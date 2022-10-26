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17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить

17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить

Автор:
26 октября 2022 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   макро фото   под микроскопом   познавательно   удивительно   фото   
442
17
Наш мир огромен, как в прямом, так и в переносном смысле и если начать рассматривать разные предметы через микроскоп, можно прийти к выводу, что мир маленьких вещей тоже большой. Крылья насекомых, фрукты и овощи, а также всякие иные предметы открываются с совершенно неожиданной стороны, если их увеличить.
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Источник:

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Метки: интересно   макро фото   под микроскопом   познавательно   удивительно   фото   
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