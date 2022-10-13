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Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели?

Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели?

Автор:
13 октября 2022 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   автоматы   газировка   лимонад   люди   стакан   факты   фото   
917
7

Интересный момент советского быта примечательный. Повсеместные сатураторы - они же автоматы по разливу газированной воды/лимонада.

Все, с весны до осени, пили газировку в автомате с одного стакана, реже в лучшем случае - с двух. Просто споласкивая посуду простой водой, поставив ее на решетку и крепко надавив.

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Без какого-либо намека на что-то типа моющих средств. И все - кто следующий монетку опускать да тот же самый стакан подставлять!

Справедливости ради отмечу что иногда автоматы все же обслуживались. Стаканы горячей водой с содой примерно раз-другой в месяц мыли особые сотрудники.

Вендинговые автоматы с одним-единственным стаканом в СССР появились еще в 1930-е годы. А уже к 1960-м стояли буквально повсюду - на вокзалах, в аэропортах, магазинах, просто на улицах. Вкус той самой газированной воды советской никому не забыть, кто хоть раз ее опробовал, точно знаю! Крем-сода, тархун, барбарис...

Но ведь никто после такого не болел! Процедура считалась совершенно нормальной!

Только в одной Москве в 1970-е годы имелось до 30 тысяч автоматов с газводой. В 1980-м во время Олимпиады ходили байки - мол, некоторые африканские гости спортивного мероприятия этими автоматами пользуются не совсем по назначению - моют там ночами свои разного рода телесные принадлежности. Но все равно никто не заболевал...

В чем же причина? Объясняю.

Во-первых, заразиться чем-то серьезным, употребляя жидкость с одного стакана, практически просто нереально. Тот же сифилис передается половым путем, гепатит - через кровь, туберкулез - воздушно-капельным. А о СПИДе в те лохматые годы вообще еще не слышали.

Поймать через стакан можно только какую-нибудь мелочь. Типа герпеса или ангины, ОРВИ или гриппа. Но и то при условии крайне ослабленного иммунитета. А советские люди питались натуральными продуктами, активно занимались спортом. Стадо быть, отличались весьма крепким здоровьем.

Впрочем, некоторые товарищи все же пить с одного общего стакана брезговали. Особенно уже ко временам перестройки. Такие люди носили с собой особые личные стаканчики - в сумке или просто в кармане.

Как таковых заразных больных в массе также не встречалось - нищих, бездомных бомжей в Советском Союзе, по крайней мере в сколь-нибудь крупных населенных пунктах, не имелось. Медицина в стране Советов тоже мощная была, лучшей в мире не зря считалась. - никаких эпидемий не допускалось.

...Массовые автоматы с газводой вымерли в нашей стране только в 1990-е годы. Во-первых, из-за нерентабельности - прилавки в одночасье заполонила газировка в бутылках. Во-вторых, народ похлипче пошел здоровьем и врачи начали опасаться. Сама медицина советская знаменитая канула в лету. Да и монетки мелкие, копейки, из оборота ушли...

Источник:

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Метки: СССР   автоматы   газировка   лимонад   люди   стакан   факты   фото   
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20  комментариев
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27k
Levyathan 44 минуты назад
Ну, во-первых, стекло довольно инертный материал, и даже споласкивание обычной проточной водой, чистит его довольно хорошо.
Во вторых, действительно мало болезней можно поймать через контакт с посудой.
Ну а в третьих, кто сказал, что не заражались, конечно заражались, только вряд-ли кто-то вел статистику.
И еще, автор, ты действительно считаешь герпес мелочью???
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0
Джон Минуту назад
Болели.Тот же бытовой сифилис.
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4k
Babangdida 3 минуты назад
Потому что всё-же полоскались. При чём, питьевой водой, а не бурдой из скважины под свинокомплексом.
Полоскались так-же алкашами, а 40% спирта как-никак бактерии убивают.
Из страны особо помиру не пускали. Из города тоже редко выезжали, разьве что на дачу. А в стране боролись с особо опасными заболеваниями профилактикой и прививками.
В остальном, люди жили спокойно (хотя и не особенно богато) и питались в основном натуральными продуктами. От чего естественный иммунитет был на уровне.
К-сати, если думаете, что сечас в кажддой забегайловке моют посуду кипятком и дезинфектантами, ошибаетесь! Кое-где вообще только водой ополаскивают.
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8k
krivsan 8 минут назад
в мои лохматые года делал так;ополаскиваешь стакан,наливаешь сто грамм,выпил,3 копейки бросаешь -запил и ушел,бактерий не было
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−100
Viktor Babaev 8 минут назад
Один раз нажал за 3 копейки.... Ждал сладенькую воду.... А от туда коричневое жидкое вещество полилось.
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1k
Роман Ронд 10 минут назад
Да уж... В СССР люди не болели и вообще не умирали никогда, трава была зеленее раз в 20, любое мороженое (валялось на каждом углу, ага) гарантировало нехилый приход, а квартиры раздавали насильно (никто не жил по 7 рыл в однушке)... Задрали сказками про СССР люди которые его в глаза не видели.
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2k
Bob 13 минут назад
"Стадо быть, отличались весьма крепким здоровьем" Опечатка по Фрейду
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26k
SerGProS 13 минут назад
Нижний Новгород, Наше время..Очень понравилось, как выстоял граненый стакан после броска на землю.

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−12
Катюшка 20 минут назад
Кот Базилий - я знаю, что со стакана - торопилась, пропустила слово "одного" (как у автора - с одного стакана) - в данном случае смысл был указать, что ИЗ стакана, а не с/со
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747k
А.Берестенко 20 минут назад
Ну скажем с нацанами сожрал беляш на станции электрички, запил газировкой из автомата - на следующий день кишечная инфекция - от чего?
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1k
Антон 21 минуту назад
Вот из такого я пил, дедулин стакан.
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963
Lexx Полчаса назад
Про бытовой сифилис ничего не слышали?
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−12
Катюшка Полчаса назад
ИЗ стакана, а не С стакана
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