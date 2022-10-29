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Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой

Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой

Автор:
29 октября 2022 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Советская телогрейка   ватник   интересно   одежда   факты   фото   
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Телогрейка (она же - ватник) наряду с другими такими же культовыми предметами, уже давно стала своеобразным символом СССР.

В этом виде верхней одежды воевали, затем восстанавливали страну, осваивали гигантские стройки, отбывали срок заключения да и просто пижонили в уже благополучные 70-80-е годы, демонстрируя свою независимость от модных веяний и приверженность к неформальному мышлению и соответствующему образу жизни.

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Но привыкнув к традиционному виду телогреек, большинство людей не знают, что было время, когда этот предмет гардероба выглядел довольно элегантно и мог составить полноценную конкуренцию прочей верхней одежде - как мужской, так и женской.

Классические ватники с продольной простежкой выпускались как для военных, так и для гражданского населения, причем, женские модели, согласно ГОСТу от 1950 года, были на 5 см короче мужских. Шили эти телогрейки из гладкокрашеной прочной х/б ткани - молескин, палатка, диагональ, адриатин и др.

Новые телогрейки

Но в 1959 году было решено прекратить выпуск телогреек подобного типа и заменить их более красивыми изделиями. Интересно то, что для мужчин разработали девять моделей ватников нового образца, а для женщин - только восемь. Теперь этот вид одежды назывался "куртка на вате", от вертикальной простежки отказались, а модельный ряд пополнился как однобортными, так и двубортными изделиями.

Некоторые новые модели мужских ватников сохранили элементы своего "предка" - накладные карманы, застежка с навесными петлями, накладные карманы, манжеты с пуговицами, хлястик на спине. Но гораздо большее распространение получили ватные куртки с прорезными карманами (иногда даже с нагрудным), резинкой на талии, боковыми хлястиками для подгонки куртки по ширине - почти как в современных вещах.

Женские модели

Телогрейки приобрели не только современный вид и функциональные детали, но и некоторое разнообразие в отделке. В некоторых моделях вместо пяти пуговиц использовалось шесть, воротники стойки были заменены отложными, иногда в качестве утепляющего и декоративного элемента использовался искусственный мех.

С женскими ватными куртками происходили те же самые метаморфозы. Некоторые модели обрели пояс с пряжкой, воротники, борта, карманы и манжеты отделывались двойной декоративной строчкой. Встречались модели с потайной застежкой, съемным или пришитым меховым воротником, меховой отделкой по бортам и карманам.

Мужские и женские куртки нового образца пришлись по вкусу покупателям, но за счет того, что выглядели они довольно красиво, их жалели использовать так, как это было с телогрейками классического образца.

Поэтому, спустя примерно 10-15 лет, производство традиционных гражданских телогреек с вертикальной простежкой и без лишних украшающих деталей было возобновлено.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Советская телогрейка   ватник   интересно   одежда   факты   фото   
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10  комментариев
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9k
Ф Ив Час назад
Современные "пуховики" на синтепоне это по сути те же самые телогрейки, только в телогрейках была натуральная вата, а в "пуховиках" искусственный синтепон. Что лучше вопрос дискуссионный.
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28k
Григорий 18 минут назад
Поддержи отечественного производителя (говна родителя)
И носи зеленый плащ из кожезаменителя (будь отвратительным)
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1k
Sergey Pankratov 46 минут назад
Никаких "нарядных" телогреек я в своей жизни не видел. Может, и были какие-то куртки на вате, но никто их телогрейками не называл. А классическая телогрейка была исключительно рабочей одеждой. Никто в них гулять, в кино или театр не ходил.
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16k
Поручик 49 минут назад
"Ватник" - штука замечательная. Вот только хлопковая вата - материал довольно тяжёлый. Синтепон во много раз легче, но тепло сохраняет ничуть не хуже.
В "повседневном ношении" (ну, есть же упёртые фанаты "натурпродукта?") - "на вкус и цвет".
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3k
sos1960sos Час назад
Автор нас похоже готовит к чему-то нехорошему...
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