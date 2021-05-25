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Чужих детей не бывает: горилла приняла кроху, от которого отказалась мать

Чужих детей не бывает: горилла приняла кроху, от которого отказалась мать (7 фото)

Автор:
25 мая 2021 13:21
Сообщество : Животные
Метки: горилла   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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В прошлом году в Бристольском зоопарке родился долгожданный малыш гориллы - Хасани. К сожалению, биологическая мать отказалась от детеныша, никак его не признавая. Сотрудникам пришлось самим ухаживать за ребенком, а позже они решили показать его еще одной 16-летней самке. После этого случилось настоящее чудо!

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Метки: горилла   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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