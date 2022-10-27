FISHKINET
Сообщество Еда 1544 поста • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик

Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик

Автор:
27 октября 2022 00:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   блюда   бывшие республики СССР   деликатесы   национальные блюда   странная еда   
1179
7

Кухня разных народностей далеко не каждому придётся по вкусу. Порой достаточно одного внешнего вида, чтобы испугаться. А если ещё и знать состав, то можно получить порцию отвращения. Подобные блюда можно встретить и в бывших официальных и неофициальных советских Республиках.

И вот лишь некоторые из них.


 Внешне молдавский чигирь напоминает домашние котлеты и даже обладает приятным ароматом. По крайней мере, если не знать рецептуру. Ведь для готовки берут все свиные внутренности – от печени до кишок – разрезают, отваривают, а затем жарят на сковороде.

×
×

Нечто похожее из себя представляет башкирский хошхоног, на готовку которого уходит больше суток. Всё потому, что баранью или лошадиную кишку нужно вытащить, вывернуть, промыть, а затем варить до тех пор, пока ткани не размякнут. Если захотите удивить гостей, то лучше блюда не найти.

А вот киргизский чак-чак назвать мерзким довольно сложно, ведь это вполне себе вкусная и приятная сладость. Вот только для приготовления национального блюда обязательно используют мёд, хлопковое масло и лошадиный жир.

Бурятский папоротниковый салат можно встретить и сегодня. Правда, только в дорогих ресторанах, поскольку он считается местным деликатесом. Раньше же его уплетали чаще, поскольку папоротник улучшает обмен веществ. Вот только прежде, чем готовить, его нужно замочить аж на двое суток.

Миноги, популярные в Прибалтике, по вкусу напоминают курицу. Однако не стоит забывать, что эти морские черви являются паразитами, питающимися рыбьей кровью. Но это не мешало прибалтам готовить из миног праздничный ужин.

Ну и закончим монгольским банштацаем, успешно перекочевавшим в СССР. Изначально в крепко заваренный зелёный чай просто добавляли молоко, соль и жир. Позже в это варево добавились и пельмени. Вряд ли найдётся много желающих отведать подобное варево.

А вы пробовали какое-нибудь из этих блюд? Если да, то, какое впечатление у вас осталось?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   СССР   блюда   бывшие республики СССР   деликатесы   национальные блюда   странная еда   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кыся 53 минуты назад
Афффтор, ты хоть раз миногу пробовал? Ну какая курица??? А еще червем обозвал. Минога - это не совсем рыба, но куда ближе к ним, чем к червям. У нее есть хрящевой скелет. Как и у акулы - она тоже червяк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
кира 9 минут назад
Не знаю, почему миноги попали в список редких деликатесов... На любом рыбном рынке их сколько хочешь и весьма не дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 11 минут назад
Что-то я не припомню среди союзных республик Бурятию, Башкортостан, и тем более Монголию. Автор вы неуч или тупо копипастер без мозгов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Йожик 14 минут назад
Если вдуматься, то только чего стоит классический холодец из свиных ног, любого иностранца вывернет от одного вида, не говоря уж о тонкостях рецепта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Колька Валеркин сын 19 минут назад
Салат из папоротника деликатес? Ну ты аффтар насмеяль, насмешниль... Ты походу никогда в Приморье не бывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill Полчаса назад
Во времена СССР поезд на Москву останавливался в Казани на 30 минут. За это время я уходил с вокзала в город, где всегда покупал пару килограмм чак-чака. Всегда считал, что это просто кукурузные палочки, пропитанные мёдом. Возможно это не так, рецепта я не спрашивал. Потом переехал в Казань и ел чак-чак чуть не каждый день. Поэтому называть чак-чак "деликатесом не для каждого" - как-то не то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx Час назад
Аффтар знает, как и из чего делают домашнюю ливерную колбасу? А как кровянную? Или мы никогда не были в деревне и поэтому "дошик" - это наше всё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Час назад
А почему тогда нет сальтисона? Из свиного желудка со всякой требухой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Евгений Павел 22 минуты назад
"Ковбык"- у нас так называли. Ставропольский край, село Величаевское.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Час назад
На Камчатке салат из папоротника Орляка можно взять в любой школьной столовой. Примерно 80-100р порция. По вкусу напоминает маринованые грибы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56165



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Набирающие популярность в сообществах
Почём нынче родина: сколько стоит заказать на корпоратив иноагента Галкина
Почём нынче родина: сколько стоит заказать на корпоратив иноагента Галкина
Amazon показал первый кадр экранизации Fallout
Amazon показал первый кадр экранизации Fallout
Apple выпустит титановый iPhone
Apple выпустит титановый iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Популярные теги
#фото#интересно#факты#дтп#автомобили#СССР#актеры#люди#познавательно#фильм
#Прикол#интересное#история#авто аварии#кино#автомир#роль#Приколы#природа#креатив
#Юмор#животные#аварии#подборка#картинки#в мире#Еда#США#Россия#наука
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого Несколько простых рецептов, по которым любили готовить советские хозяйки Несколько простых рецептов, по которым любили готовить советские хозяйки Советская сметана в пачках, которую резали ножом Советская сметана в пачках, которую резали ножом Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени Что стоило дороже всего в советском ресторане? Что стоило дороже всего в советском ресторане?

На что жалуетесь?

Вернуться