Животное появилось 2 млн лет назад. Изначально было совсем мелким и питалось насекомыми. Но потом, с учетом дефицита других хищников, смогло расплодиться в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. И стало увеличиваться в размерах.

Охотились в основном на наземных птиц. Крупных птиц загоняли вместе, занимаясь коллективной охотой. Ело животное сразу много впрок - желудок был адаптирован для этого. Это компенсировало голодные времена.

Тилацин был одним из двух сумчатых, у которых сумка была у обоих полов: другой вид - водяной опоссум из Центральной и Южной Америки. Мешочек самца тилацина служил защитной оболочкой, прикрывающей внешние репродуктивные органы.

Почему тасманский волк исчез

Исчезал тасманский волк поэтапно. Сперва исчез в Австралии. Здесь причина проста - проиграл в конкуренции диким собакам динго, которых азиатские поселенцы завезли сюда около 3500 лет назад. Все-таки динго оказались более эффективными охотниками. И к моменту прихода европейцев динго вытеснили из Австралии всех хищников, оставшись единственными.

Но на островах, включая Тасманию, тилацин обитал до начала XX века.

Тасманский волк вел полуночной образ жизни и был довольно пуглив, обычно избегая контактов с людьми.

Походка у него крайне неуклюжая, поэтому быстро бегать он не мог. Зато мог прыгать на двух ногах подобно кенгуру.

У поселенцев начал исчезать скот. Виной тому оказались одичавшие собаки. Но местные жители сделали козлом отпущения тилацина, потому что он им не нравился и казался враждебным.

Уже в 1830 году была создана система вознаграждения за добычу тилацина, когда владельцы ферм платили из общего фонда за принесенные шкуры. В 1888 году правительство Тасмании также ввело солидное вознаграждение за их истребление.

Последний известный случай отстрела дикого тилацина произошел в 1930 году.