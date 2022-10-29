Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой

Но привыкнув к традиционному виду телогреек, большинство людей не знают, что было время, когда этот предмет гардероба выглядел довольно элегантно и мог составить полноценную конкуренцию прочей верхней одежде - как мужской, так и женской.

Классические ватники с продольной простежкой выпускались как для военных, так и для гражданского населения, причем, женские модели, согласно ГОСТу от 1950 года, были на 5 см короче мужских. Шили эти телогрейки из гладкокрашеной прочной х/б ткани - молескин, палатка, диагональ, адриатин и др.