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Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы"

Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы" (6 фото)

Автор:
25 августа 2021 21:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   зоопарк   люди   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
264
6

Это самая печальная новость, которую вы прочитаете за сегодня. Зоопарк в Бельгии запретил женщине по имени Эди Тиммерманс видеться с местным обитателем - шимпанзе. Сотрудники объяснили это тем, что у женщины появились слишком близкие дружеские отношения с приматом.

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Метки: дикая природа   животные   зоопарк   люди   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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6  комментариев
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3k
GelmuT_nec 2 часа назад
Хотел пошутить про активистов BLM. Но ситуация действительно печальная.
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Перст Указующий 10 минут назад
"Я люблю это животное, и он любит меня."
типичные отношения
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5k
Ruk 59 минут назад
да у них всё равно ни чего б не вышло. в Батумском питомнике осеменяли и женщин обезьяними сперматазоидами и обезьян мужскиими, не взлетело.
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Правильно сделали.Потом она захочет выйти замуж за обезьяну,а по новым европеоидным законам это нормально и зоопарк как опекун этого примата, должен будет ещё дать отдельный вольер молодожёнам.Дальше потянутся за поиском своей половины другие козодёры и курофилы и труба зоопарку
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11k
Вася 2 часа назад
то есть тётке насрать на аргументы служителей зоопарука ? лишь бы мне старой было хорошо когда я прихожу, а потом похер, что обезьяна страдает ?
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439
boozed 2 часа назад
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак...
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