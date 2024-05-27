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Мёд из Турции под микроскопом

Мёд из Турции под микроскопом

Автор:
27 мая 2024 10:11
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Еда   Турция   интересно   мёд   обман   под микроскопом   удивительно   фото   
2528
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Из самой настоящей Турции самый настоящий турецкий мёд в сотах. Да? Посмотрим на него в микроскоп.

И сравним с тем, что сделали пчёлки на местной пасеке.

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Первое, что бросается в глаза, стенки в сотах продукта из турции подозрительно однообразны. Создаётся впечатление, что они сделаны из стекла или пластика.

Соответственно, и под микроскопом стенка такой соты больше похожа на полиэтиленовую плёнку.

В проходящем свете

Перегородки сот из нашей пасеки прекрасны. Где-то они более прозрачны с рисунками словно на морозном стекле.

В других местах матовые бело-желтого цвета.

Пропустив сквозь них пучок света, можно увидеть, что желтизну придаёт цветочная пыльца.

Ещё одна особенность турецкого мёда — крышки сот часто отваливаются от каждой соты в отдельности (см. фото ниже, слева). На дне коробки с мёдом множество отдельных шестиугольных крышек. Если попытаться снять крышку с местных сот, она, скорее всего, оторвётся большим куском (см. фото ниже, справа).

Возьмём же этот большой кусок покровного материала и рассмотрим с увеличением ×200.

Опять же большое количество пыльцы.

Увеличим отдельные пыльцевые зёрна в 1000 раз. Они разные.

Прямо на поверхности найден усик насекомого, вмурованный в крышку соты.

Крышки сот из Турции.

Они не содержат почти никаких включений. Нет, встречаются, конечно, какие-то микроскопические огрызки, но не более того.

Поискав хорошенько в этой пустыне, я всё же нашел что-то, что можно принять за пыльцевое зерно. Может быть оно попало сюда из мёда?

Увеличение ×1000

Заключаю: соты в продукте из Турции искусственного происхождения.

Ну, а что же с самим мёдом? Вот проба труда заморских пчёл, в которой мы видим характерные пластинки кристаллизовавшихся сахаров.

Увеличение ×750

Мёд из иркутской пасеки полностью прозрачен. В нём, по традиции, иногда встречается пыльца.

При очень большом желании можно разглядеть некоторое подобие пластинки.

Источник:

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Метки: Еда   Турция   интересно   мёд   обман   под микроскопом   удивительно   фото   
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10  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Родителю купили ребенку микроскоп.
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12k
RIZ deadening 17 минут назад
Воск не прозрачный ! И верхние крышечки отдельно быть не могут , я помню дедушка весь верхний слой воска срезал специальным ножом. Скорее всего это какая то желатиновая основа залитая подкрашенный сахарным сиропом !
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655
Игорь Полчаса назад
Что то не встречал у нас турецкий мёд... помидоры и лимоны - да, а вот мёд как то не попробовал, даже под мелкоскопом...
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2k
YuRiMi Полчаса назад
отберите у человека микроскоп. И расскажите что мед бывает из того, что растет рядом с пасекой поэтому пыльца разная. И качество его разниться от сезона к сезону. а уж тем более после транспортировки мало ли как его там хранили а может даже и замораживали. А отваливаются сотовые шестигранники у любого сорта - вопрос только в сухости воздуха в месте хранения и сроке хранения
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10k
Maximvs Полчаса назад
Стенки сот на ХИМИЧЕСКИЙ анализ надо отправлять, а не под микроскопом разглядывать.
Так можно и негра с китайцем сравнить, и сказать, что раз кожа не желтая, и разрез глаз широкий, то перед нами не человек, а подделка.
Уровень экспертности автора мягко говоря вызывает сомнения.
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26k
Slawa49 Полчаса назад
Все не так и все не то, когда твоя девушка больна!
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26k
Slawa49 Полчаса назад
вы бы еще мед из китая взяли))), там уже яйца искуственные делают! да и брать из за границы вовсе не обязательно, у нас и в России подобного искуственного дерьма из сахара, больше чем натурального меда
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19k
Михаил Гривин 46 минут назад
В итоге делаем глубокомысленный вывод, что эти соты взяты от разных видов пчёл да ещё и с разной кормовой базой.
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35k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
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