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Во Франции эко-активисты устроили жесткую массовую драку с полицией, защищая природу

Во Франции эко-активисты устроили жесткую массовую драку с полицией, защищая природу

Автор:
31 октября 2022 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: активисты   видео   драка   интересное   полиция   фото   франция   экогология   
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На западе Франции защитники природы схлестнулись в массовой драке с полицией. Активисты даже забросали полицейских коктейлями Молотова во время митинга. Виной всему стали резервуары, которые планирует построить правительство для орошения полей.

Столкновения произошли в регионе Новая Аквитания. Там власти решили построить резервуар с водой объемом 650 тыс. куб. м для орошения полей. Тысячи активистов выступили против строительства резервуаров. По мнению митингующих, строительство нанесёт ущерб природе.

Эко-активисты устроили манифест, в котором приняли участие тысячи человек.

Протестующие забросали полицейских коктейлями Молотова и обстреляли фейерверками. Полицейские пытались сдержать активистов, но не получилось.

В результате этого пострадал 61 сотрудник правоохранительных органов, 20 из которых получили серьезные ранения, уточняет РЕН.ТВ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: активисты   видео   драка   интересное   полиция   фото   франция   экогология   
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2  комментария
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Волот 57 секунд назад
французы молодцы!!!
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SSD 39 минут назад
Мир я ценю всем сердцем. И ради него выкошу стариков, женщин и детей. (с)
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