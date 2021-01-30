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Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил

Китайский зоопарк показал кроху-гиббона, который чудом выжил (9 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: гиббон   дикая природа   животные   зоопарк   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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В китайском зоопарке Хуншань - радостные новости. Там с помощью кесарева сечения появился на свет очаровательный малыш гиббона по кличке Лаки. Этот кроха такой маленький и чудесный, что на него невозможно смотреть безу умиления. Ну что за чудо природы!

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Метки: гиббон   дикая природа   животные   зоопарк   обезьяна   обезьяны   приматы   фото   
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Александр 3 часа назад
На леху Навального похож
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