Почти розовая кофточка: внезапное окончание интервью Филиппа Киркорова

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Во время беседа Филиппа Киркорова с журналисткой после концерта в питерском "БКЗ Октябрьский" произошёл забавный инцидент. Женщина решила поинтересоваться, коллекционировал ли певец что-либо. Затем задала один уточняющий вопрос, после которого Киркоров неожиданно решил закончить интервью.
Уж не в розовой ли кофточке была журналистка?
— Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, вы что-то привозите с собой оттуда, на память? Коллекционируете?
— Что только не коллекционировал. Но самое такое, задержалось, меню из ресторанов, разных, за эти годы.
— Тырите?
— ....
— Что только не коллекционировал. Но самое такое, задержалось, меню из ресторанов, разных, за эти годы.
— Тырите?
— ....
Знаменитое интервью c фразой про розовую кофточку
Фраза про кофточку после третьей минуты. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А этот вон какой обидчивый... Ранимый, наверное...
Хамло и мерзотность не надо оправдывать. Это не интервьюер, а тварина, что залуживает получить билет в стоматологию.
" Тырите? "
Образование и воспитание так и плещют во все стороны.
Представьте себе лет 40 назад такой вопрос от корреспондента.
- Нет просто тырю.
Надо уважать человека, с которым ты делаешь интервью.
Это журналистка хочет попиариться на имени Киркорова, а не наоборот. Так умей выстроить нормальный диалог.
А, я понял - ей, вероятно, нужно было задать этот вопрос в его стиле ему понятным термином - "Пи*диете???"
Верно с одной стороны. Но, с другой стороны и корреспондентка тем более "никто", чтобы хамские вопросы задавать.
Поржал))
- нет прошу администратора подарить, никогда никто не отказывает, -
и даже если это враньё, то всё таки намного лучше чем то что он вякнул
Лично я бы не стал его затыкать, даже отвечать бы не стал. Как только он перешел на эти обидки и прямые оскорбления, автоматически проиграл.....