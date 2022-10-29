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Пляжная жизнь по-советски: как проводили летний отпуск в СССР

Пляжная жизнь по-советски: как проводили летний отпуск в СССР

Автор:
29 октября 2022 22:13
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1132
21
Летом все пляжи страны, словно магнитом притягивали людей на водоемы. И не важно, где находились эти пляжи: река, озеро, пруд или море.
Советским людям был недоступны забугорные курорты, поэтому они умели получать максимум от того, что имели.
Поэтому жаркие, летние дни жители СССР старались проводить на берегу любого доступного водоёма.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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14  комментариев
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5k
sedoisever 12 часов назад
"Советским людям были недоступны забугорные курорты..."
Ну, вот как обойтись без этой херни? А вы спросили у них, нужны им были забугорные?
А может каждому американцу были доступны советские курорты? Или каждому итальянцу?
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3k
Aristarx 7 минут назад
Какие люди все красивые!!!
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907
Aleks Полчаса назад
Хорошо отдыхали, покрывала стелили на песок, с собой всегда яблоки, груши, огурчики да помидоры, быстро проголодаешься когда бегаешь и плаваешь. Привкус соли от моря, питание в столовке , хочешь в первую смену приходи хочешь во вторую, все для отдыха. Возвращались действительно счастливые и отдохнувшие.
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48
Иваныч 11 часов назад
Это не Ялта! В Ялте нет такого ровненького рельефа, как на заднем плане.
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1k
emporio_ss 11 часов назад
Ссылка coub.com
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12k
Мистер Фикс 12 часов назад
Сдается мне, это реклама приемника Спидола
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5k
Котэ 12 часов назад
это не Анапа
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