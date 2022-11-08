Белые розы

давным давно, в далёкой галактике жил был человек.. в общем, не стало автора главных хитов и создателя Ласкового Мая Сергея Кузнецова. Этот человек создал коллектив и песни, которые стали символом эпохи конца 80х начала 90х.

Плюсов не надо, я просто хочу отдать дань памяти. Хороший был композитор и автор.