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Тасманский волк

Тасманский волк

Автор:
05 ноября 2022 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Тасманский волк   волк   интересно   познавательно   факты   фото   
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Как он выглядел и почему ученые хотят вернуть его к жизни в ближайшие несколько лет

Тасманский волк - самый крупный сумчатый хищник. Его истребили, потому что, буквально - "внешне не понравился колонистам". Ученые хотят вернуть его к жизни, что может произойти в ближайшие несколько лет

Все знают про тасманского дьявола — хищное сумчатое, которое многим знакомо по мультфильмам.

Но мало кто знает, что у него был дальний родственник, еще более крупный сумчатый — тилацин или тасманский волк.

Тилацин напоминал большую короткошерстную собаку с жестким хвостом, похожим на хвост кенгуру. Взрослый тилацин вырастал в длину до 130 см, плюс хвост около 60 см. Взрослые особи весили в среднем от 12 до 22 кг, самые крупные - до 30 кг.

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Животное появилось 2 млн лет назад. Изначально было совсем мелким и питалось насекомыми. Но потом, с учетом дефицита других хищников, смогло расплодиться в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. И стало увеличиваться в размерах.

Охотились в основном на наземных птиц. Крупных птиц загоняли вместе, занимаясь коллективной охотой. Ело животное сразу много впрок - желудок был адаптирован для этого. Это компенсировало голодные времена.

Тилацин был одним из двух сумчатых, у которых сумка была у обоих полов: другой вид - водяной опоссум из Центральной и Южной Америки. Мешочек самца тилацина служил защитной оболочкой, прикрывающей внешние репродуктивные органы.

Почему тасманский волк исчез

Исчезал тасманский волк поэтапно. Сперва исчез в Австралии. Здесь причина проста - проиграл в конкуренции диким собакам динго, которых азиатские поселенцы завезли сюда около 3500 лет назад. Все-таки динго оказались более эффективными охотниками. И к моменту прихода европейцев динго вытеснили из Австралии всех хищников, оставшись единственными.

Но на островах, включая Тасманию, тилацин обитал до начала XX века.

Тасманский волк вел полуночной образ жизни и был довольно пуглив, обычно избегая контактов с людьми.

Походка у него крайне неуклюжая, поэтому быстро бегать он не мог. Зато мог прыгать на двух ногах подобно кенгуру.

У поселенцев начал исчезать скот. Виной тому оказались одичавшие собаки. Но местные жители сделали козлом отпущения тилацина, потому что он им не нравился и казался враждебным.

Уже в 1830 году была создана система вознаграждения за добычу тилацина, когда владельцы ферм платили из общего фонда за принесенные шкуры. В 1888 году правительство Тасмании также ввело солидное вознаграждение за их истребление.

Последний известный случай отстрела дикого тилацина произошел в 1930 году.

Изменение общественного мнения и начало природоохранных действий произошло слишком поздно. Статус охраняемого вида был присвоен всего за 59 дней до смерти Бенджамина - последнего известного тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.

Были попытки найти тасманского волка в живой природе, но все они оказались безуспешными. С 1986 года животное официально считается вымершим.

Через несколько лет ученые могут "воскресить" тасманского волка

Компания Colossal в августе 2022 года заявила, что планирует “Дать тилацину второй шанс на жизнь”. Одним из инвесторов проекта выступает Крис Хемсворт - актера, который сыграл Тора.

Вернуть к жизни тасманского волка намного проще, чем вымершие доисторические виды животных. Ведь жил он совсем недавно. И остались родственные ему виды.

Colossal планирует по сути создать гибридное животное, обладающее многими характеристиками тасманского волка. Ученые компании будут использовать технологию редактирования генов CRISPR для вставки фрагментов восстановленной ДНК тилацина в геном дасюрид - семейства плотоядных сумчатых, таких как нумбат и тасманский дьявол, которые являются ближайшими родственниками вымершего животного.

Затем измененное ядро будет вставлено в яйцеклетку дасюрида, а когда из нее разовьется эмбрион, он будет имплантирован суррогатной матери.

Полный план вы можете посмотреть на их официальном сайте. Бен Ламм, основатель Colossal дает прогноз: “Ожидаемый период беременности тасманийского тигра до 42 дней. Он может появиться уже в ближайшие несколько лет”.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тасманский волк   волк   интересно   познавательно   факты   фото   
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10k
Владимир 2 часа назад
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18k
Alush 8 минут назад
Тасманский волк, тебе товарищ.
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5k
sedoisever 2 часа назад
И почему же?
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