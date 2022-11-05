Как он выглядел и почему ученые хотят вернуть его к жизни в ближайшие несколько лет
Тасманский волк - самый крупный сумчатый хищник. Его истребили, потому что, буквально - "внешне не понравился колонистам". Ученые хотят вернуть его к жизни, что может произойти в ближайшие несколько лет
Все знают про тасманского дьявола — хищное сумчатое, которое многим знакомо по мультфильмам.
Но мало кто знает, что у него был дальний родственник, еще более крупный сумчатый — тилацин или тасманский волк.
Тилацин напоминал большую короткошерстную собаку с жестким хвостом, похожим на хвост кенгуру. Взрослый тилацин вырастал в длину до 130 см, плюс хвост около 60 см. Взрослые особи весили в среднем от 12 до 22 кг, самые крупные - до 30 кг.
Животное появилось 2 млн лет назад. Изначально было совсем мелким и питалось насекомыми. Но потом, с учетом дефицита других хищников, смогло расплодиться в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. И стало увеличиваться в размерах.
Охотились в основном на наземных птиц. Крупных птиц загоняли вместе, занимаясь коллективной охотой. Ело животное сразу много впрок - желудок был адаптирован для этого. Это компенсировало голодные времена.
Тилацин был одним из двух сумчатых, у которых сумка была у обоих полов: другой вид - водяной опоссум из Центральной и Южной Америки. Мешочек самца тилацина служил защитной оболочкой, прикрывающей внешние репродуктивные органы.
Почему тасманский волк исчез
Исчезал тасманский волк поэтапно. Сперва исчез в Австралии. Здесь причина проста - проиграл в конкуренции диким собакам динго, которых азиатские поселенцы завезли сюда около 3500 лет назад. Все-таки динго оказались более эффективными охотниками. И к моменту прихода европейцев динго вытеснили из Австралии всех хищников, оставшись единственными.
Но на островах, включая Тасманию, тилацин обитал до начала XX века.
Тасманский волк вел полуночной образ жизни и был довольно пуглив, обычно избегая контактов с людьми.
Походка у него крайне неуклюжая, поэтому быстро бегать он не мог. Зато мог прыгать на двух ногах подобно кенгуру.
У поселенцев начал исчезать скот. Виной тому оказались одичавшие собаки. Но местные жители сделали козлом отпущения тилацина, потому что он им не нравился и казался враждебным.
Уже в 1830 году была создана система вознаграждения за добычу тилацина, когда владельцы ферм платили из общего фонда за принесенные шкуры. В 1888 году правительство Тасмании также ввело солидное вознаграждение за их истребление.
Последний известный случай отстрела дикого тилацина произошел в 1930 году.
Изменение общественного мнения и начало природоохранных действий произошло слишком поздно. Статус охраняемого вида был присвоен всего за 59 дней до смерти Бенджамина - последнего известного тилацина, который умер в зоопарке в 1936 году.
Были попытки найти тасманского волка в живой природе, но все они оказались безуспешными. С 1986 года животное официально считается вымершим.
Через несколько лет ученые могут "воскресить" тасманского волка
Компания Colossal в августе 2022 года заявила, что планирует “Дать тилацину второй шанс на жизнь”. Одним из инвесторов проекта выступает Крис Хемсворт - актера, который сыграл Тора.
Вернуть к жизни тасманского волка намного проще, чем вымершие доисторические виды животных. Ведь жил он совсем недавно. И остались родственные ему виды.
Colossal планирует по сути создать гибридное животное, обладающее многими характеристиками тасманского волка. Ученые компании будут использовать технологию редактирования генов CRISPR для вставки фрагментов восстановленной ДНК тилацина в геном дасюрид - семейства плотоядных сумчатых, таких как нумбат и тасманский дьявол, которые являются ближайшими родственниками вымершего животного.
Затем измененное ядро будет вставлено в яйцеклетку дасюрида, а когда из нее разовьется эмбрион, он будет имплантирован суррогатной матери.
Полный план вы можете посмотреть на их официальном сайте. Бен Ламм, основатель Colossal дает прогноз: “Ожидаемый период беременности тасманийского тигра до 42 дней. Он может появиться уже в ближайшие несколько лет”.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет
- Тайна «дьявольских штопоров»
- Сварка в космосе: почему металлы сами прилипают друг к другу?
- Советский ассортиментный кабинет: зачем он был нужен
- Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?