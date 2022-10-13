Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели?

Интересный момент советского быта примечательный. Повсеместные сатураторы - они же автоматы по разливу газированной воды/лимонада.
Все, с весны до осени, пили газировку в автомате с одного стакана, реже в лучшем случае - с двух. Просто споласкивая посуду простой водой, поставив ее на решетку и крепко надавив.
Без какого-либо намека на что-то типа моющих средств. И все - кто следующий монетку опускать да тот же самый стакан подставлять!
Справедливости ради отмечу что иногда автоматы все же обслуживались. Стаканы горячей водой с содой примерно раз-другой в месяц мыли особые сотрудники.
Вендинговые автоматы с одним-единственным стаканом в СССР появились еще в 1930-е годы. А уже к 1960-м стояли буквально повсюду - на вокзалах, в аэропортах, магазинах, просто на улицах. Вкус той самой газированной воды советской никому не забыть, кто хоть раз ее опробовал, точно знаю! Крем-сода, тархун, барбарис...
Но ведь никто после такого не болел! Процедура считалась совершенно нормальной!
Только в одной Москве в 1970-е годы имелось до 30 тысяч автоматов с газводой. В 1980-м во время Олимпиады ходили байки - мол, некоторые африканские гости спортивного мероприятия этими автоматами пользуются не совсем по назначению - моют там ночами свои разного рода телесные принадлежности. Но все равно никто не заболевал...
В чем же причина? Объясняю.
Во-первых, заразиться чем-то серьезным, употребляя жидкость с одного стакана, практически просто нереально. Тот же сифилис передается половым путем, гепатит - через кровь, туберкулез - воздушно-капельным. А о СПИДе в те лохматые годы вообще еще не слышали.
Поймать через стакан можно только какую-нибудь мелочь. Типа герпеса или ангины, ОРВИ или гриппа. Но и то при условии крайне ослабленного иммунитета. А советские люди питались натуральными продуктами, активно занимались спортом. Стадо быть, отличались весьма крепким здоровьем.
Впрочем, некоторые товарищи все же пить с одного общего стакана брезговали. Особенно уже ко временам перестройки. Такие люди носили с собой особые личные стаканчики - в сумке или просто в кармане.
Как таковых заразных больных в массе также не встречалось - нищих, бездомных бомжей в Советском Союзе, по крайней мере в сколь-нибудь крупных населенных пунктах, не имелось. Медицина в стране Советов тоже мощная была, лучшей в мире не зря считалась. - никаких эпидемий не допускалось.
...Массовые автоматы с газводой вымерли в нашей стране только в 1990-е годы. Во-первых, из-за нерентабельности - прилавки в одночасье заполонила газировка в бутылках. Во-вторых, народ похлипче пошел здоровьем и врачи начали опасаться. Сама медицина советская знаменитая канула в лету. Да и монетки мелкие, копейки, из оборота ушли...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во вторых, действительно мало болезней можно поймать через контакт с посудой.
Ну а в третьих, кто сказал, что не заражались, конечно заражались, только вряд-ли кто-то вел статистику.
И еще, автор, ты действительно считаешь герпес мелочью???
Полоскались так-же алкашами, а 40% спирта как-никак бактерии убивают.
Из страны особо помиру не пускали. Из города тоже редко выезжали, разьве что на дачу. А в стране боролись с особо опасными заболеваниями профилактикой и прививками.
В остальном, люди жили спокойно (хотя и не особенно богато) и питались в основном натуральными продуктами. От чего естественный иммунитет был на уровне.
К-сати, если думаете, что сечас в кажддой забегайловке моют посуду кипятком и дезинфектантами, ошибаетесь! Кое-где вообще только водой ополаскивают.
Соседи на первом этаже: отец(дед)+мать(бабуля)+2дочки+2зятя+4е ребенка (у каждой пары по 2. Сколько рыл, как вы выразились?Да, квартира трехкомнатная..Но..
По сей день люди в коммуналках живут.Трава стала зеленее?Мороженого больше стало валяться на каждом углу из суррогата а не по гост-у как в СССР?