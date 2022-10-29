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Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад?

Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад?

Автор:
29 октября 2022 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   кольцо раздора   кража   печатка   познавательно   факты   фото   
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В 1785 году крестьянин из британского села Силчестер совершил любопытную находку. Копаясь в земле, он вытащил золотую печатку.

Полноценное исследование артефакта началось только в начале XX века. Выяснилось, что кольцо было изготовлено в IV веке н.э., а судьба его хозяев оказалась настолько увлекательной, что легла в основу всемирно известного фэнтезийного романа.


Привет из римской Британии

Деревня Силчестер расположена на юго-востоке Англии в графстве Хэмпшир. В древности здесь располагался римский опорный пункт Каллева Атребатум. К V веку он простирался на 40 гектаров вокруг и стал одним из богатейших провинциальных городов своего времени.

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Спустя века от города не осталось даже руин. В XVIII веке на месте бывших улиц крестьяне вспахивали поле. Здесь то и было случайно найдено кольцо, которое позже оказало значительное влияние на современную мировую культуру.

Печатка была диаметром 25 мм и весила около 12 г. На щитке был изображен профиль женщины с диадемой и подпись на латинском языке «Венера». Слово было нанесено зеркально, вероятно, чтобы можно было сделать оттиск.

На ободке с внешней стороны кольца существовала еще одна надпись: «Сенициан, живи и процветай». Внимание ученых привлекли несколько занимательных фактов.

Гравировка «Венера» явно свидетельствовала о языческом характере печатки. В это же время формулировка «Живи и процветай» использовалась ранними христианами. Забавно, но фраза была написана с двумя грамматическими ошибками.

Надпись с христианским подтекстом позволила предположить, что она была нанесена в IV веке после Миланского эдикта. Эдикт провозглашал религиозную терпимость в империи. В середине V века Каллева Атребатум перестал существовать. Значит, хозяин печатки жил где-то в этом промежутке.


Проклятие Сильвиана

Свет на судьбу кольца открыла другая археологическая находка, представьте себе, совершенная в 1805 году в соседнем графстве Глостершир у города Лидни.

В древности тут был кельтский языческий храм, посвященный богу медицины Ноденсу. Артефакт представляет собой свинцовую табличку с нанесенным на ней проклятием: «Всесильному Ноденсу. Я, Сильвиан, потерял печатку и отдам Богу половину её стоимости, если мне вернут пропажу. Сенициан и все его потомки будут прокляты до тех пор, пока не принесут кольцо в храм».

Храм Ноденса в Античности был местом паломничества. Считалось, искупавшись в местных термах можно было излечиться от всех болезней. Сильвиан, наверняка, язычник, прибыл сюда на оздоровительные процедуры.

Здесь он познакомился с Сеницианом, который также прибыл на лечение и решил, что умирающему приятелю золото не нужно.

Вероятно, позже Сенициан узнал, что его прокляли, а потому принял контрмеры: выгравировал на ободке кольца «Синициан, живи и процветай».

Вы спросите, причем тут мировая культура, о которой я упоминал выше? Дело в том, что вся эта история послужила вдохновением для Джона Толкиена — автора романа «Братство кольца».

Кольцо Всевластия

В 1928 году Джон Толкиен работал профессором англосаксонской истории и филологии в Оксфорде. Он помогал археологам Мортимеру и Тессе Уилер разобраться в культе Ноденса. Исследование Толкиена позже вошло в археологический отчет Уилеров.

Имея богатую фантазию и знания в истории, профессор придумал удивительный фэнтезийный мир, в основу которого легли верования древних кельтов и наше «Кольцо Раздора».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   история   кольцо раздора   кража   печатка   познавательно   факты   фото   
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amrita 22 минуты назад
Интересно.
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