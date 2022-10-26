16 вдохновляющих примеров того, как преображаются пространства после того, как в них убрались

Нередко под подобными фотографиями можно встретить комментарии о том, как, дескать, можно было так захламить жилище? Иногда они бывают сдобрены парочкой нелестной характеристик в адрес обитателей комнат. Но мы хотим напомнить, что показываем вам эти сравнения не для осуждения. Причины могут быть разными. Надеемся, это вдохновит кого-то на уборку собственного пространства, если оно в этом нуждается.

Организовал одежду к Новому году