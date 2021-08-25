Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы"

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Это самая печальная новость, которую вы прочитаете за сегодня. Зоопарк в Бельгии запретил женщине по имени Эди Тиммерманс видеться с местным обитателем - шимпанзе. Сотрудники объяснили это тем, что у женщины появились слишком близкие дружеские отношения с приматом.
Жительница бельгийского города Антверпен по имени Эди Тиммерманс дружит с 38-летним самцом шимпанзе по кличке Чита (Chita) уже четыре года. Она периодически навещала его в городском зоопарке, и за это время у пары сложились дружеские отношения. Но недавно зоопарк запретил женщине навещать друга - дело в том, что из-за их близких отношений другие обезьяны были негативно настроены к Чите.
Недавно работники зоопарка сказали Эди, что она больше не может контактировать с животным, потому что другие шимпанзе "изгнали" Читу из своей группы. Из-за этого примат мог оставаться в одиночестве и подавленном состоянии до пятнадцати часов в день. Смотрители начали беспокоиться за него, и решились на такой шаг.
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Сначала Эди активно выступала против запрета: "Я люблю это животное, и он любит меня. Этот запрет несправедлив, так как он распространяется только на меня, в то время как другим посетителям разрешается свободно посещать его," - сказала женщина на интервью местному каналу, вытирая слезы.
Сотрудники же не отступили - они знают, что такое близкое общение, каким бы милым оно ни было, может навредить Чите в социальном плане. "Если примат слишком сосредоточен на каком-то человеке, сверстники начинают его меньше уважать. Мы хотим, чтобы Чита как можно больше походил на шимпанзе," - говорит куратор зоопарка Сара Лафо.
Кураторы рассказали, что изначально Читу держали как домашнего питомца, но с возрастом он стал "неуправляемым", и хозяева передали его в зоопарк. Хотя примат приспособился к жизни в вольере, у него до сих пор наблюдаются проблемы во взаимодействии с другими особями и членами группы. Персонал надеется, что вскоре ситуация улучшится - они делают все для этого.
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