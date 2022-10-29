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Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях

Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях

Автор:
29 октября 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: горилла   гориллы   дикая природа   животные   звери   истории   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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"Самая грустная в мире горилла" - так называют гориллу по кличке Буа. Она уже больше 30 лет живёт в зоопарке, который находится в тайском торговом центре. По её печальному и безнадёжному выражению мордочки кажется, что она всё очень хорошо понимает..

Источник:

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Метки: горилла   гориллы   дикая природа   животные   звери   истории   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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3  комментария
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27k
Ваня 3 часа назад
хозяева хуже тварей...
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32k
russger 22 минуты назад
И прям правительство нихрена сделать не сможет. Миллиардами тырят (в любой стране мира), а тут прям бессильны. Ну конечно.
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29k
Е-Лена 2 часа назад
Думается, слово "мордочка" тут неуместно. Это - лицо. Которое выражает вполне понятные эмоции. Понятные тем, кто имеет право именоваться человеком...
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