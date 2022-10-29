Хеллоуин, смерть приносящий. 151 человек погиб и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

СМИ пишут, что "огромные толпы людей собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе Итхэвон", когда всё началось.

В кафе рядом заметили популярного местного артиста (скорее всего, К-POP-певца) и толпа ринулась туда. Кроме того, как сообщают очевидцы, в переулке было много мусора и "разлито что-то скользкое".

В результате давки погибла масса людей.

Отмечается, что многим понадобилась сердечно-легочная реанимация после остановки сердца.