в питерском "БКЗ Октябрьский" произошёл забавный инцидент. Женщина решила поинтересоваться, коллекционировал ли певец что-либо. Затем задала один уточняющий вопрос, после которого Киркоров неожиданно решил закончить интервью.

Уж не в розовой ли кофточке была журналистка?

— Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, вы что-то привозите с собой оттуда, на память? Коллекционируете?
— Что только не коллекционировал. Но самое такое, задержалось, меню из ресторанов, разных, за эти годы.
— Тырите?
— ....

Знаменитое интервью c фразой про розовую кофточку

Фраза про кофточку после третьей минуты. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   филипп киркоров   
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36  комментариев
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49k
dima423 2 часа назад
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19k
nobody® 24 секунды назад
Спалился
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351
Dima Udo 2 минуты назад
Журналюга-провокатор
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14k
Голос Вселенной 14 минут назад
У психологов это называется эмоциональная незрелость. Человек не умеет быть самокритичным, не умеет обходить и/или достойно воспринимать подобного рода вопросы, ему все время кажется, что его оскорбляют, задевают, постоянно обижается, отвечает прямыми оскорблениями или агрессией.
А этот вон какой обидчивый... Ранимый, наверное...
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35k
turyst 16 минут назад
Мда... Докатилась "журналистика"...

" Тырите? "


Образование и воспитание так и плещют во все стороны.

Представьте себе лет 40 назад такой вопрос от корреспондента.
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5k
Дмитрий 20 минут назад
Сам бог велел! Теперь следующий вопрос к Филе должен быть: сколько меню из ресторанов вы с3.14....ли?
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60
Bolt 24 минуты назад
- Вы коллекционируете менюв?
- Нет просто тырю.
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12k
harlamov 24 минуты назад
Любое быдло с диктофоном воображает себя журналистом. Все правильно Киркоров сделал. С этой глупой дамой ему говорить не о чем.
Надо уважать человека, с которым ты делаешь интервью.
Это журналистка хочет попиариться на имени Киркорова, а не наоборот. Так умей выстроить нормальный диалог.
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5k
heta 38 минут назад
Нормально он ответил, вполне соответствует вопросу. Явная же провокация.
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
а це хто ?
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9k
Dabus 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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9k
Бритва 46 минут назад
ещё таким детским наивным голосочком: "тырите?!"
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51k
Олег 49 минут назад
павлин армянский.... фу, мерзость
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5k
sedoisever 51 минуту назад
Ну, ясно. Понаписали. "Он никто, кто он такой, что возомнил."
Верно с одной стороны. Но, с другой стороны и корреспондентка тем более "никто", чтобы хамские вопросы задавать.
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3k
Александр Час назад
-Тырите?
Поржал))
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22k
hebpat Час назад
слабак, не умеет держать удар, мог бы сказать,
- нет прошу администратора подарить, никогда никто не отказывает, -
и даже если это враньё, то всё таки намного лучше чем то что он вякнул
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24k
Matrosskin 2 часа назад
Удивляет другое - кто-то у него ещё и интервью берёт ( а значит - кто-то это ещё и читает ). Жуть...
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Правильно сказал, как вопрос задали- так и ответил, Могла бы спросить- Вам их дарят ?, Филипп бы ответил- нет меняют, дальше можно было бы развивать разговор, может и получилось бы интересно, а так - некреативная журналистка идёт искать креатив по адресу, указанному Артистом- СОВЕРШЕННО заслуженно., ну, а если не так, ниже- на фотке-мануал.
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8k
Shtoppi 2 часа назад
"Король" без королевства.
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699
Максим Макашев 2 часа назад
если филипок - БЫДЛО, то его быдлячество не скроет никакая "благородная седина"
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795
Олеся К 2 часа назад
м...к что он вообще себе позволяет ...как быдло какое то разговаривает.
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