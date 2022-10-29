Хеллоуин, смерть приносящий. 151 человек погиб и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Трагедия произошла на узкой пешеходной улице (не более 4 метров в ширину) в столице Южной Кореи, вблизи отеля Hamilton в преддверии праздновании Хеллоуина - ночи всех святых.
СМИ пишут, что "огромные толпы людей собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе Итхэвон", когда всё началось.
В кафе рядом заметили популярного местного артиста (скорее всего, К-POP-певца) и толпа ринулась туда. Кроме того, как сообщают очевидцы, в переулке было много мусора и "разлито что-то скользкое".
В результате давки погибла масса людей.
Отмечается, что многим понадобилась сердечно-легочная реанимация после остановки сердца.
По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.
На кадрах спасатели пытаются вытащить зажатых в толпе людей. Десяткам человек пытаются делать массаж сердца:
По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20-30 лет, среди жертв 19 иностранных граждан - есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана. Уже известно, что в давке погибли три россиянки.
Очевидцы трагедии помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.
Масштаб ЧП долго не был понятен. Вначале сообщалось, что в давке погибли, по меньше мере 59 человек. Позднее, агентство «Ренхап» со ссылкой на власти, сообщило, что число погибших выросло до 151.
Отмечается, что тела долго лежали на улице. Их пытались реанимировать. На месте происшествия работали десятки карет скорой помощи.
Десятки человек, впрочем, продолжили вечеринку по случаю Хэллоуина, несмотря на трагедию, словно ничего не заметив. Видео с танцующими людьми на фоне машин скорой помощи публикуют в социальных сетях:
Сами корейцы называют такое поведение "цифровым слабоумием". Отпечаток глобального мира.
Известно, что в связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал медиков оказать всю необходимую помощь пострадавшим и созвал экстренное заседание с правительством. Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.
Официально причины давки не названы.
В стране объявлен национальный траур.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Там все делают искусственное дыхание, а он...
Я не медик, может какой способ новый?
Вообще это ночь накануне праздника Дня всех святых.
Когда нечисть выходит на землю.
То есть ночь на 1 ноября.
Сегодня 29. 10
Какой нафиг Хеллоин?!
Чего курим?
ну похоже корейцы празднуют его в другой день