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Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода вскипает! Самый мощный удар в животном мире

Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода вскипает! Самый мощный удар в животном мире

Автор:
29 октября 2022 18:03
Метки: животные   интересно   факты   
160
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Знаете, смотря на павлиньего рака-богомола, я начинаю понимать приверженцев креационизма. Ну как, КАК такое существо могло возникнуть в ходе естественной эволюции? Наверняка это результат разумного замысла — учёного или сверхъестественного. Потому что этот рак не будет ждать, пока его зажарят. Он сам вскипятит воду и отжарит противника.

Уже с первого взгляда животина более чем примечательная. Кажется, что крошечное ракообразное размером с сосиску — каких-то 15 сантиметров — собрало в себе всю палитру красок. Но поверьте, никто и не подумает докопаться до него за размалеванный внешний вид. И это несмотря на то, что обитает наш друг в суровых водах Индо-Тихоокеанского региона. Слабым здесь не место — слишком жёсткая конкуренция, слишком мало ресурсов. Возможно, именно такие условия и создали из обычного рака настоящего монстра, способного одним движением клешней разрубить винт моторной лодки.

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Это не шутка и не гипербола. Павлиний рак-богомол с лёгкостью крушит ракушки моллюсков, черепа рыб, аквариумные стёкла… В общем, всё, что под руку попадётся. Буквально. Его богатырская сила заключается в уникальных лапках. Если присмотреться, они у рака-богомола похожи на лапки обычного богомола. Только вместо лезвий на концах передних конечностей молоточки. И эти молоточки, по меньшей мере, два молота Тора. Рак-богомол фигарит ими с силой в 150 кг — это в 2500 раз больше веса самого животного.

Думаете, это всё чем разноцветная бронированная сарделька может удивить? Как бы не так! Сногсшибательный удар наносится моментально: скорость пикового ускорения составляет 104 км за 2.7 мс — это самая быстрая скорость атаки среди живых существ в принципе!

Рак махает клешнями так быстро, что от его ударов вода вскипает. А ещё, вполне возможно, что умение кипятить воду членистоногое использует так же, как мы, когда варим мяско. Учёные предполагают, что атакой рак подготавливает пищу к употреблению, проведя её через термическую обработку.

.В чём же секрет супер удара? В щёлкающем механизме. Нет, это не тогда, когда щёлкают колени. Эта специальная штука делает так, что руки рака не двигаются, пока в них не наберётся достаточно силы. А когда сокращение мышц становится максимальным, механизм спускает всю накопившуюся мощь на удар, как курок.

Естественно, чтобы ванпанчмен от мира членистоногих смог раздавать звездюли направо и налево, нужно, чтобы его клешни не рассыпались после первого же удара. Поэтому лапки рака-богомола титанически прочные. Его молоточки покрыты минерализованными материалами, как и раковины моллюсков. Покрытие это само по себе довольно прочное, но членистоногому этого мало!


Каждая хитиновая чешуйка на лапках располагается друг относительно друга по спирали. Такая структура называется геликоидальной. Казалось бы — мелочь. Но эксперименты показали, что такое покрытие на 45% прочнее обычного, где волокна выложены слой за слоем. А всё потому, что спиралевидная структура рассеивает энергию. Отдача не бьёт напрямик, а постоянно перенаправляется, отчего теряет свою разрушительную мощь.

Чувствую, у вас уже затряслись поджилки. Но не спешите паниковать, мы знаем, как задобрить это разноцветное чудище. Просто подарите ему букет жёлтых цветов. Или кучку желтых кубиков — что вам доступнее. Главное не предмет, а цвет — раки-богомолы обожают жёлтый и моментально переключатся с вас на него. Почему — вопрос открытый. Возможно, именно этот цвет является основным в коммуникации между самими раками. А может, он им просто по душе. Кто ж их разберёт.

Кстати, про глаза. Они у рака-богомола тоже особенные. Мало того, что они вертятся на 90 градусов вне зависимости друг от друга, так ещё и цветов воспринимают в 4 раза больше наших. У раков-богомолов 12-канальное цветовое зрение. Для сравнения, человек воспринимает только 3 канала: красный, синий и зелёный.

После всего вышеперечисленного факты о размножении могут показаться постными. Но даже здесь раки-богомолы умудрились выпендриться! После спаривания мама-богомолиха носит у себя под сердцем 50 тыс. икринок. Всё это время она не способна охотиться. Но от голодной смерти её спасает… супруг! У этих членистоногих может сложиться полноценная моногамная семья. Брак этот настолько крепкий, что муж и жена вполне способны дожить до фарфоровой свадьбы — 20 лет совместной жизни!

Ну и как после всего вышеперечисленного можно поверить в то, что это существо возникло само по себе? Куда логичнее выглядит конспирологические теории о тайных лабораториях с супер-животными, из которых павлиний рак-богомол и сбежал!

Источник:

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Трям Час назад
А на вкус он какой?
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Димон

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