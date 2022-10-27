Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик

Нечто похожее из себя представляет башкирский хошхоног, на готовку которого уходит больше суток. Всё потому, что баранью или лошадиную кишку нужно вытащить, вывернуть, промыть, а затем варить до тех пор, пока ткани не размякнут. Если захотите удивить гостей, то лучше блюда не найти.