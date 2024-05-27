Мёд из Турции под микроскопом

Из самой настоящей Турции самый настоящий турецкий мёд в сотах. Да? Посмотрим на него в микроскоп.
И сравним с тем, что сделали пчёлки на местной пасеке.
Первое, что бросается в глаза, стенки в сотах продукта из турции подозрительно однообразны. Создаётся впечатление, что они сделаны из стекла или пластика.
Соответственно, и под микроскопом стенка такой соты больше похожа на полиэтиленовую плёнку.
В проходящем свете
Перегородки сот из нашей пасеки прекрасны. Где-то они более прозрачны с рисунками словно на морозном стекле.
В других местах матовые бело-желтого цвета.
Пропустив сквозь них пучок света, можно увидеть, что желтизну придаёт цветочная пыльца.
Ещё одна особенность турецкого мёда — крышки сот часто отваливаются от каждой соты в отдельности (см. фото ниже, слева). На дне коробки с мёдом множество отдельных шестиугольных крышек. Если попытаться снять крышку с местных сот, она, скорее всего, оторвётся большим куском (см. фото ниже, справа).
Возьмём же этот большой кусок покровного материала и рассмотрим с увеличением ×200.
Опять же большое количество пыльцы.
Увеличим отдельные пыльцевые зёрна в 1000 раз. Они разные.
Прямо на поверхности найден усик насекомого, вмурованный в крышку соты.
Крышки сот из Турции.
Они не содержат почти никаких включений. Нет, встречаются, конечно, какие-то микроскопические огрызки, но не более того.
Поискав хорошенько в этой пустыне, я всё же нашел что-то, что можно принять за пыльцевое зерно. Может быть оно попало сюда из мёда?
Увеличение ×1000
Заключаю: соты в продукте из Турции искусственного происхождения.
Ну, а что же с самим мёдом? Вот проба труда заморских пчёл, в которой мы видим характерные пластинки кристаллизовавшихся сахаров.
Увеличение ×750
Мёд из иркутской пасеки полностью прозрачен. В нём, по традиции, иногда встречается пыльца.
При очень большом желании можно разглядеть некоторое подобие пластинки.
Источник:
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Так можно и негра с китайцем сравнить, и сказать, что раз кожа не желтая, и разрез глаз широкий, то перед нами не человек, а подделка.
Уровень экспертности автора мягко говоря вызывает сомнения.