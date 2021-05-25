Самка много лет живет в зоопарке, и она уже один раз становилась мамой - правда, ее детеныша рано забрали из-за ее болезни. Теперь она дарит всю свою любовь Хасани, а он счастлив наконец почувствовать, что такое материнская ласка. Эти двое все время проводят вместе, и смотрители не могут этому нарадоваться!