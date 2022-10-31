Советские акулы шоу-бизнеса: значимые подпольные продюсеры СССР, подарившие стране именитых звёзд

В СССР не было как такого понятия «продюсер», ведь всеми концертами и турами заведовал «Госконцерт», монополизировавший эту нишу. Но, несмотря на это в стране всё же имелись авторитетные продюсеры, работавшие без лишней огласки. Кто же эти люди, умело торговавшие звёздами эстрады?
К слову, все эти люди, вероятно, большинству хорошо известны.
И начнём с Юрия Айзеншписа, которого в шоу-бизнесе прозвали Карабасом-Барабасом. Он стал первым человеком, который и ввёл термин «продюсер» в обиход. Благодаря его работе на вершину славы попали такие группы как «Кино» и «Технология». Удалось с ним поработать даже Билану, ставшим его последним проектом.
К слову, продюсированием он занялся ещё в институте, когда об этой профессии даже не слышали. В 60-х годах он устраивал подпольные рок-концерты для группы «Сокол», отъездившей с концертами по всему СССР.
Попутно Айзеншпис богател на валютных махинациях, за что и загремел в тюрьму на 10 лет. Выйдя досрочно, он решил не вставать на путь исправления, оказавшись за решёткой вновь. После 15-летнего срока он всё-таки отказался от мошенничества, поэтому, выйдя в 1988 году, занялся сотрудничеством с группой Виктора Цоя.
Ему потребовалось всего 2 года, чтобы о нём уже узнали, как о настоящей акуле шоу-бизнеса. При этом у продюсера было золотое правило: поднимать артистов «с нуля», делая из них первых звёзд.
Несмотря на то, что сами музыканты считали его жестким, беспринципным и готовым следовать незаконных методов продвижения, отказываться от сотрудничества с ним никто не хотел, ведь результат, как правило, сулил успехом.
Сам же Айзеншпис своих методов не оглашал, считая, что цель главнее. При этом ему были безразличны вокальные данные, так как основная ставка делалась на аранжировку. Возможно, он бы и дальше зажигал в шоу-бизнесе новые звёзды, если бы не инфаркт в 60-летнем возрасте.
Менее известным, но не менее талантливым был Валерий Янклович, начинавший свой путь с актёра брянского театра драматической культуры. Позже он занял место замдиректора Театра русской драмы в Кишинёве, где познакомился с Владимиром Высоцким. Там же он научился завлекать публику в театр, используя для этого столичных звёзд.
Именно благодаря этому умению там и выступил Высоцкий, собрав сразу два аншлага. Правда, после этого на 7 лет они друг о друге забыли, пока Янклович в 70-х годах не перебрался в Москву в Театр на Таганке. К слову, там же играл и любимый народом бард. Как итог, между ними завязалась дружба, от которой выгоду получали оба.
Валерий получил благодаря Высоцкому квартиру в центре Москвы и роль в «Место встречи изменить нельзя». Владимир Семёнович же, благодаря напору и нраву Янкловичу, получал выгодные концерты. К тому же, он помогал знаменитому другу доставать наркотики, когда тот подсел на иглу. При этом он даже находился рядом, когда Высоцкий умирал.
Ну и закончим ещё одним авторитетным продюсером – Андреем Разиным, который, так же как и Карабас, начал свой путь с мошенничества, однако за решётку не загремел. Находясь в должности зампреда кисловодского колхоза по снабжению, он растратил средства, выделенные на покупку нового комбайна.
Позже Разин объявился в Москве, где представлялся племянником Горбачёва. Вот только воспитанник детдома из близких имел только приёмную бабушку, когда-то работавшую с матерью последнего главы СССР. Желая заработать, он и подался на поприще шоу-бизнеса, взявшись за продюсирование группы «Мираж». Быстро на этом заработав, Разин решил увеличить свой доход, начав клонировать музыкальный коллектив.
По стране сразу же поехали «Миражи» в лице артистов, позже ставших известными уже на индивидуальном поприще. В какой-то момент с группой пришлось расстаться, однако долго Разин не горевал, ведь на горизонте появился «Ласковый май», выступавший тогда на местечковых дискотеках.
Знакомство с «племянником Горбачева» открыло для группы из детдомовцев дверь в светлое будущее, а «Ласковый май» и Юрия Шатунова помнят и любят по сей день. В пик карьеры коллектив давал по 8 концертов в день, из-за чего и его пришлось клонировать по примеру «Миража». В итоге в 90-х по стране колесило сразу несколько составов, внушительно обеспечив Разина.
Однако 2% приходилось отдавать преступному авторитету Отари Квантришвили, отвечавшему за безопасность. В 1992 году «Ласковый май» распался, а сам Разин решил навсегда закончить с продюсированием.
А кто, по-вашему мнению, оказался наиболее талантливым на продюсерском поприще?
Источник:
АНТИФИШКИ
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