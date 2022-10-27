Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик

Кухня разных народностей далеко не каждому придётся по вкусу. Порой достаточно одного внешнего вида, чтобы испугаться. А если ещё и знать состав, то можно получить порцию отвращения. Подобные блюда можно встретить и в бывших официальных и неофициальных советских Республиках.
И вот лишь некоторые из них.
Внешне молдавский чигирь напоминает домашние котлеты и даже обладает приятным ароматом. По крайней мере, если не знать рецептуру. Ведь для готовки берут все свиные внутренности – от печени до кишок – разрезают, отваривают, а затем жарят на сковороде.
Нечто похожее из себя представляет башкирский хошхоног, на готовку которого уходит больше суток. Всё потому, что баранью или лошадиную кишку нужно вытащить, вывернуть, промыть, а затем варить до тех пор, пока ткани не размякнут. Если захотите удивить гостей, то лучше блюда не найти.
А вот киргизский чак-чак назвать мерзким довольно сложно, ведь это вполне себе вкусная и приятная сладость. Вот только для приготовления национального блюда обязательно используют мёд, хлопковое масло и лошадиный жир.
Бурятский папоротниковый салат можно встретить и сегодня. Правда, только в дорогих ресторанах, поскольку он считается местным деликатесом. Раньше же его уплетали чаще, поскольку папоротник улучшает обмен веществ. Вот только прежде, чем готовить, его нужно замочить аж на двое суток.
Миноги, популярные в Прибалтике, по вкусу напоминают курицу. Однако не стоит забывать, что эти морские черви являются паразитами, питающимися рыбьей кровью. Но это не мешало прибалтам готовить из миног праздничный ужин.
Ну и закончим монгольским банштацаем, успешно перекочевавшим в СССР. Изначально в крепко заваренный зелёный чай просто добавляли молоко, соль и жир. Позже в это варево добавились и пельмени. Вряд ли найдётся много желающих отведать подобное варево.
А вы пробовали какое-нибудь из этих блюд? Если да, то, какое впечатление у вас осталось?
Источник:
АНТИФИШКИ
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