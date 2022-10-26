17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить

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Наш мир огромен, как в прямом, так и в переносном смысле и если начать рассматривать разные предметы через микроскоп, можно прийти к выводу, что мир маленьких вещей тоже большой. Крылья насекомых, фрукты и овощи, а также всякие иные предметы открываются с совершенно неожиданной стороны, если их увеличить.
Слева изображение того, как выглядит срез волоса после использования обычной бритвы. Справа — после электрической
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Внутренности тихоходки, которые удалось рассмотреть, используя флуоресцентные красители для внутренних органов
Источник:
АНТИФИШКИ
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