Люди, которые имеют особый подход к организации вещей

Пока одни люди являются преданными адептами творческого беспорядка и вдохновенно раскидывают повсюду книжки, одежду и сладости, им противостоят сторонники аккуратного и вдумчивого хранения. Причём многие изобретают свои особые системы: как разложить монетки, расставить книги на полке или даже организовать в офисе специальный ящик для желе! Вот ещё несколько примеров необычного подхода к организации вещей.

Мне заплатили 5$ вот такими стопочками по 10 центов