Пляжная жизнь по-советски: как проводили летний отпуск в СССР

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Летом все пляжи страны, словно магнитом притягивали людей на водоемы. И не важно, где находились эти пляжи: река, озеро, пруд или море.
Советским людям был недоступны забугорные курорты, поэтому они умели получать максимум от того, что имели.
Поэтому жаркие, летние дни жители СССР старались проводить на берегу любого доступного водоёма.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Советским людям был недоступны забугорные курорты, поэтому они умели получать максимум от того, что имели.
Поэтому жаркие, летние дни жители СССР старались проводить на берегу любого доступного водоёма.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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10.
База отдыха «Заполярье» Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. Катание на водных лыжах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Ну, вот как обойтись без этой херни? А вы спросили у них, нужны им были забугорные?
А может каждому американцу были доступны советские курорты? Или каждому итальянцу?
Просто автор рандомно вписывал названия советских курортных городов...