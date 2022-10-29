Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях

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"Самая грустная в мире горилла" - так называют гориллу по кличке Буа. Она уже больше 30 лет живёт в зоопарке, который находится в тайском торговом центре. По её печальному и безнадёжному выражению мордочки кажется, что она всё очень хорошо понимает..
33-летняя горилла по кличке Буа Ной (Bua Noi) провела большую часть своей жизни в зоопарке Пата, который находится в торговом центре в Бангкоке, Таиланд. Ей было всего год, когда её привезли сюда и заперли в клетке. Она стала одним из популярных обитателей зоопарка, но всё это время её отличала одна черта - грустная мордочка. Буа прозвали "самой грустной гориллой в мире".
Условия жизни в зоопарке не оставляют желать лучшего. Зоопарк на четвертом этаже торгового центра Pata Pinklao маленький, и горилле там не разгуляться.. На протяжении долгих лет активисты и защитники животных просили владельцев зоопарка переместить гориллу в более подходящее место - но то отказывались. Даже сейчас владельцы отказываются перевезти Буа в заповедник, чтобы она провела остаток своей жизни там, на открытом воздухе и зеленой траве.
Но защитники животных по сей день не сдаются: "Международное сообщество осуждает это ужасное заведение - это один из худших зоопарков в мире. Я призываю всех продолжать оказывать давление на зоопарк Пата, и требовать, чтобы нашей организации позволили отправить зверей в надежные заповедники," - сказал старший вице-президент организации PETA Джейсон Бейкер.
Идею перевезти Буа в заповедник поддерживает даже министр окружающей среды Таиланда. По его словам, там горилла "сможет пожить на природе, и пообщаться с другими гориллами", что важно для этих особей. Однако, всё сводится к одному: Буа - частная собственность, и перевезти её куда-либо можно только с разрешения владельца и зоопарка. Различные организации даже собрали пожертвования от людей со всего мира.
Владелец гориллы просил за неё 800 тысяч долларов, и организации были готовы предоставить эти деньги - однако, руководство зоопарка резко отказало в каких-либо переговорах о продаже животного. Оно настаивает на том, что о горилле хорошо заботятся, и она не испытывает стресса.. Но международные сообщества всё равно готовы бороться за свободу Буа от клетки. Гориллы могут прожить от 35 до 40 лет в дикой природе, и до 50 лет в неволе - поэтому у грустной обезьяны ещё есть шанс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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