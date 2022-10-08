Странные предметы, назначение которых заставило ломать голову

Удивительные и интересные находки можно обнаружить, где угодно — на чердаке, в старом сундуке, в гараже или давно забытой кладовке. О предназначении некоторых «артефактов» можно только догадываться, настолько необычно и странно они иногда выглядят. Желаете разузнать о найденном сокровище побольше? В этом случае на помощь могут прийти интернет-знатоки, которые с радостью возьмутся за расследование и подскажут, что это за счастье свалилось вам на голову.

Для чего нужна эта ложечка? По размеру она как чайная, только в форме ковша с отверстиями