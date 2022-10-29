Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях

Владелец гориллы просил за неё 800 тысяч долларов, и организации были готовы предоставить эти деньги - однако, руководство зоопарка резко отказало в каких-либо переговорах о продаже животного. Оно настаивает на том, что о горилле хорошо заботятся, и она не испытывает стресса.. Но международные сообщества всё равно готовы бороться за свободу Буа от клетки. Гориллы могут прожить от 35 до 40 лет в дикой природе, и до 50 лет в неволе - поэтому у грустной обезьяны ещё есть шанс.