Белые розы

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давным давно, в далёкой галактике жил был человек.. в общем, не стало автора главных хитов и создателя Ласкового Мая Сергея Кузнецова. Этот человек создал коллектив и песни, которые стали символом эпохи конца 80х начала 90х.
Плюсов не надо, я просто хочу отдать дань памяти. Хороший был композитор и автор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Кузнецов Ласковый май Музыка
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Ласковый май, Мама, Чернила для 5-го класса, Чернильное небо, Стекловата, Ангел и Кот и другие проекты, три альбома инструментальной музыки.
Кроме танцевальных хитов у него были песни, которые даже из взрослых мужиков слёзу выжимали.