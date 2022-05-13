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Люди, которые имеют особый подход к организации вещей

Люди, которые имеют особый подход к организации вещей

Автор:
13 мая 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   идеально   креатив   подборка   порядок   фантазия   фото   
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Аккуратность - это очень хорошая и похвальная черта в человеке. Ведь, если вокруг себя создать порядок и гармонию, то так и жить приятней.

Пока одни люди являются преданными адептами творческого беспорядка и вдохновенно раскидывают повсюду книжки, одежду и сладости, им противостоят сторонники аккуратного и вдумчивого хранения. Причём многие изобретают свои особые системы: как разложить монетки, расставить книги на полке или даже организовать в офисе специальный ящик для желе! Вот ещё несколько примеров необычного подхода к организации вещей.


Мне заплатили 5$ вот такими стопочками по 10 центов

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У моего папы есть специальный ящик для хранения соусов

Книги на продажу в нашей библиотеке расставлены по цветам

В кабинете моего дантиста есть коробка, в которой по цветам разложены мармеладные бобы

Дедушка не хранит лего в наборах, а раскладывает одинаковые детали по пакетикам

Устроил на работе ящик для желе!

Моя жена настолько организована, что собирает отдельный пакет с одеждой на каждый день отпуска

А где же пакет «Я так ни разу и не надела это за последние 3 года, но может, хоть в отпуске наконец надену»?


У моего папы особый визуальный метод для хранения дисков

В тренажёрном зале вода в автомате расставлена по её температуре

А в этом магазине книги расположили вот так

Раньше я готовила по работе, теперь только дома. Вот мой ящик со специями

В комиссионном магазине кто-то поставил вместе фильмы, где в названиях идут цифры от 0 до 12

Муж подумал, что я обезумела, но я и правда разложила шарики по цветами

Вы напоминаете мне тех тибетских монахов, которые часами вырезают мандалы из масла только для того, чтобы увидеть, как они тают на солнце и напомнить себе об эфемерной природе жизни!


Даже куриные яйца можно упорядочить по цвету

Для фруктов и овощей тоже нашлось необычное решение

В шведском супермаркете и к хранению чипсов относятся крайне ответственно

А я и для приложений в телефоне придумала красочную систему

Источник:

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Метки: вещи   идеально   креатив   подборка   порядок   фантазия   фото   
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HalloFreeSpace 39 минут назад
Радость для глаз )))
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