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Белые розы

Белые розы

Автор:
08 ноября 2022 21:03
Метки: Кузнецов   Ласковый май   Музыка   
359
1

давным давно, в далёкой галактике жил был человек.. в общем, не стало автора главных хитов и создателя Ласкового Мая Сергея Кузнецова. Этот человек создал коллектив и песни, которые стали символом эпохи конца 80х начала 90х.

Плюсов не надо, я просто хочу отдать дань памяти. Хороший был композитор и автор.

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6  комментариев
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1k
Горбовский Час назад
бля, вот только в пятницу у нас на радио выступал...
https://orsk.ru/news/118334https://orsk.ru/news/118334
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19k
Андрей Полчаса назад
Царство небесное Кузе.
Ласковый май, Мама, Чернила для 5-го класса, Чернильное небо, Стекловата, Ангел и Кот и другие проекты, три альбома инструментальной музыки.
Кроме танцевальных хитов у него были песни, которые даже из взрослых мужиков слёзу выжимали.
Ссылка youtu.be
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6k
Sanar 55 минут назад
Спасибо за пост! Я хоть больше по року, ну эти песни звучали из каждого окна!
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Вася
перехожу в седьмой класс
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