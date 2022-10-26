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17 знаменитых актёров, которые по молодости снялись в ужастике

17 знаменитых актёров, которые по молодости снялись в ужастике

Автор:
26 октября 2022 08:57
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   ужасы   фильм   
872
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Кстати, некоторым из нашего списка повезло, и они снялись не в какой-нибудь четвёртой части халтурной хоррор-франшизы с оценкой 4.0, а в по-настоящему прорывных вещах для жанра.

Продолжаем выдавать секретики знаменитых актёров, связанные с их молодостью и первыми ролями, которые зачастую сильно расходятся с их сегодняшним амплуа. В этот раз вспомним тех, кто, как и многие молодые голливудские новички, снялся в ужастике. Как известно, для статусного актёра роль в малобюджетной пугалке является чуть ли не пятном в послужном списке. Но все мы были молодыми и были вынуждены бороться с Фредди Крюгером, Майклом Майерсом и детьми кукурузы, пробивая себе дорогу в большое и серьёзное кино.

Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)

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Это, кстати, самая первая в истории экранизация романа Стивена Кинга.


Сэм Рокуэлл снялся в слэшере «Дом клоунов» (1989)


Мег Райан снялась в ужастике «Амитивилль 3-D» (1983)


Клинт Иствуд снялся в ужастике «Месть твари» (1955)

Этот фильм стал дебютом великого Клинта Иствуда в кино, которому на тот момент было 25 лет.


Лоренс Фишберн снялся в слэшере «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)


Патриша Аркетт также снялась в «Кошмаре на улице Вязов 3: Воины сна»


Мишель Уильямс снялась в слэшере «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)


Джордж Клуни снялся в комедийном ужастике «Возвращение помидоров-убийц» (1988)

Актёр признавался, что до сих пор испытывает неловкость от участия в этом фильме.

Это, кстати, сиквел.


Адам Скотт снялся в ужастике «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996)


Марк Руффало снялся в ужастике «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» (1994)


Элизабет Олсен снялась в ужастике «Тихий дом» (2011)


Джаред Лето снялся в слэшере «Городские легенды» (1998)


Наоми Уоттс снялась в ужастике «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996)


Ева Мендес снялась в следующей части — «Детях кукурузы 5: Поля страха» (1998)


Деми Мур снялась в ужастике «Паразит» (1982)

Дебют актрисы в кино.


Кира Найтли снялась в ужастике «Яма» (2001)


Джонни Депп снялся в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Классика. Но тут интересен один факт: в 1994 году, когда Депп уже был мировой звездой, режиссёр Уэс Крэйвен хотел пригласить актёра на небольшую роль в фильм «Кошмар на улице Вязов 7», но не стал этого делать, так как посчитал, что Джонни откажется. Уже после премьеры фильма Уэс как-то спросил Деппа об этом, и тот ответил, что вообще-то с радостью бы снялся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужастик   ужасы   фильм   
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142
Dee78 Час назад
Ну и? Снялись и молодцы
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21k
BiZ 14 минут назад
все. мне срочно нужен ужастик.
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8k
Shtoppi 52 минуты назад
Все где-то начинали. Эти в ужастиках, а кто-то в порно. Дальше то что?
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