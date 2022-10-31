Во Франции эко-активисты устроили жесткую массовую драку с полицией, защищая природу

На западе Франции защитники природы схлестнулись в массовой драке с полицией. Активисты даже забросали полицейских коктейлями Молотова во время митинга. Виной всему стали резервуары, которые планирует построить правительство для орошения полей.
Столкновения произошли в регионе Новая Аквитания. Там власти решили построить резервуар с водой объемом 650 тыс. куб. м для орошения полей. Тысячи активистов выступили против строительства резервуаров. По мнению митингующих, строительство нанесёт ущерб природе.
Эко-активисты устроили манифест, в котором приняли участие тысячи человек.
Протестующие забросали полицейских коктейлями Молотова и обстреляли фейерверками. Полицейские пытались сдержать активистов, но не получилось.
В результате этого пострадал 61 сотрудник правоохранительных органов, 20 из которых получили серьезные ранения, уточняет РЕН.ТВ
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АНТИФИШКИ
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