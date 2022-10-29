Пляжная жизнь по-советски: как проводили летний отпуск в СССР

Летом все пляжи страны, словно магнитом притягивали людей на водоемы. И не важно, где находились эти пляжи: река, озеро, пруд или море.

Советским людям был недоступны забугорные курорты, поэтому они умели получать максимум от того, что имели.

Поэтому жаркие, летние дни жители СССР старались проводить на берегу любого доступного водоёма.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

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2. На пляже детского лагеря Золотой берег в Анапе, 1971 год. 0

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3. На взморье. 1965 год. 0

4. Пара загорает под солнцем Юрмалы, 1960 год. 0

5. Студенческий лагерь в Анапе. 0

6. Отдыхающие играют в шахматы на пляже ялтинского санатория, 1958 год. 0

7. Артистка Лидия Смирнова, 1950 год. 0

8. Сочи, 1988 год. 0

9. Ялта, конец 1980-х. 0

10. База отдыха «Заполярье» Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах. 0

11. Санкт-Петербург. Петропавловка. Солнечно. 0

12. На Рижском взморье. Пляж в июле,1988 год. 0

13. Шахматисты на набережной. Сочи, 1988 год. 0

14. Зарядка, 1951 год 0

15. На пляже у Петропавловской крепости, 1957 год. 0

16. Сочи, 1956 год. 0

17. Сочи. Приморская набережная, 1988 год. 0

18. На пляже в Серебряном бору. Москва,1956 год. 0

19. Дети на пляже Черного моря, 1967 год. 0

20. Летний день на Истринском водохранилище под Москвой, 1960-е 0