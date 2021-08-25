Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы"

Кураторы рассказали, что изначально Читу держали как домашнего питомца, но с возрастом он стал "неуправляемым", и хозяева передали его в зоопарк. Хотя примат приспособился к жизни в вольере, у него до сих пор наблюдаются проблемы во взаимодействии с другими особями и членами группы. Персонал надеется, что вскоре ситуация улучшится - они делают все для этого.