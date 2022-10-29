Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад?

Гравировка «Венера» явно свидетельствовала о языческом характере печатки. В это же время формулировка «Живи и процветай» использовалась ранними христианами. Забавно, но фраза была написана с двумя грамматическими ошибками.

Надпись с христианским подтекстом позволила предположить, что она была нанесена в IV веке после Миланского эдикта. Эдикт провозглашал религиозную терпимость в империи. В середине V века Каллева Атребатум перестал существовать. Значит, хозяин печатки жил где-то в этом промежутке.

Проклятие Сильвиана

Свет на судьбу кольца открыла другая археологическая находка, представьте себе, совершенная в 1805 году в соседнем графстве Глостершир у города Лидни.

В древности тут был кельтский языческий храм, посвященный богу медицины Ноденсу. Артефакт представляет собой свинцовую табличку с нанесенным на ней проклятием: «Всесильному Ноденсу. Я, Сильвиан, потерял печатку и отдам Богу половину её стоимости, если мне вернут пропажу. Сенициан и все его потомки будут прокляты до тех пор, пока не принесут кольцо в храм».