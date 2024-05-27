Мёд из Турции под микроскопом

Можно ли доверять альтернативе в виде гомеопатии?

Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом

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