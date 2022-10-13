Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели?

Как таковых заразных больных в массе также не встречалось - нищих, бездомных бомжей в Советском Союзе, по крайней мере в сколь-нибудь крупных населенных пунктах, не имелось. Медицина в стране Советов тоже мощная была, лучшей в мире не зря считалась. - никаких эпидемий не допускалось.

...Массовые автоматы с газводой вымерли в нашей стране только в 1990-е годы. Во-первых, из-за нерентабельности - прилавки в одночасье заполонила газировка в бутылках. Во-вторых, народ похлипче пошел здоровьем и врачи начали опасаться. Сама медицина советская знаменитая канула в лету. Да и монетки мелкие, копейки, из оборота ушли...