Люди, которые имеют особый подход к организации вещей

Аккуратность - это очень хорошая и похвальная черта в человеке. Ведь, если вокруг себя создать порядок и гармонию, то так и жить приятней.
Пока одни люди являются преданными адептами творческого беспорядка и вдохновенно раскидывают повсюду книжки, одежду и сладости, им противостоят сторонники аккуратного и вдумчивого хранения. Причём многие изобретают свои особые системы: как разложить монетки, расставить книги на полке или даже организовать в офисе специальный ящик для желе! Вот ещё несколько примеров необычного подхода к организации вещей.
Мне заплатили 5$ вот такими стопочками по 10 центов
У моего папы есть специальный ящик для хранения соусов
Книги на продажу в нашей библиотеке расставлены по цветам
В кабинете моего дантиста есть коробка, в которой по цветам разложены мармеладные бобы
Дедушка не хранит лего в наборах, а раскладывает одинаковые детали по пакетикам
Устроил на работе ящик для желе!
Моя жена настолько организована, что собирает отдельный пакет с одеждой на каждый день отпуска
А где же пакет «Я так ни разу и не надела это за последние 3 года, но может, хоть в отпуске наконец надену»?
У моего папы особый визуальный метод для хранения дисков
В тренажёрном зале вода в автомате расставлена по её температуре
А в этом магазине книги расположили вот так
Раньше я готовила по работе, теперь только дома. Вот мой ящик со специями
В комиссионном магазине кто-то поставил вместе фильмы, где в названиях идут цифры от 0 до 12
Муж подумал, что я обезумела, но я и правда разложила шарики по цветами
Вы напоминаете мне тех тибетских монахов, которые часами вырезают мандалы из масла только для того, чтобы увидеть, как они тают на солнце и напомнить себе об эфемерной природе жизни!
Даже куриные яйца можно упорядочить по цвету
Для фруктов и овощей тоже нашлось необычное решение
В шведском супермаркете и к хранению чипсов относятся крайне ответственно
А я и для приложений в телефоне придумала красочную систему
Источник:
АНТИФИШКИ
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