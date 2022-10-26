17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить

Наш мир огромен, как в прямом, так и в переносном смысле и если начать рассматривать разные предметы через микроскоп, можно прийти к выводу, что мир маленьких вещей тоже большой. Крылья насекомых, фрукты и овощи, а также всякие иные предметы открываются с совершенно неожиданной стороны, если их увеличить.

Слева изображение того, как выглядит срез волоса после использования обычной бритвы. Справа — после электрической 0 Источник:

Увеличенное семя мака 0 Источник:

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Жук-скакун, который держит добычу за глаза своими жвалами 0 Источник:

Бамбуковый корень 0 Источник:

Увеличенное фото мякоти банана 0 Источник:

Пчелиная антенна с одним зернышком пыльцы 0 Источник:

Чешуя на крыле бабочки 0 Источник:

Жало осы, иглы для подкожных инъекций и шип розы под электронным микроскопом 0 Источник:

Внутренности тихоходки, которые удалось рассмотреть, используя флуоресцентные красители для внутренних органов 0 Источник:

Завязанный в узел волос 0 Источник:

Торец сигареты под микроскопом 0 Источник:

Цветочная пыльца 0 Источник:

Чипсы Pringles под микроскопом 0 Источник:

Глазное яблоко мёртвого мотылька 0 Источник:

Увеличенные кончики листьев мха, окрашенные разбавленным раствором йода 0 Источник:

Поверхность пилки для ногтей 0 Источник: