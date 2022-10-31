Советские акулы шоу-бизнеса: значимые подпольные продюсеры СССР, подарившие стране именитых звёзд

К слову, продюсированием он занялся ещё в институте, когда об этой профессии даже не слышали. В 60-х годах он устраивал подпольные рок-концерты для группы «Сокол», отъездившей с концертами по всему СССР.

Попутно Айзеншпис богател на валютных махинациях, за что и загремел в тюрьму на 10 лет. Выйдя досрочно, он решил не вставать на путь исправления, оказавшись за решёткой вновь. После 15-летнего срока он всё-таки отказался от мошенничества, поэтому, выйдя в 1988 году, занялся сотрудничеством с группой Виктора Цоя.