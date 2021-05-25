99
7
В прошлом году в Бристольском зоопарке родился долгожданный малыш гориллы - Хасани. К сожалению, биологическая мать отказалась от детеныша, никак его не признавая. Сотрудникам пришлось самим ухаживать за ребенком, а позже они решили показать его еще одной 16-летней самке. После этого случилось настоящее чудо!
Хасани (Hasani) - детеныш западной равнинной гориллы, который родился в Бристольском зоопарке, Англия, в прошлом году. Его биологическая мать никак не проявляла заботу о своем ребенке, и отказалась его принимать. Расстроенные сотрудники принялись сами ухаживать за крохой - они семь месяцев кормили его по часам.
Хасани вновь попытались воссоединить с мамой, когда он подрос, но это оказалось безрезультатно. "На этот раз она сначала заинтересовалась малышом, однако позже снова начала показывать печальные сигналы о том, что она его не признает. Здесь мы окончательно решили, что больше пытаться не стоит," - говорит смотритель зоопарка.
×
Тогда смотрители решили показать малыша еще одной самке из зоопарка - 16-летней Кере (Kera). Как только они поднесли Хасани к ее вольеру, они начали трогать друг друга и наладили контакт. Затем их поместили в один вольер, и произошло чудо - Кера приняла малыша. Она начала заботиться о нем, как о своем ребенке.
Самка много лет живет в зоопарке, и она уже один раз становилась мамой - правда, ее детеныша рано забрали из-за ее болезни. Теперь она дарит всю свою любовь Хасани, а он счастлив наконец почувствовать, что такое материнская ласка. Эти двое все время проводят вместе, и смотрители не могут этому нарадоваться!
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему шимпанзе кидаются своими кучками?
- Отец-орангутан заботится о дочери после смерти ее мамы
- Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью
- Грустный обезьян с "человеческим лицом" 19 лет прожил без женщины
- Британские супермаркеты отказались от кокосов, собранных обезьянами
18
Понравилось18
Новости партнёров