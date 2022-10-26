17 знаменитых актёров, которые по молодости снялись в ужастике

Продолжаем выдавать секретики знаменитых актёров, связанные с их молодостью и первыми ролями, которые зачастую сильно расходятся с их сегодняшним амплуа. В этот раз вспомним тех, кто, как и многие молодые голливудские новички, снялся в ужастике. Как известно, для статусного актёра роль в малобюджетной пугалке является чуть ли не пятном в послужном списке. Но все мы были молодыми и были вынуждены бороться с Фредди Крюгером, Майклом Майерсом и детьми кукурузы, пробивая себе дорогу в большое и серьёзное кино.

Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)