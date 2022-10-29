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Хеллоуин, смерть приносящий. 151 человек погиб и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Хеллоуин, смерть приносящий. 151 человек погиб и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Автор:
29 октября 2022 20:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Южная Корея   давка   происшествие   сеул   смерть   трагедия   хеллоуин   
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Трагедия произошла на узкой пешеходной улице (не более 4 метров в ширину) в столице Южной Кореи, вблизи отеля Hamilton в преддверии праздновании Хеллоуина - ночи всех святых.

СМИ пишут, что "огромные толпы людей собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе Итхэвон", когда всё началось.

В кафе рядом заметили популярного местного артиста (скорее всего, К-POP-певца) и толпа ринулась туда. Кроме того, как сообщают очевидцы, в переулке было много мусора и "разлито что-то скользкое".

В результате давки погибла масса людей.

Отмечается, что многим понадобилась сердечно-легочная реанимация после остановки сердца.

По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.

На кадрах спасатели пытаются вытащить зажатых в толпе людей. Десяткам человек пытаются делать массаж сердца:

По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20-30 лет, среди жертв 19 иностранных граждан - есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана. Уже известно, что в давке погибли три россиянки.

Очевидцы трагедии помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.

Масштаб ЧП долго не был понятен. Вначале сообщалось, что в давке погибли, по меньше мере 59 человек. Позднее, агентство «Ренхап» со ссылкой на власти, сообщило, что число погибших выросло до 151.

Отмечается, что тела долго лежали на улице. Их пытались реанимировать. На месте происшествия работали десятки карет скорой помощи.

Десятки человек, впрочем, продолжили вечеринку по случаю Хэллоуина, несмотря на трагедию, словно ничего не заметив. Видео с танцующими людьми на фоне машин скорой помощи публикуют в социальных сетях:

Сами корейцы называют такое поведение "цифровым слабоумием". Отпечаток глобального мира.

Известно, что в связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал медиков оказать всю необходимую помощь пострадавшим и созвал экстренное заседание с правительством. Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.

Официально причины давки не названы.

В стране объявлен национальный траур.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Южная Корея   давка   происшествие   сеул   смерть   трагедия   хеллоуин   
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28  комментариев
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946
Просто прохожий 11 часов назад
Оказывается дебилы не только на пространстве СНГ. Это насколько надо быть идиотом чтобы праздновать такую дурь. И тем более зачем эта дурь таким странам как Корея, Япония... странам с восточной культурой.
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118
Igor Grishaev 17 минут назад
Нормально так отпраздновали. Почти корейская Ходынка получилась.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Это разве корейский праздник?
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51k
Олег Час назад
мерзкий "праздник", глупая смерть...
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27k
Квантовый переход 11 часов назад
Почаще такие праздники надо праздновать.Только не в России.
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3k
Трям 13 часов назад
Второй видос посмотрите внимательней. Зачем бородатый сел жопой на бабу и ляшки ей теребит?
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291
vi4 Трям 12 часов назад
я тоже по-русски написал, какая разница в том, что западопоклонники совершают? ты ожидаешь от бегающих на хэллоуины благородных жестов и высоких поступков?
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6k
newegg 13 часов назад
Раз сообщает РЕН ТВ, так оно и было. Надо верить.
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36k
Mamin Sibiriak 14 часов назад
Хороший, весёлый праздник


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66k
Вит Z 14 часов назад
Так 120 человек погибло или 59????
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25k
albedo 14 часов назад
Меня умиляет само празднование Хелловина.

Вообще это ночь накануне праздника Дня всех святых.
Когда нечисть выходит на землю.
То есть ночь на 1 ноября.

Сегодня 29. 10
Какой нафиг Хеллоин?!
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