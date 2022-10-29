Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода вскипает! Самый мощный удар в животном мире

Естественно, чтобы ванпанчмен от мира членистоногих смог раздавать звездюли направо и налево, нужно, чтобы его клешни не рассыпались после первого же удара. Поэтому лапки рака-богомола титанически прочные. Его молоточки покрыты минерализованными материалами, как и раковины моллюсков. Покрытие это само по себе довольно прочное, но членистоногому этого мало!

Каждая хитиновая чешуйка на лапках располагается друг относительно друга по спирали. Такая структура называется геликоидальной. Казалось бы — мелочь. Но эксперименты показали, что такое покрытие на 45% прочнее обычного, где волокна выложены слой за слоем. А всё потому, что спиралевидная структура рассеивает энергию. Отдача не бьёт напрямик, а постоянно перенаправляется, отчего теряет свою разрушительную мощь.