Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил

В китайском зоопарке Хуншань - радостные новости. Там с помощью кесарева сечения появился на свет очаровательный малыш гиббона по кличке Лаки. Этот кроха такой маленький и чудесный, что на него невозможно смотреть безу умиления. Ну что за чудо природы!
В зоопарке Хуншань, что находится в восточной провинции Цзянсу в Китае, родился милейший детеныш гиббона, принадлежащий виду сиаманг. Малыш по кличке Лаки (Lucky) родился с помощью кесарева сечения 27 декабря 2020 года, и недавно его впервые представили публике.
Лаки стал первым в стране сиамангом, который родился путем кесарева сечения, а также первым в своем роде, родившимся в зоопарке Хуншань. Роды матери-обезьяны были трудными, и после всех манипуляций малыш мог не выжить, но выкарабкался. Именно поэтому его так и назвали: Lucky с английского - "везунчик".
Маленький Лаки родился абсолютно здоровым. Он весил всего 650 граммов при рождении, а в последние несколько недель энергично рос, достигнув отметки на весах в 820 граммов. Также, за это время у крохи выросло целых четыре зуба. Сейчас он чувствует себя прекрасно.
После рождения Лаки держали в инкубаторе, где за ним круглосуточно ухаживали. Иногда его кормит мама, но в большинстве случаев у нее недостаточно молока, и смотрители кормят малыша из шприца. Лаки подрастает здоровым, активным и милым созданием - у него впереди чудесное будущее!
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