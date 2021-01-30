Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил

Лаки стал первым в стране сиамангом, который родился путем кесарева сечения, а также первым в своем роде, родившимся в зоопарке Хуншань. Роды матери-обезьяны были трудными, и после всех манипуляций малыш мог не выжить, но выкарабкался. Именно поэтому его так и назвали: Lucky с английского - "везунчик".